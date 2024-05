Marius Măldărășanu se gândește la demisie, după ce fanii lui Hermannstadt i-au făcut blatiști pe jucători în urma eșecului cu Poli Iași: ”Nu știu ce se va întâmpla”

Sibienii au fost , după ce Oroian a pierdut o minge în jumătate proprie. Bettaieb a înscris cu un șut din afara careului la care Căbuz nu a schițat nimic.

Demisionează Marius Măldărășanu de la Hermannstadt?

La finalul partidei FC Hermannstadt – Poli Iași 0-1, din etapa a 8-a a play-out-ului din SuperLiga, tehnicianul Marius Măldărășanu a fost întrebat despre o posibilă demisie de la cârma formației sibiene, după ce fanii au scandat ”Demisia!” și ”Rușine să vă fie!”

ADVERTISEMENT

”Astfel de meciuri te fac să te gândești departe. La fel de dezamăgit am fost când am pierdut cu Voluntari în minutul 98. Suntem la cald, nu vreau să iau decizii acum. E normal să te gândești la tot felul de situații. Nu știu ce se va întâmpla. Am contract, sunt aici.

Ne-a lipsit prima preluare, dar a fost prea puțin azi. Suntem dezamăgiți, nu aveam voie să pierdem astăzi. Publicul ne-a taxat și este normal. Merităm toate apostrofările lor. Este treaba fiecăruia să judece, cine se scuză se acuză. Știm cum suntem ca oameni. E dureros că am avut un sezon bun pe teren propriu.

ADVERTISEMENT

Asta a făcut să acumulăm un număr de puncte prin care am sperat la play-off. Ne-am salvat de la retrogradare destul de devreme. Dacă eram cu cuțitul la os ca celelalte, probabil azi băgam capul în contră. Suntem pe un loc în clasament pe care nu ni-l doream”, a declarat Măldărășanu.

Măldărășanu nu-și acuză jucătorii

Antrenorul sibienilor a recunoscut jocul slab al echipei sale, însă a evitat să-i arate cu degetul pe jucători și a ”driblat” o întrebare legată de întâlnirea cu FC U Craiova, din ultima etapă a play-out-ului.

ADVERTISEMENT

”Da, jucăm cu o altă echipă care se bate la retrogradare. Nu o să cad în capcana dumneavoastră. Știu unde bateți. Nu mă interesează speculațiile. A doua repriză de azi a fost cea mai slabă de când sunt aici.

Nu sunt genul de antrenor care să dea în jucători. E normal că sunt și eu dezamăgit. Și azi conta să câștigăm, nu doar etapa viitoare cu Craiova. Mergem să jucăm, să dăm totul”, a spus Marius Măldărășanu.

ADVERTISEMENT

Sibienii, acuzați de blat

Scăpată de grijile retrogradării și fără cupele europene drept obiectiv, deoarece clubul e în insolvență, cei de la Hermannstadt nu par a se mai concentra la fel de tare în play-out și . După erorile din meciurile cu FC Voluntari și FC Botoșani, sibienii și-au continuat seria cadourilor și în duelul cu Poli Iași.

Înfrângerea suferită de FC Hermannstadt în partida cu Poli Iași i-a enervat la culme pe suporteri care au intrat pe rețelele de socializare și i-au acuzat pe sibieni că au făcut blat pentru a-i ajuta pe moldoveni în lupta pentru evitarea retrogradării.

”Era de așteptat să câștige Poli pentru a putea prinde salvarea și bineînțeles și băieții buni și-au băgat ceva în buzunare”, ”Blatiștilor!”, ”Dați și ultimul meci Craiovei ca să se salveze și săracii de ei, oricum asta se urmărește… iar pentru sezonul viitor îmi e tare frică, dacă veți continua cu meciuri de genul ne vom merita soarta” sau ”Într-un fotbal sănătos, ambele echipe ar trebui retrogradate! O rușine de fotbal!”, au scris suporterii dezamăgiți.