Marius Măldărășanu, la un pas să semneze contractul: ”Mai sunt mici detalii de pus la punct”

Daniel Niculae, președintele formației Hermannstadt, a anunțat că mai sunt câteva detalii de pus la punct pentru prelungirea contractului antrenorului Marius Măldărășanu. Angajamentul actual îi expiră la finalul sezonului curent.

Marius Măldărășanu, la un pas de acord cu Hermannstadt

Anterior, cu o lună în urmă, că își dorește să ia o decizie asupra continuării alături de sibieni la finalul campionatului. Între timp, lucrurile par să fi evoluat într-o direcție favorabilă unui acord.

ADVERTISEMENT

Sibienii au trei victorii consecutive în Superligă și în Cupa României Betano. În campionat ocupă locul opt, iar .

”Măldă știe că în mine are un sprijin și va avea tot timpul. Sunt aici să-l ajut să ne îndeplinim obiectivele meci de meci și sezon de sezon. Îmi doresc din tot sufletul să reușim să prelungim contractul pentru că lui îi expiră în vară. Am avut deja discuții preliminare și îmi doresc din tot sufletul să facem echipă bună și din vară.

ADVERTISEMENT

Mi-a transmis și el că își dorește să continuăm. Mai sunt mici detalii de punct. Ne apropiem de finalul campionatul regulat, urmează play-out-ul, mai sunt și meciurile din Cupa României.

Exista un anumit blocaj (n.r – în momentul sosirii sale la Hermannstadt). Cred că acolo s-a lucrat foarte mult, iar toată lumea și-a adus aportul. A fost plusul de care echipa avea nevoie.

ADVERTISEMENT

Daniel Niculae: ”Parcursul din Cupa României ne dorim să fie cât mai lung și să câștigăm trofeul”

Iată că am reușit să trecem, am fost la un pas și de o luptă pentru o calificare în play-off. Din păcate, nu am reușit să surmontăm diferența de puncte care era între noi și celelalte echipe din play-off. Mai sunt două meciuri în campionatul regulat și ne dorim să le câștigăm pe ambele.

ADVERTISEMENT

Parcursul din Cupa României ne dorim să fie cât mai lung și să câștigăm trofeul, de ce nu? Avem un lot bun, o echipă care joacă un fotbal frumos și sunt foarte puține meciuri până la finală”, a declarat Daniel Niculae, conform .