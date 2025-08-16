Sport

Marius Măldărășanu știe unde a fost decis meciul Petrolul – Hermannstadt 1-1: „Acolo este greşeala!”. Sergiu Buș, atac asupra rivalilor: „Mai au de îmbunătățit acest aspect!”

Hermannstadt a plecat doar cu un punct de la Ploiești după 1-1 cu Petrolul. Cum a reacționat antrenorul Marius Măldărășanu, dar și jucătorii săi.
Mihai Dragomir
17.08.2025 | 00:05
Marius Maldarasanu stie unde a fost decis meciul Petrolul Hermannstadt 11 Acolo este greseala Sergiu Bus atac asupra rivalilor Mai au de imbunatatit acest aspect
ULTIMA ORĂ
Ce a spus Marius Măldărășanu după Petrolul - Hermannstadt 1-1. Sergiu Buș, înțepături la adresa prahovenilor. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Etapa cu numărul 6 din SuperLiga le-a adus celor de la Hermannstadt doar o remiză cu Petrolul (scor 1-1). Fără victorie în acest start de sezon, sibienii par că nu mai ies din criza în care se află. Cum a reacționat Măldărășanu, dar și elevii săi după jocul de la Ploiești.

ADVERTISEMENT

Ce a spus Marius Măldărășanu după Petrolul – Hermannstadt 1-1

Hermannstadt nu se regăsește în startul ediției 2025/2026 din Superliga. După eșecul cu Universitatea Craiova în deplasarea din etapa trecută, când camera VAR nu i-a validat reușita lui Chițu, sibienii au izbutit să smulgă doar un punct din meciul cu Petrolul.

Gazdele au deschis scorul în minutul 50 prin Gicu Grozav, care a transformat un penalty obținut de Doumtsios. Oaspeții au răspuns prin Sergiu Buș, care a stabilit scorul final în minutul 82 după o execuție proprie. Marius Măldărășanu a apreciat reacția jucătorilor săi, mai ales după golul încasat. Tehnicianul a găsit vinovatul la reușita prahovenilor.

ADVERTISEMENT

„A fost un joc echilibrat. Un control mai bun al nostru în prima repriză. Mă bucur că reacţia a fost una corectă. Am pus presiune, am schimbat şi sistemul. Am terminat jocul în terenul lor, am arătat că vrem să câştigăm.

Este doar un punct, dar vor veni şi victoriile. Ideal este să nu pierdem. (n.r. Sergiu Buş) A intrat bine. Mă bucur pentru el, pentru că are nevoie de goluri. Mă bucură că avem reacţie, chiar şi după golurile primite. Şi la Craiova, am avut ocazii… Va veni şi victoria. Când este 1-0, te bucuri la un punct.

ADVERTISEMENT
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care...
Digi24.ro
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care bântuie relația dintre două mari puteri

(n.r. despre intervenţia lui Căbuz) Normal, nu trebuia să ajungă mingea acolo, pe acea pasă lungă, în spatele apărătorilor noştri. Acolo este greşeala”, a spus Marius Măldărăşanu, după Petrolul – Hermannstadt 1-1”, a spus Marius Măldărășanu la flash-interviu.

ADVERTISEMENT
Vladimir Putin s-a urcat în ”Bestia” lui Donald Trump și au urmat momente...
Digisport.ro
Vladimir Putin s-a urcat în ”Bestia” lui Donald Trump și au urmat momente total neașteptate, care s-au viralizat instant

Sergiu Buș, „omul meciului”, le-a atras atenția adversarilor. „Petrolul mai au de îmbunătățit acest aspect!”

Sergiu Buș a fost eroul sibienilor. Fără reușita acestuia, echipa lui Marius Măldărășanu ar fi adăugat o nouă înfrângere la zestre, iar situația putea arăta mult mai rău. Experimentatul atacant a avut un reproș la adresa adversarilor de sâmbătă seară.

ADVERTISEMENT

„Nu știu dacă meritam să fiu omul meciului. A fost un meci disputat, pe un teren nu foarte bun. Știm că la Petrolul mai au de îmbunătățit acest aspect.

Am luat un punct, e OK, am fost conduși. A fost o decizie corectă din partea arbitrilor să le acorde penalty. Știm că muncim în fiecare zi din ce în ce mai mult și ne apropiem, ușor-ușor, de victorii.

Din experiența mea, 18 echipe… dacă eram supărat sau dezamăgit că nu sunt titular, mai rău îmi făceam. Sunt gata să dau totul, oricât aș juca”, a declarat Sergiu Buș, conform Digi Sport.

Silviu Balaure le cere colegilor prima victorie din acest sezon. „Trebuie să spargem și noi gheața!”

„A fost un meci dificil, pe un teren greu. Eu zic că am controlat cât de cât jocul. Au avut o minge lungă, a ieșit acel penalty. E bine că am obținut un punct și trebuie să spargem și noi gheața, să obținem o victorie. Mai mult aș fi dorit să câștigăm astăzi și să nu dau eu pasa de gol.

Trebuie să sparg și eu gheața, că nu am reușit să marchez sezonul ăsta. A fost execuția lui Sergiu mai mult decât pasa mea. Nu luăm decizia bună în ultimii 20 de metri, și de fiecare dată când am reușit să marcăm, am luat gol ușor”, a spus și Silviu Balaure, conform GSP.ro.

Akdag vs Mihăilă, duelul românilor din Superliga Turciei. Cât s-a terminat meciul și...
Fanatik
Akdag vs Mihăilă, duelul românilor din Superliga Turciei. Cât s-a terminat meciul și ce note au primit cei doi
VfB Stuttgart – Bayern Munchen 1-2, live video în Supercupa Germaniei. Campioana din...
Fanatik
VfB Stuttgart – Bayern Munchen 1-2, live video în Supercupa Germaniei. Campioana din Bundesliga câștigă primul trofeu al sezonului
SuperLiga, live video etapa 6. Cum arată clasamentul după Petrolul – Hermannstadt 1-1....
Fanatik
SuperLiga, live video etapa 6. Cum arată clasamentul după Petrolul – Hermannstadt 1-1. Toate rezultatele de până acum și programul de duminică
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Florin Prunea a vrut 'să-și umfle mușchii', dar a făcut cale întoarsă: 'Tu...
iamsport.ro
Florin Prunea a vrut 'să-și umfle mușchii', dar a făcut cale întoarsă: 'Tu știi cine e acolo? Nicu Gheară'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!