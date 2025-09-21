Marius Măldărășanu le-a răspuns fanilor din Giulești, după Rapid – Hermannstadt 1-2, care l-au înjurat: „E munca mea! A câștigat echipa unui rapidist”

Marius Măldărășanu a venit cu o explicație pentru fanii din Giulești, după în prelungiri, grație golului înscrie de Aurelian Chițu.

Marius Măldărășanu, înjurat de suporterii Rapidului pe Giulești

Hermannstadt a învins-o pe Rapid, 2-1, în runda a zecea a SuperLigii. Sibienii au dat lovitura în minutul 90+3, după ce Aurelian Chițu l-a învins pe Aioani.

În ciuda trecutului vișiniu, Marius Măldărășanu nu a scăpat de . Antrenorul lui Hermannstadt a fost acuzat de unii suporteri că echipa sa nu a jucat la fel de hotărât împotriva lui FCSB.

La flash-interviu, tehnicianul a ținut să răspundă acestor critici. Măldărășanu a explicat că pregătește fiecare meci la victorie și le-a reamintit giuleștenilor de victoriile obținute de Hermannstadt împotriva rivalelor.

„În ultimele minute cred că aveam pulsul foarte ridicat. A fost un meci nebun. Cred că merităm aceste 3 puncte datorită atitudinii și jocului din prima repriză. Au fost multe ocazii, nu le-am dat șansa să ajungă în terenul nostru. Apoi, în a doua repriză a apărut acea situație, am luat gol, dar băieții am crezut până la capăt.

Până la urmă am reușit să câștigăm meciul ăsta. Era greu să acoperim lățimea terenului, să acoperim jocul cu doi interi. A intrat și Sergiu, mă bucur că nu mai ezită să dea la poartă. A făcut preluarea, a dat la poartă și gol. Mă bucur pentru că e vorba de inspirație.

M-au înjurat ca fotbalist fanii, dar ca adversar al lor. Și pe Dinamo i-am bătut 3-0, 4-0, sezoanele trecute. E munca mea. A câștigat echipa unui rapidist, dar ăsta e fotbalul. Le doresc multă baftă. Sunt sigur că vor fi anul ăsta în cupele europene. Au un lot bun, un antrenor echilibrat. Gâlcă poate da echilibru acestui club.

Nana Antwi e titularul nostru pe postul de fundaș dreapta acum. A urcat foarte bine, ăsta este plusul lui. Cred că are un potențial de creștere foarte mare”, a declarat Marius Măldărășanu la flash-interviu.