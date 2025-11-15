Marius Marin contestă decizia lui Michael Oliver din Bosnia – România 3-1: „Cartonaș roșu!”. Arbitrul englez și-a recunoscut greșeala

ADVERTISEMENT

România a pierdut la Zenica, iar Marius Marin s-a ales cu o rană destul de mare la ureche. Jucătorii români au solicitat o eliminare în teren, însă Michael Oliver nu a oferit nici măcar un avertisment. Mijlocașul lui Pisa a comentat decizia arbitrului britanic.

Cum a comentat Marius Marin decizia lui Michael Oliver și ce i-a transmis britanicul

Bosniacii au jucat foarte dur pe stadionul „Bilino Polje”, iar Marius Marin a simțit acest lucru pe pielea lui. El a primit o lovitură de cot extrem de violentă, care s-a soldat cu o rană deschisă în zona urechii. El a avut nevoie să fie cusut și a dezvăluit că ar putea merge la spital pentru a i se mai aplica câteva copci.

însă arbitrul Michael Oliver a ales să nu scoată din buzunar nici măcar cartonașul galben. Cu toate astea, Marius Marin a povestit că „centralul” și-a recunoscut greșeala:

„Da, sunt ok momentan, dar cred că trebuie să mă duc la spital să îmi pună ceva copci, pentru că m-a deschis complet aici, dar arbitrul nu a văzut. După părerea mea era cartonaș roșu. Știam de la început, de când am venit aici, că întâlnim o echipă agresivă. Fiind și arbitrul englez, i-a favorizat puțin. Dar nu trebuie să ne uităm la asta, trebuie să analizăm cum am jucat noi și să ne uităm la greșelile noastre. Am avut o primă repriză foarte bună, trebuia doar să profităm de ocaziile pe care le-am avut. În repriza a doua am intrat timorați.

Nu ne-a ieșit jocul. În prima repriză am ieșit pe construcție, pe combinații. Repriza a doua am fost puțin speriați, pentru că veneau în pressing. Trebuia să profităm de viteza lui Dennis și a lui Mihăilă. (n.r. Ce ți-a spus arbitrul Michael Oliver?) Mi-a spus că a greșit că nu a dat cartonaș galben. La Drăguș nici măcar nu a așteptat și a scos cartonașul. Dar asta a considerat dânsul. Nu trebuie să fie un alibi pentru această înfrângere. Bosniacii au știut să profite de greșelile noastre. Știam că venim aici și întâlnim o echipă foarte agresivă. Au profitat de greșelile noastre. Au dat două goluri pe două centrări”, a declarat Marius Marin la flash-interviu, după Bosnia – România 3-1.

Bosnia nu a văzut cartonașul roșu, însă România, da. Denis Drăguș, la pământ după ce a fost eliminat

Michael Oliver a ezitat să-l avertizeze pe jucătorul bosniac la faza în care l-a umplut de sânge pe Marius Marin, însă nu a pierdut nicio secundă atunci când Denis Drăguș a avut o intervenție imprudentă cu piciorul la nivelul capului unui adversar.

Arbitrul britanic a scos instant cartonașul roșu, iar camera VAR nu a intervenit asupra deciziei sale. La final, după ce a izbucnit în lacrimi imediat după ce a părăsit gazonul:

„Vreau doar să îmi prezint scuze în fața tuturor, în fața românilor. Îmi pare extrem de rău de ce s-a întâmplat. Îmi pare rău că am pierdut. În două minute am luat roșu. Îmi cer scuze și aici. Nu mai are rost. Nu sunt alte cuvinte. Sper doar să ne calificăm. Cred că se puteau întâmpla altfel lucrurile în această campanie. Mergem să ne jucăm ultima șansă. Chiar nu am cuvinte. Nu pot să îmi găsesc cuvintele. Nici nu am văzut faza bine. Am avut impresia că am lovit mingea primul, el a venit din spate. Nu aveam cum să ajung la minge. Nu am vrut să lovesc”, a spus Denis Drăguș după Bosnia – România 3-1.