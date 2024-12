Marius Măldărășanu își felicită jucătorii după FC Botoșani – Hermannstadt 1-2: „Ne-a răsplătit Dumnezeu”

Antrenorul sibienilor este încântat de jocul echipei, dar mai ales pentru că a ajuns la o serie de patru victorii consecutive în campionat, asta după ce nu cu mult timp în urmă a fost la un pas să fie demis.

Marius Măldărășanu își felicită jucătorii după FC Botoșani – Hermannstadt

Marius Măldărășanu își felicită jucătorii după victoria obținută de , exultând după o nouă victorie a sibienilor:

„Trei puncte mari pe un teren foarte greu. A fost o repriză foarte bună făcută de noi. Puțin supărat pentru că adversarii au dat gol la prima acțiune, dar eram convins că putem marca.

Ne-a răsplătit Dumnezeu, am egalat și după luptă! Ca la meciul cu Cluj, am marcat golul victoriei, iar victoria e cu atât mai dulce, cu cât a fost obținută pe un astfel de teren”.

„E o perioadă foarte bună. Să iei 12 puncte și să nu fii aproape de primele șase arată cât de greu ne-a fost la început. Ne așteaptă meciul cu Poli Iași din cupă, iar după vom juca împotriva Farului.

Ne vor aștepta meciuri grele. Am suferit, am strâns din dinți, lucrurile au fost, sunt și vor fi la fel. Am schimbat sistemul, dar totul ține de dinamică. Am tăcut, am avut putere să trec peste acea perioadă”, a spus Marius Măldărășanu.

„Asta e adevărata față a echipei!”

„Ne dorim cât mai mult, vrem să scoatem cât mai multe puncte și să luăm fiecare meci în parte. Fiecare echipă are câte o pasă proastă, e important că ne-am revenit și că am început să câștigăm”, a .

„Am început foarte bine meciul, am luat un gol contrar cursului jocului. A fost greu și din cauza terenului, punctele sunt cele mai importante, pentru mine, meciul ăsta a fost cel mai important.

Am urcat puțin și dacă vom câștiga și cu Farul, ne vom poziționa bine. Am dominat tot meciul, am jucat mai bine ca ei și cred că e meritată victoria.

Eu cred că asta e adevărata față a echipei, suntem pe un drum foarte bun, jucăm mai dezinvolți și se vede pe teren. Putem mai mult, vom vedea ce va fi.

Ne dorim să câștigăm meciul din cupă cu Poli Iași, imediat poți să ajungi în semifinale și de ce nu chiar în finala cupei”, a mai spus și Aurelian Chițu.