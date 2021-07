Marius Marin, după înfrângerea României în meciul cu Coreea de Sud: ”A fost o seară neagră”

România a ajuns pe ultimul loc al grupei B la Jocurile Olimpice, după înfrângerea usturătoare suferită în fața Coreei de Sud. Nimic nu le-a ieșit ”tricolorilor” în meciul de la Kashima.

Asiaticii au controlat întâlnirea de la un capăt a altul. Totul s-a rupt în minutul 27 când , balonul ajungând în poarta lui Aioani.

Marius Marin: ”De mâine ne gândim la meciul cu Noua Zeelandă”

Căpitanul ”tricolorilor” recunoaște că naționala țării noastre a fost în meci doar primele 15 minute ale întâlnirii cu Coreea de Sud.

Mijlocașul de la Pisa crede că autogolul lui și cartonașul roșu încasat de Ion Gheorghe au transformat seara într-un coșmar.

”A fost un meci greu, am început bine primele 15 minute, s-a văzut că am vrut victoria, dar a fost o seară neagră. Am avut puțin ghinion, cel puțin eu la autogolul pe care l-am dat. După a venit acel roșu.

Sperăm să trecem cât mai repede peste meciul ăsta, pentru că mai avem un meci decisiv cu Noua Zeelandă. De mâine ne vom gândi la acest meci, pentru că ne dorim să trecem mai departe.

Se întâmplă și la jucători mai mari, dar trebuia să strângem rândurile. Nu e nimic, se întâmplă, trebuie să ne gândim la următorul meci”, a declarat Marius Marin, pentru .

Alex Pașcanu: ”Nu ne-a ieșit nimic. Trebuie să învățăm din acest meci, să nu se mai repete”

Alex Pașcanu a fost la fel de categoric în privința evoluției lui și a coechipierilor săi din meciul cu Coreea de Sud. Apărătorul consideră meciul cu principala favorită a grupei din care ”tricolorii” au numai de învățat.

”Trebuie să ne revenim. E greu, din păcate nu ne-a ieșit nimic azi. N-am mai trecut prin asta, e o lecție, trebuie să învățăm toți din ce a fost azi și să nu se mai repete”, a completa Pașcanu pentru sursa citată.

Fotbalistul rămâne, însă, optimist și crede că atât timp cât România are șanse de calificare, el și colegii lui vor juca doar cu gândul la accederea în sferturile de finală.

”Mai avem un meci, trebuie să rămânem încrezători. Mai avem un meci și suntem în competiție. Va fi un meci care pe care cu Noua Zeelandă, mergem acolo să câștigăm.

Poate într-un fel e mai bine, știm că nu mai avem nimic de pierdut și ne putem califica cu o victorie. Trebuie să uităm meciul din seara asta și să ne gândim la următorul”, a mai spus Pașcanu.