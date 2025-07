Marius Măldărășanu l-a contrazis pe patron în privința jucătorilor doriți de la FCSB: „Eu am spus da”. Video

Recent, Claudiu Rotar, acționarul de la Hermannstadt, a spus că Marius Măldărășanu nu a fost de acord ca echipa din Sibiu să îi aducă de la FCSB și pe Malcom Edjouma și Jordan Gele, ci doar pe

Marius Măldărășanu l-a contrazis pe Claudiu Rotar, acționarul de la Hermannstadt. De ce nu au mai ajuns în cele din urmă Edjouma și Gele de la FCSB la echipa din Sibiu: „Eu am spus da”

Acum însă, chiar cu ocazia conferinței de presă susținute în perspectiva meciului direct dintre cele două echipe din prima etapă a noului sezon de Superliga, tehnicianul a fost întrebat despre această chestiune și a infirmat scenariul respectiv.

El a dat de înțeles că nu s-ar fi opus nici celor două mutări. Doar că a avut o reticență legată de dorința celor doi fotbaliști de a juca pentru Hermannstadt. Și din acest motiv s-ar fi ajuns în cele din urmă la sistarea discuțiilor.

„Eu am spus da, în momentul în care mi-a spus Claudiu Rotar de această înțelegere, am spus ok. Numai că eu eram foarte sceptic în privința lui Edjouma.

Adică pe Nana îl doream, l-am avut anul trecut, dar la Edjouma nu mă gândeam că ar fi acceptat să vină la noi. La fel lucrurile erau în privința lui Gele, dar am spus da, e ok.

„Erau jucători care puteau ridica nivelul nostru”

Din punctul meu de vedere erau trei jucători care puteau ridica nivelul nostru, dar nu are rost să mai vorbim despre ce s-a vrut la momentul ăla, pentru că s-a așteptat și Campionatul European pentru Ianis (n.r. Stoica).

Din păcate, nu a fost un campionat bun pentru el, nici pentru naționala U21, adică au fost puțini jucători care au ieșit în evidență.

Dar Ianis în continuare are cifre bune și el trebuie să își ridice moralul, pentru că cu siguranță a avut un sezon bun și are cifre bune”, la conferința de presă premergătoare meciului FCSB – Hermannstadt, citat de

Cum vede Marius Măldărășanu meciul cu FCSB: „Trebuie să jucăm cu încredere, și noi avem jucători de calitate”

De asemenea, cu aceeași ocazie, antrenorul echipei din Sibiu și-a prezentat și considerațiile referitoare la jocul propriu-zis. În mod așteptat, el a spus că se așteaptă la o misiune foarte dificilă pentru jucătorii săi, chiar dacă FCSB vine după un meci nu tocmai foarte bun contra celor de la Inter D’Escaldes.

Chiar și în aceste condiții însă, Măldărășanu a transmis că fotbaliștii lui trebui să arate curaj în această partidă, pentru că dispun de o anumită calitate și astfel pot să le pună destul de multe probleme roș-albaștrilor.

„Începem tare contra campioanei, i-am văzut în aceste două meciuri oficiale. Multe nu, nu mai sunt de spus, știm cu toții, au o calitate foarte mare. Până la urmă asta a ieșit în evidență, mai ales în ultimul meci, când s-a văzut că au câștigat în cupele europene datorită calității individuale.

Trebuie să jucăm cu încredere, pentru că și noi avem jucători de calitate. Asta ne lipsește în anumite momente sau ne-a lipsit în anumite momente sezonul trecut. În rest, entuziasm există, băieții se pregătesc pentru a începe competiția, deci există poftă de joc. Și, bineînțeles, trebuie să fim pregătiți să facem un efort foarte mare, pentru că avem în față o echipă cu jucători de calitate.

Acum nu știe niciun antrenor la ce nivel se află echipa lui, pentru că este început de campionat, dar sper să iasă bine și din punct de fizic”, a mai spus antrenorul de la Hermannstadt, conform sursei citate anterior.