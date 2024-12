Marius Marin, discurs fabulos la adresa lui Mircea Lucescu: „Mi se pare uimitor. La 12 ani alergam să facem o poză împreună”

Echipa națională de fotbal a României a avut parte de un an excelent, iar unul dintre motive este Marius Marin. Mijlocașul celor de la Pisa a fost titular în fiecare partidă disputată de , iar la echipa de club este căpitan.

Marius Marin, euforic după performanțele atinse în 2024: „Mi se pare uimitor că am ajuns să lucrez cu domnul Lucescu”

În cadrul unui interviu oferit celor de la , Marius Marin a recunoscut că simte o responsabilitate aparte vizavi de echipa de club, iar în anul viitor sper că va promova, alături de Olimpiu Moruțan și Adrian Rus, în Seria A.

„Aveam 19 ani când am venit aici, simt că e responsabilitatea mea să duc echipa în Seria A, sper ca în anul 2025 să se întâmple acest lucru”.

Mijlocașul român a continuat dialogul și s-a arătat mândru de rezultatele pe care le-a obținut în această perioadă. Marius Marin consideră că anul 2024 nu a fost cel mai bun pentru el, acesta fiind de părere că lucrurile bune vor continua să apară. Ba mai mult, fotbalistul a mărturisit că este o mândrie să fie antrenat de Mircea Lucescu, în contextul în care .

„Nu cred că pot să spun că acest an a fost cel mai bun al meu pentru că am avut un an cu vreo 45 de meciuri jucate fără nicio accidentare. Dar a fost un an extraordinar. Cea mai mare realizare e că am reușit să aducem din nou suporterii alături de noi. Asta este o mândrie pentru noi.

E o mândrie să îl ai antrenor pe Mister. Dacă nici de la dânsul nu ai ce învăța, nu mai ai nimic de învățat în fotbal. Mi se pare uimitor că am ajuns să lucrez cu domnul Lucescu după ce la 12 ani alergam să facem o poză împreună”, a încheiat Marius Marin, conform sursei amintite mai sus.

Marius Marin, victorie în fața lui Horațiu Moldovan

Pisa a obținut o victorie importantă în fața lui Sassuolo joi, 26 decembrie. Formația antrenată de Filippo Inzaghi s-a impus cu scorul de 3-1, iar .

Duelul din Serie B a fost unul special pentru fanii români. Nu mai puțin de trei internaționali au fost titulari, iar unul s-a aflat pe banca de rezerve. Ba mai mult, ar fi putut fi chiar cinci jucători implicați, însă Daniel Boloca a refuzat să reprezinte echipa națională a României.

Pentru Pisa s-au aflat pe teren din primul minut Marius Marin și Adrian Rus, pe când Olimpiu Moruțan, care abia a revenit dintr-o accidentare, s-a aflat pe banca de rezerve. Sassuolo s-a bazat pe serviciile lui Horațiu Moldovan, care a încasat 3 goluri.