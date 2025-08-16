Marius Măldărășanu știe unde a fost decis meciul Petrolul – Hermannstadt 1-1: „Acolo este greşeala!”. Sergiu Buș, atac asupra rivalilor: „Mai au de îmbunătățit acest aspect!”

Fără victorie în acest start de sezon, sibienii par că nu mai ies din criza în care se află. Cum a reacționat Măldărășanu, dar și elevii săi după jocul de la Ploiești.

Ce a spus Marius Măldărășanu după Petrolul – Hermannstadt 1-1

Hermannstadt nu se regăsește în startul ediției 2025/2026 din Superliga. După eșecul cu Universitatea Craiova în deplasarea din etapa trecută, , sibienii au izbutit să smulgă doar un punct din meciul cu Petrolul.

Gazdele au deschis scorul în minutul 50 prin Gicu Grozav, care a transformat un penalty obținut de Doumtsios. Oaspeții au răspuns prin Sergiu Buș, care a stabilit scorul final în minutul 82 după o execuție proprie. Marius Măldărășanu a apreciat reacția jucătorilor săi, mai ales după golul încasat. Tehnicianul a găsit vinovatul la reușita prahovenilor.

„A fost un joc echilibrat. Un control mai bun al nostru în prima repriză. Mă bucur că reacţia a fost una corectă. Am pus presiune, am schimbat şi sistemul. Am terminat jocul în terenul lor, am arătat că vrem să câştigăm.

Este doar un punct, dar vor veni şi victoriile. Ideal este să nu pierdem. (n.r. Sergiu Buş) A intrat bine. Mă bucur pentru el, pentru că are nevoie de goluri. Mă bucură că avem reacţie, chiar şi după golurile primite. Şi la Craiova, am avut ocazii… Va veni şi victoria. Când este 1-0, te bucuri la un punct.

(n.r. despre intervenţia lui Căbuz) Normal, nu trebuia să ajungă mingea acolo, pe acea pasă lungă, în spatele apărătorilor noştri. Acolo este greşeala”, a spus Marius Măldărăşanu, după Petrolul – Hermannstadt 1-1”, a spus Marius Măldărășanu la flash-interviu.

Sergiu Buș, „omul meciului”, le-a atras atenția adversarilor. „Petrolul mai au de îmbunătățit acest aspect!”

Sergiu Buș a fost eroul sibienilor. Fără reușita acestuia, echipa lui Marius Măldărășanu ar fi adăugat o nouă înfrângere la zestre, iar situația putea arăta mult mai rău. Experimentatul atacant a avut un reproș la adresa adversarilor de sâmbătă seară.

„Nu știu dacă meritam să fiu omul meciului. A fost un meci disputat, pe un teren nu foarte bun. Știm că la Petrolul mai au de îmbunătățit acest aspect.

Am luat un punct, e OK, am fost conduși. A fost o decizie corectă din partea arbitrilor să le acorde penalty. Știm că muncim în fiecare zi din ce în ce mai mult și ne apropiem, ușor-ușor, de victorii.

Din experiența mea, 18 echipe… dacă eram supărat sau dezamăgit că nu sunt titular, mai rău îmi făceam. Sunt gata să dau totul, oricât aș juca”, a declarat Sergiu Buș, conform

Silviu Balaure le cere colegilor prima victorie din acest sezon. „Trebuie să spargem și noi gheața!”

„A fost un meci dificil, pe un teren greu. Eu zic că am controlat cât de cât jocul. Au avut o minge lungă, a ieșit acel penalty. E bine că am obținut un punct și trebuie să spargem și noi gheața, să obținem o victorie. Mai mult aș fi dorit să câștigăm astăzi și să nu dau eu pasa de gol.

Trebuie să sparg și eu gheața, că nu am reușit să marchez sezonul ăsta. A fost execuția lui Sergiu mai mult decât pasa mea. Nu luăm decizia bună în ultimii 20 de metri, și de fiecare dată când am reușit să marcăm, am luat gol ușor”, a spus și Silviu Balaure, conform