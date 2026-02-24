Sport

Marius Marin, aproape de transferul carierei! Negocieri cu una dintre forțele Europei

Marius Marin, unul dintre cei mai importanți jucători ai naționalei României din ultimii ani, ar putea să prindă transferul carierei la finalul acestui sezon competițional.
Mihai Alecu
24.02.2026 | 22:39
Marius Marin aproape de transferul carierei Negocieri cu una dintre fortele Europei
ULTIMA ORĂ
Marius Marin ar putea ajunge la Sevilla în vară
ADVERTISEMENT

Marius Marin, mijlocașul celor de la Pisa, echipă cu care evoluează în Serie A în acest sezon, ar putea pleca din campionatul Italiei la finalul actualului sezon. Românul este pe lista celor de la Sevilla, una dintre cele mai importante formații din La Liga.

Marius Marin, față în față cu transferul carierei. Internaționalul român poate ajunge în La Liga

Fotbalistul de 27 de ani a intrat în ultimele 6 luni de contract cu trupa italiană și poate negocia cu orice echipă, iar din câte se pare reprezentanții jucătorului sunt în discuții cu FC Sevilla. Formația din La Liga vrea să-l transfere pe Marius Marin, pe care îl urmărește de mai mult timp, iar acum, dată fiind situația sa, mutarea are șanse mari să se concretizeze, notează AS.ro.

ADVERTISEMENT

De altfel, cei de la Sevilla au avut probleme financiare în ultimii ani și nu au mai putut să dea bani mulți pe transferuri, iar noua strategie a clubului se bazează mai mult ca oricând pe un scouting bine făcut și aducerea unor fotbaliști cu costuri cât mai mici. Marius Marin s-ar încadra în acest profil, fiindcă ar putea semna din postura de fotbalist liber de contract, iar pretențiile salariale nu ar fi uriașe din partea românului, care nici în Italia nu câștigă milioane de euro.

Marius Marin a devenit un jucător important pentru echipa națională a României

Crescut la Timișoara, Marius Marin a ajuns, în 2016, la echipa de tineret a celor de la Sassuolo, iar din acel moment începea ascensiunea fotbalistului român. La Pisa a ajuns în 2018, împrumutat, după care a fost cumpărat definitiv, un an mai târziu, pentru 400.000 de euro. De atunci și până în prezent mijlocașul a strâns 265 de meciuri pentru echipă și a devenit și o variantă solidă pentru naționala României.

ADVERTISEMENT
„Nu trage, fac orice!” Mărturii din armata lui Putin: soldați ruși executați, torturați...
Digi24.ro
„Nu trage, fac orice!” Mărturii din armata lui Putin: soldați ruși executați, torturați sau trimiși fără arme pe front

Debutul sub tricolor a venit în 2021, sub comanda lui Mirel Rădoi, după care a urmat prezența la Campionatul European din 2024. În trecut s-a vorbit despre un interes de la alte echipe din Serie A pentru serviciile sale, dar românul a rămas la actuala sa echipă.

ADVERTISEMENT
”Șocant”: s-au despărțit! A făcut anunțul în direct și a lăsat pe toată...
Digisport.ro
”Șocant”: s-au despărțit! A făcut anunțul în direct și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
  • 20 de meciuri are Marius Marin în actualul sezon de Serie A pentru cei de la Pisa.
Pep Guardiola, pe urmele lui Gică Hagi și Ioan Ovidiu Sabău! Antrenorul lui...
Fanatik
Pep Guardiola, pe urmele lui Gică Hagi și Ioan Ovidiu Sabău! Antrenorul lui Manchester City, surprins într-un loc special pentru fotbalul românesc. Foto
Motivul pentru care Dinamo a pierdut derby-ul cu Rapid! Ce l-a supărat pe...
Fanatik
Motivul pentru care Dinamo a pierdut derby-ul cu Rapid! Ce l-a supărat pe Zeljko Kopic şi care sunt jucătorii care au rămas datori: „Acolo este problema noastră!”
Cât costă să petreci ziua de 8 martie la hotelul Simonei Halep din...
Fanatik
Cât costă să petreci ziua de 8 martie la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Meniu de 5 stele pentru doamnele și domnișoarele din România
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Marius Lăcătuș a dezvăluit marele regret al carierei: 'Sunt sigur de asta!'
iamsport.ro
Marius Lăcătuș a dezvăluit marele regret al carierei: 'Sunt sigur de asta!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!