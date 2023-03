Marius Măldărăşanu plânge după cele 9 puncte luate celor de la Hermannstadt: “Mă uit în clasament şi mă doare capul!”

Hermannstadt a încheiat fulminant sezonul regulat, obţinând victorii cu Rapid Bucureşti şi FC U Craiova. Echipa lui ar fi fost pe loc de play-off cu cele 9 puncte pierdute la Comisii.

Marius Măldărăşanu plânge după cele 9 puncte luate celor de la Hermannstadt

Antrenorul Sibiului plânge după cele 9 puncte, mai ales că o remiză la rejucarea meciului ar fi calificat echipa sa în top 6. Aşa, Hermannstadt intră în hora pentru evitarea retrogradării:

“Am tot spus-o şi asta se şi dovedeşte, acel început a fost şi din cauza mentalului. Băieţii au căzut şi asta s-a văzut pe teren. Am făcut meciuri bune, dar nu am luat puncte. Am sfârşit bine sezonul regulat. Mă bucur.

O să începem cu moral bun play-out-ul. Felicit băieţii, a fost un efort maxim. Nu a fost un meci uşor. Ei pot scoate ceva din orice fază. Trebuia să marcăm, au fost ocazii de ambele părţi. Am dat noi gol şi am meritat victoria.

“Mă uit în clasament şi mă doare capul!”

Dacă această rejucare se va termina egal, noi cu cele 9 puncte am fi în play-off. Mă uit în clasament şi mă doare capul. Sunt bonusuri, nu ştiu ce să zic. Play-out-ul va fi foarte diferit, cel mai tare până acum.

Diferenţa de înjumătăţire va fi foarte mică între echipe. Mentalul, accidentările pot face diferenţa în acest play-off”, a spus Marius Măldărăşanu la finalul meciului cu FC U Craiova.

Hermannstadt, pe locul 11!

Cu cele trei puncte din meciul cu FC U Craiova, Hermannstadt urcă până pe locul 11, cu 32 de puncte, la egalitate cu FC Botoşani. Tabloul din play-out se va cristaliza abia joi, după rejucarea dintre Sepsi şi FC U Craiova.

Oltenii au două rezultate din trei pentru a ajunge în play-off. Pentru echipa lui Nicolo Napoli, atât victoria, cât şi egalul sunt rezultate bune pentru top 6, dar Sepsi joacă acasă şi este condamnată să câştige.

Play-off-ul şi play-out-ul încep în weekend-ul 18-19 martie. Hermannstadt speră să evite retrogradarea, la doar un an de la promovarea din liga secundă.