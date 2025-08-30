Marius Măldărășanu, la pământ după Dinamo – Hermannstadt 2-0: „Îmi era rușine că sunt antrenor. Dacă aveam o groapă, mă băgam în ea”

Hermannstadt este departe de a-și fi revenit în acest start de sezon. Formația sibiană și are un singur succes în actuala ediție de campionat. Atmosfera din cadrul echipei nu este cea mai bună.

Marius Măldărășanu, dezamăgit după un nou eșec suferit de Hermannstadt

După ce , Hermannstadt nu a putut continua seria de invincibilitate și pe Arena Națională și a pierdut cu scorul de 2-0 disputa cu Dinamo. Karamoko a deschis scorul pentru formația antrenată de Zeljko Kopic, după ce Căbuz intervenise senzațional la o altă minge.

„Elevii” lui Marius Măldărășanu au irosit șanse uriașe de a reveni în meci, însă norocul a fost de partea echipei gazdă. Mai mult decât atât, Boateng a apărut neașteptat în careu și a dublat avantajul pentru Dinamo, cu un șut de vârf veritabil.

La finalul partidei, antrenorul sibienilor a vorbit despre momentul greu pe care îl traversează echipa sa și a explicat că a rămas dezamăgit de atitudinea pe care au avut-o jucătorii săi în cea de-a doua parte a jocului, când a părut că s-au retras.

„Două reprize total diferite, în prima am arătat bine. Știam ce avem în față, ce calitate au. Nu le-am dat situații de a ajunge la finalizare în prima repriză, cu o singură excepție. Golurile fac diferența. E al nu știu câtelea meci în care adversarii înscriu cu mare ușurință. Adversarii de calitate te pot taxa. Știam că fac blocaje, le iese, și s-a făcut 1-0 pe început de repriza a doua.

Cel mai mult m-a dezamăgit teama lor, în a doua repriză îmi era rușine că sunt antrenor! Dacă aveam o groapă, mă băgam în ea. Cu FCSB, același gen de situație, 0-2 și după am căzut din toate punctele de vedere”.

Marius Măldărășanu: „Încrederea se pierde odată cu eșecurile”

„Voiam să văd o reacție, dar ăsta e fotbalul, din păcate. Ține mult de încredere, noi n-am avut-o în a doua repriză. Când e vorba de încredere, multe lucruri ce să…

Nu, nu poți să aștepți să ai 1-0, 2-0, pentru că noi ratăm. Asta e problema noastră, muncim mult, dar ratăm. Încrederea se pierde odată cu eșecurile. E fotbal, trebuie să trecem peste dușul ăsta rece și să jucăm până la capăt cu orice adversar”, a declarat Marius Măldărășanu, potrivit .

Dragoș Albu: „Nu am putut face față presiunii”

„Consider că în prima repriză am început foarte bine, am pus presiune, ne-am creat ocazii, dar apoi eu au început să domine. A venit golul pe început de repriză și cred că acolo s-a cam rupt jocul. Nu știu ce s-a întâmplat, știam că Dinamo începe puternic repriza a doua, dar nu am putut face față presiunii. Atât s-a putut în această seară.

Dinamo are jucători tehnici care știu să țină de minge, ne-au cam plimbat. Ei au fost mai lejeri în a pasa mingea, iar noi nu am mai putut pune presiune. Așa s-a scris istoria acestui meci. E clar că avem nevoie de puncte, trebuie să strângem rândurile. Până acum am făcut jocuri bine, chiar și azi în prima repriză, dar a doua nu ne caracterizează.

Cred că singurul lucru care ne lipsește sezonul ăsta e golul. Dacă reușeam să marcăm în prima repriză, poate jucam altfel în a doua, aveam alt moral. Trebuie să ne dea de gândit că nu marcăm.E foarte nemulțumit de partea a doua, dar e normal să fie supărat pe noi, și noi suntem pentru cum am arătat în repriza a doua. Nu mai avem timp de pierdut, trebuie să strângem rândurile”, a declarat Dragoș Albu.