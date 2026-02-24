Marius Marin, aproape de transferul carierei! Negocieri cu una dintre forțele Europei

ADVERTISEMENT

Marius Marin, , echipă cu care evoluează în Serie A în acest sezon, ar putea pleca din campionatul Italiei la finalul actualului sezon. Românul este pe lista celor de la Sevilla, una dintre cele mai importante formații din La Liga.

Fotbalistul de 27 de ani a intrat în ultimele 6 luni de contract cu trupa italiană și poate negocia cu orice echipă, iar din câte se pare reprezentanții jucătorului sunt în discuții cu FC Sevilla. Formația din La Liga vrea să-l transfere pe Marius Marin, pe care îl urmărește de mai mult timp, iar acum, dată fiind situația sa, mutarea are șanse mari să se concretizeze, notează .

De altfel, cei de la Sevilla au avut probleme financiare în ultimii ani și nu au mai putut să dea bani mulți pe transferuri, iar noua strategie a clubului se bazează mai mult ca oricând pe un scouting bine făcut și aducerea unor fotbaliști cu costuri cât mai mici. Marius Marin s-ar încadra în acest profil, fiindcă ar putea semna din postura de fotbalist liber de contract, iar pretențiile salariale nu ar fi uriașe din partea românului, care nici în Italia nu câștigă milioane de euro.

Marius Marin a devenit un jucător important pentru echipa națională a României

Crescut la Timișoara, a ajuns, în 2016, la echipa de tineret a celor de la Sassuolo, iar din acel moment începea ascensiunea fotbalistului român. La Pisa a ajuns în 2018, împrumutat, după care a fost cumpărat definitiv, un an mai târziu, pentru 400.000 de euro. De atunci și până în prezent mijlocașul a strâns 265 de meciuri pentru echipă și a devenit și o variantă solidă pentru naționala României.

Debutul sub tricolor a venit în 2021, sub comanda lui Mirel Rădoi, după care a urmat prezența la Campionatul European din 2024. În trecut s-a vorbit despre un interes de la alte echipe din Serie A pentru serviciile sale, dar românul a rămas la actuala sa echipă.

