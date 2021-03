Marius Manole, mărturii sincere despre viața sa. Actorul a fost în prag de alcoolism

Marius Manole (42 de ani) este cunoscut prin prisma meseriei sale, însă puțină lume știe care este viața sa personală. Actorul a făcut mărturii sincere despre problemele pe care le are, precizând că la un moment dat a fost în prag de alcoolism.

Artistul a devenit foarte transparent într-un podcast de-al lui Damian Drăghici, unde a vorbit sincer și deschis despre datoriile pe care le are la bănci. Vedeta a dezvăluit că nu pune preț pe bani, dovadă că are datorii peste tot, inclusiv pe caiet.

Renumitul actor din Iași susține că nu are nicio frică legat de ceea ce lasă în urmă sau legat de investițiile pe care le face. În plus, Marius Manole spune că are foarte multe vicii, nereușind să renunțe la fumat oricât de mult și-ar dori asta.

Marius Manole, adevărul despre viciile sale. Actorul are multe datorii

Marius Manole a mărturisit că a fost în pragul de a deveni alcoolic, însă a ieșit din această patimă mulțumită unei persoane. Artistul spune că viciul său cel mai mare din clipa de față este teatrul, deși uneori simte că nu mai vrea să joace.

„Toată viața am trăit pe datorie, am trăit toată viața pe un caiet. Am datorii peste tot. Mie nu mi-e frică de datorii, îmi place să am datorii. Asta e! Domne, ce să se întâmple, dacă trăiești atât de precaut…

Eu sunt și singur, nu am copii, nu moare nimeni dacă n-am ce mânca. Am datorii: la bancă, la aia, la aia. Mi-am cumpărat ce am vrut, am investit în ce am vrut, risc ce vreau.

Până la urmă știi cum e, vorba aia: Cu frică sau fără frică, tot acolo ajungem! Bogați sau săraci. Eu sunt un om foarte vicios, de aia nu mă apuc de droguri.

Eu dacă mă apuc de droguri, mi-am vândut tot: casa, dinții, fața, tot. Mă lupt cu fumatul în continuare, cu alcoolul – eram în prag de alcoolism, noroc că m-a salvat cineva…”, a declarat Marius Manole în podcast-ul lui Damian Drăghici.

Cunoscutul actor a vorbit și despre cea mai mare teamă pe care o are în momentul de față. Vedeta crede că lipsa de progres va omorî generațiile următoare, fiind convins că menirea lui este de a crește și mai mult în domeniul său de activitate.

