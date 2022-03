Marius Marin, debut de coșmar în naționala României: “A fost cea mai urâtă noapte din viața mea!”.

Edi Iordănescu se pregătește de debutul pe banca primei reprezentative. România joacă vineri, de la ora 20:15, împotriva Greciei, pe stadionul Steaua. Marius Marin, unul dintre stranierii în formă, are șansa să își continue evoluțiile bune și sub “tricolor”.

Debutul mijlocașului în prima reprezentativă a fost de coșmar. Pe data de 10 octombrie 2019, Marius Marin se pregătea de debutul în naționala U-21 a României, în meciul cu Ucraina, în preliminariile Campionatului European.

Mirel Rădoi l-a trimis în teren pe Marin în minutul 84, însă , fiind eliminat de “centralul” polonez pentru un fault dur. Fotbalistul celor de la Pisa nici nu apucase să pună piciorul pe balon.

A ieşit din teren cu ochii în lacrimi şi nu îi venea să creadă ce coşmar trăieşte la debut. Pe stadionul din Ploieşti, familia lui Marius Marin şi iubita acestuia au venit să îl susţină. La finalul meciului, familia l-a consolat pe mijlocaş şi i-au promis că va mai avea şanse.

Din fericire, eliminarea de la debut nu a avut repercusiuni pe tabela de marcaj. România conducea cu 2-0 în momentul eliminării şi a mai dat un gol până la final, marcatori în acel meci fiind Moruţan şi Adrian Petre, cu o “dublă”.

FANATIK anul trecut, Marius Marin a susţinut că a fost cea mai dificilă noapte din viaţa sa şi atunci şi-a promis că va munci şi mai mult astfel încăt să ajungă din nou la prima reprezentativă:

“A fost cea mai urâtă noapte din viața mea. Mi-am dorit foarte mult să joc pentru naționala României. Debutul a fost cum a fost. Atunci mi-am promis mie, familiei și iubitei că o să muncesc din ce în ce mai mult ca să ajung să joc la prima reprezentativă. Uite că, după un an și jumătate, am debutat și la naționala mare”, a spus Marin pentru FANATIK.

Şi Marius Marin s-a ţinut de cuvânt. A devenit căpitanul naţionalei U-21, pe care a condus-o la Campionatul European de tineret. În vara trecută, Marius Marin a fost unul dintre puţinii jucători importanţi care au “sacrificat” echipa de club pentru a merge cu România la Jocurile Olimpice, fiind căpitanul reprezentativei la Tokyo.

El a debutat în naţionala mare în confruntarea cu Liechtenstein (2-0), pe 5 septembrie 2021, evoluând în ultimul sfert de oră şi în returul cu Macedonia de Nord, 0-0. Mijlocaşul celor de la Pisa poate deveni om de bază şi în naţionala mare sub comanda lui Edi Iordănescu.

Interesant este că Marius Marin nu a apucat să joace niciun meci în Liga 1, fiind transferat de Sassuolo de la Poli Timişoara fix în ziua în care împlinea 18 ani. Acum, alături de Pisa este în luptă pentru promovarea în Serie A, unul dintre visele fotbalistului.

“Am debutat în Liga a 2-a la 15 ani și 10 luni. Nu pot spune că este un regret că nu am jucat în Liga 1. Din contră. Este o mândrie că am ajuns să joc într-un campionat foarte tare, Serie B, și cred că este unul dintre cele mai bune ligi secunde ale Europei. În această carieră de fotbalist o să am timp să joc și în Liga 1”, Marius Marin