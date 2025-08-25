Marius Măldărășanu, reacție surprinzătoare după ce Hermannstadt a obținut prima victorie din noul sezon: „Nu ne putem bucura”

FC Hermannstadt a obținut prima victorie din sezonul 2025-2026 al Superligii. În ultima partidă din etapa a 7-a, , după un gol marcat în prima repriză de Dragoș Albu. Antrenorul Marius Măldărășanu a tras concluziile la finalul întâlnirii.

Ce a declarat Marius Măldărășanu după Hermannstadt – Farul 1-0

Unica reușită a partidei dintre Hermannstadt și Farul i-a aparținut lui Dragoș Albu, care l-a învins pe portarul Buzbuchi în minutul 12 al întâlnirii, după o centrare a lui Balaure. Sibienii au avut și alte ocazii importante, însă nu au reușit să dubleze avantajul, iar finalul nu a fost lipsit de emoții.

A fost prima victorie din acest sezon pentru trupa antrenată de Marius Măldărășanu, după patru remize și două eșecuri. Tehnicianul a reacționat la finalul întâlnirii. „Mă simt epuizat. Sunt bucuros, așteptam de mult această victorie. Este meritată. Am avut multe ocazii. Îmi felicit jucătorii.

Puteam pierde două puncte, am avut de suferit. În minutul 40 putea fi 4-0! Am făcut un joc bun contra unei echipe cu jucători de calitate. Ne bucurăm pentru această victorie. Am pierdut meciuri, puncte, acum vine o victorie pentru care nu ne putem bucura prea mult. Peste patru zile avem alt meci. Jucăm cu Dinamo, o echipă care joacă fotbal.

Cum l-a descris Marius Măldărășanu pe marcatorul Dragoș Albu

Poate cel mai bun joc pozițional. Albu este un jucător în care credem foarte mult. Este un jucător care poate susține efortul. Trebuie să avem jucători care să finalizeze. Când știi că ai în față o echipă cu jucători care pot scoate ceva din orice fază, ai emoții. În general, fotbalul te cam pedepsește.

Ai ocazii și nu marchezi, se poate întâmpla orice. Cu toții ne dorim victorii, suntem conștienți de ce adversar vom avea în față. În general, seriile lungi fără înfrângeri ne-au dus sus”, a declarat tehnicianul la finalul întâlnirii, conform . Antrenorul Farului, .