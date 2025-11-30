Marius Măldărășanu, nemilos cu jucătorul care a îngropat-o pe Hermannstadt cu UTA: „Suntem masochiști!”

ADVERTISEMENT

Hermannstadt și-a săpat groapa singură în meciul cu UTA din etapa a 18-a. Sibienii au pierdut cu 1-2, iar Marius Măldărășanu a pus înfrângerea pe seama gestului necugetat făcut de Cristi Neguț.

Marius Măldărășanu l-a atacat pe Neguț după Hermannstadt – UTA 1-2

Marius Măldărășanu a ieșit la atac după ce Hermannstadt a pierdut, din nou, și e pe loc direct retrogradabil. În urma eșecului cu UTA, scor 1-2, sibienii sunt pe locul 15, cu 12 puncte, la patru lungimi de baraj.

ADVERTISEMENT

Antrenorul în vârstă de 50 de ani a dat vina pe Cristi Neguț. Mijlocașul a luat direct cartonașul roșu după ce, în minutul 18, a intrat cu talpa pe glezna lui Valentin Costache. Eliminarea lui Neguț .

„Nu e vorba de nervozitate, suferim la agresivitate, dar asta nu înseamnă că trebuie să îi rupi piciorul adversarului. Era o fază care nu anunța absolut nimic, eram foarte bine în defensivă, nu am înțeles reacția lui. Am jucat în 10 oameni din minutul 19. Am început bine meciul și îmi făceam speranțe pentru 3 puncte.

ADVERTISEMENT

Acel gest, acel cartonaș roșu a făcut ca totul să se dezechilibreze. Am primit și golul doi, dar băieții au avut o reacție bună după. Am reușit cu doi atacanți să punem presiune, am și redus din handicap. E dificil, e greu, cuvinte multe nu prea sunt de spus. Când joci în 10, nu ai cum să nu ai atitudine. În fotbal, diferența unui jucător își spune cuvântul”, a declarat Marius Măldărășanu, după Hermannstadt – UTA 1-2.

ADVERTISEMENT

Măldărășanu anunță revoluția la Hermannstadt. Ce transferuri a cerut conducerii

În ciuda situației critice în care se află, Marius Măldărășanu speră să redreseze corabia și a cerut urgent transferuri. Dacă anul trecut juca finala Cupei și bătea la porțile play-off-ului, Hermannstadt luptă acum să se salveze de la retrogradare. La începutul sezonului, sibienii au pierdut trei jucători importanți: Ianis Stoica, Tiago Goncalves și Alessandro Murgia. Dacă italianul a plecat gratis la U Cluj, pe ceilalți doi,

„Sunt doar discuții, încercăm să ne uităm un pic la foști jucători de la noi, vedem dacă reușim să îi aducem. E vorba de adaptare, ai o săptămână sau 10 zile. Încercăm, asta a dost discuția înainte de meci de eventuale transferuri. E clar că trebuie aduși câțiva jucători care să împrospăteze, să aducă un suflu nou.

ADVERTISEMENT

Avem meci la Botoșani în Cupă, apoi în Cluj, sunt meciuri grele. Noi pierdem acasă cu orice echipă. Eram cândva o echipă de neînvins la Sibiu, acum lucrurile stau total invers. Parcă suntem masochiști. Ne facem rău singuri, când nu greșim fotbalistic, greșim printr-un gest.

Asta contează, pierzi puncte, încrederea de care tot vorbesc. Mergem mai departe. Nu vreau să vorbesc de altceva. Nici eu nu mai rezist. Am schimbat sistemul de joc în timpul meciului, sunt lucruri pe care nu le înțelegi. Degeaba îți pui întrebări. Asta este”, a conchis antrenorul lui Hermannstadt.