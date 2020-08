Marius Marin a renunțat la vacanță pentru a juca la naționala U21: ”O să am timp de concedii”

Mijlocașul formației Pisa, Marius Marin, a renunțat la vacanță pentru a juca la echipa națională U21 în meciul de debut al selecționerului Adrian Mutu.

Micii ”tricolori” au avut un stagiu de pregătire la Centrul Național de Fotbal de la Buftea, iar în final au disputat și un meci amical cu Farul Constanța din Liga 2.

Marius Marin a jucat în prima repriză a amicalului pe care reprezentativa de tineret a câștigat-o cu scorul de 6-0 și a fost folosit în centrul liniei de mijloc.

Vacanță ratată de Marius Marin pentru a juca la naționala U21

Însă, pentru a fi prezent la scurtul stagiu de pregătire al naționalei U21, Marius Marin a fost nevoit să renunțe la vacanță. El abia încheiase sezonul cu Pisa în Serie B, iar la întoarcerea în Italia este nevoit să intre în carantină pentru 14 zile din cauza restricțiilor impuse după pandemia de coronavirus.

”Vineri am terminat campionatul și luni am fost la lot. Sunt bine, nu am niciun dubiu că am procedat corect. Pentru echipa națională e firesc să mai faci și sacrificii”, a declarat internaționalul român de tineret pentru Gazeta Sporturilor.

”Am făcut 13 ore pe drum, dar am timp destul să mă odihnesc, din moment ce voi sta închis în casă 14 zile. Va trebui să mă antrenez și singur, ca să-mi revin în formă cât mai rapid, mai ales că la începutul lunii septembrie va juca naționala iar”, a spus Marius Marin.

Înainte de a ajunge la naționala de tineret, fotbalisstul român a cerut acordul conducătorilor clubului Pisa, iar aceștia l-au sfătuit să răspundă pozitiv convocării: ”I-am întrebat dacă sunt de acord să mă prezint la București pentru amicalul cu Farul”.

”Oamenii mi-au spus și ei că merită să merg. Am ratat o vacanță, nu e ceva grav. O să am timp destul și pentru concedii… măcar acum, când sunt tânăr, să fac un efort ca să joc”, a afirmat Marius Marin.

Decizia fotbalistului de la Pisa contrastează cu cea a finanțatorului echipei FCSB, Gigi Becali, care a refuzat să-și lase jucătorii pentru cantonamentul efectuat de Adrian Mutu. Președintele FRF, Răzvan Burleanu, a fost surprins de decizzia ”roș-albaștrilor”.

