Marius Măldărășanu, un car de nervi după Hermannstadt – Petrolul 1-1: „Este frustrant! Un egal bun pentru alte echipe, nu pentru noi”

care putea însemna o victorie importantă pentru gazde. Marius Măldărășanu a reacționat la finalul jocului în care echipa lui s-a văzut egalată în ultimul minut al prelungirilor.

Marius Măldărășanu a răbufnit după Hermannstadt – Petrolul 1-1

Hermannstadt a profitat de avantajul terenului propriu și a fost echipa cu mai multe ocazii de a marca. Reușita sibienilor a venit spre final, când Sergiu Buș a profitat de mingea scăpată de portarul Bălbărău și a împins-o în poartă.

Ricardinho a forțat flancul drept în ultimele minute de prelungire și a încercat o centrare în careu, dar mingea a fost deviată în propria poartă de un fundaș al gazdelor, iar meciul s-a încheiat cu scorul de 1-1. Marius Măldărășanu, , a fost profund dezamăgit de felul în care echipa sa a ratat 3 puncte mari.

„Dacă câștigam, erau 3 puncte care dădeau speranța!”

„Este frustrant, suntem supărați, altă dată am fost fericiți. Au fost două greșeli și asta a făcut diferența. Per total am fost echipa care a pus mai multă presiune. Cei de la Petrolul cred că au venit să facă cel puțin un egal.

Ne țin pe noi acolo, au șanse în continuare la play-off. Atitudinea băieților a fost foarte bună pe final. A venit acea fază pe care am gestionat-o greșit. Sunt două puncte pierdute din punctul meu de vedere.

Un egal bun pentru alte echipe, nu pentru noi. Dacă câștigam, erau 3 puncte care dădeau speranța. Speranța moare ultima, vin meciuri directe cu Sepsi și Rapid. Cu 1-1 e greu, e dificil. Nu știm niciodată ce se întâmplă.

„În play-out e un alt campionat. Ne trebuie puncte!”

În play-out e un alt campionat. Ne trebuie puncte. Și dacă câștigam astăzi, nu știm parcursul pe care îl vom avea. Diferența a făcut-o perioada aceea cu 6 înfrângeri, sunt multe, s-au pierdut puncte. Petrolul nu a avut o astfel de perioadă, acum Iașiul e într-o astfel de perioadă. 6 înfrângeri sunt puncte multe.

Trebuie să privim fiecare meci corect, să adunăm puncte. Asta este. Îmi pare rău pentru că publicul a fost senzațional, nu trebuie să fim supărați pe un jucător. Am gestionat greșit acel gol din minutul 90+4.

Așteptări avem, el are mari așteptări de la el, e al treilea meci într-un timp scurt. Ianis a făcut efort, a jucat 60 și ceva de minute. Cred că a fost bine.”, a spus Marius Măldărășanu la flash-interviu.

9 este locul ocupat de Hermannstadt după 26 de etape, cu 32 de puncte