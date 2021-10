Marius Marin, interviu înainte de meciurile decisive ale României: “Avem două finale!”. Reacție despre plecarea lui Rădoi. Exclusiv

Marius Marin este unul dintre cei mai buni mijlocași români în acest moment. În vârstă de 23 de ani, fotbalistul tocmai și-a prelungit contractul cu cei de la Pisa, liderul din Serie B. Mirel Rădoi l-a inclus pe Marin pe pentru meciurile cu Islanda și Liechtenstein, decisive pentru calificarea la baraj.

Marius Marin, debut de coșmar pentru România U21! A revenit mai puternic

Debutul său la . Marin a rezistat doar un minut pe teren în meciul din 2019 cu Ucraina, fiind eliminat pentru o intervenție dură, la câteva secunde după ce a intrat. Și-a promis că va munci mai mult și că va reveni mai puternic.

Și așa a fost. A devenit căpitanul echipei U21, pe care a condus-o la Euro 2021. Tot în acest an, Marius Marin a fost unul dintre puținii fotbaliști importanți care au “sacrificat” echipa de club pentru a putea fi alături de națională la Jocurile Olimpice, fiind căpitanul primei reprezentative în Japonia.

Om de bază la Pisa, liderul din Serie B!

A debutat la naționala mare în victoria cu Liechtenstein, scor 2-0, când a evoluat 27 de minute. Marius Marin nu are niciun meci în Liga 1, fiind transferat de Sassuolo de la Poli Timișoara fix când a împlinit 18 ani.

A fost transferat în 2019 de Pisa, acolo unde a devenit om de bază și a ajutat echipa să ajungă lider în Serie B. Marius Marin se pregătește și pentru meciurile decisive ale echipei naționale, cu Islanda și Liechtenstein.

Marius Marin interviu pentru FANATIK : “Nu știam limba, nu aveam cu cine să mă înțeleg”

Mijlocașul a acordat un interviu pentru FANATIK în care a vorbit despre începuturile dificile în Italia, despre promisiunile pe care le-a făcut celor dragi după debutul de coșmar la națională, plecarea lui Mirel Rădoi și șansele României pentru barajul de la Mondiale.

Ai plecat de foarte tânăr în Italia. Ți-a fost dificil să te adaptezi?

– Da, la început îți dai seama că mi-a fost foarte greu. Nu știam limba, nu aveam cu cine să mă înțeleg. Antrenorul de la Sassuolo nu vorbea nici engleză, mi-a fost foarte greu să mă adaptez în primul rând cu limba și apoi cu stilul de joc. Dar m-am sacrificat. Am avut obiectivul de a reuși. Mi-a plăcut foarte mult Italia și din prima zi în care am ajuns am spus că trebuie să reușesc.

“În această carieră de fotbalist o să am timp să joc și în Liga 1”

Ai plecat din România fără să joci niciun meci în Liga 1. Ți-ai fi dorit să fi jucat în prima ligă înainte să pleci?

– Am debutat în Liga a 2-a la 15 ani și 10 luni. Nu pot spune că este un regret. Din contră. Este o mândrie că am ajuns să joc într-un campionat foarte tare, Serie B, și cred că este unul dintre cele mai bune ligi secunde ale Europei. În această carieră de fotbalist o să am timp să joc și în Liga 1.

Cum vezi diferențele de fotbal dintre cele două țări?

– Este o diferență destul de mare. Aici se pune baza pe disciplină și de a-ți respecta toate sarcinile. Am rămas uimit, surprins plăcut, având în vedere că eram foarte mulți străini și ne-au mulat pe toți pe stilul lor. De când am ajuns acolo, am fost ca în armată. Te trezești dimineața cu fotbal și adormi tot cu fotbal.

Debutul la naționala U21: “Cea mai urâtă noapte din viața mea!”

Debutul tău la echipa națională a fost unul dificil. Cartonaș roșu la câteva secunde după ce ai intrat pe teren împotriva Ucrainei…

– A fost cea mai urâtă noapte din viața mea. Mi-am dorit foarte mult să joc pentru naționala României. Debutul a fost cum a fost. Atunci mi-am promis mie, familiei și iubitei că o să muncesc din ce în ce mai mult ca să ajung să joc la prima reprezentativă. Uite că, după un an și jumătate, am debutat și la naționala mare.

“La Tokyo au fost jucători pe care efectiv nu îi cunoșteam, nu știam nimic de ei! Noua Zeelandă nu știam ce joacă!”

Ai fost căpitanul reprezentativei olimpice. Au fost multe controverse vis-a-vis de campania de la Tokyo și reproșuri la adresa voastră, mai ales că România nu a trecut de grupe. Tu cum ai simțit perioada respectivă?

– Am rămas puțin dezamăgit. Când am ajuns în România, toată lumea a dat în noi ca și cum nu am făcut nimic. Ni s-a spus că nu am reprezentat România cum trebuie. Chiar a fost un moment foarte dificil pentru că, ați văzut și dumneavoastră lotul. Și cu lotul cu care am fost puteam să facem mai mult pentru că a fost o grupă accesibilă. Dar, a fost o experiență frumoasă. Nu mă așteptam, dar au fost jucători pe care efectiv nu îi cunoșteam, nu știam nimic despre ei.

Chiar așa?

– Vorbeam între noi înainte de meciul împotriva Noii Zeelande. Nu știam nimic despre ei, cum joacă, ce sistem joacă. Îți dai seama, când te trezești să joci direct cu ei, este foarte greu să joci împotriva lor. M-au impresionat. Au avut un atacant foarte bun, Wood, joacă în Premier League de câțiva ani. Multă lume nu știe detaliile acestea.

Meciurile decisive cu Islanda și Liechtenstein: “Sunt două finale pe care trebuie să le câștigăm și ca să ajungem la baraj”

Ești pe lista convocaților pentru meciurile decisive cu Islanda și Liechtenstein. Cum vezi șansele de calificare la Mondiale?

– Șanse există. Totul depinde de noi. Sunt două finale pe care trebuie să le câștigăm și ca să ajungem la baraj. Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, să o luăm meci cu meci și după ce ajungem în play-off o să vedem mai departe, cu cine cădem la tragerea la sorți. Momentan, ne concentrăm pe cele două meciuri.

“M-a surprins decizia. Pentru echipa națională este o mare pierdere”

Te-a surprins decizia lui Mirel Rădoi, care și-a anunțat plecarea la conferința de presă?

– Da, m-a surprins decizia. Pentru echipa națională este o pierdere foarte mare. Având în vedere rezultatele din ultima perioadă, Mister merita să rămână și să aibă continuitate la echipa națională. Are un stil foarte modern și știe ce vrea de la echipa lui. Echipa are mereu o idee și este foarte important.

Visul pentru 2022: Serie A și Campionatul Mondial

Anul 2022 ar putea fi unul cu mari perspective pentru tine. Ai putea să joci cu Pisa în Serie A și cu România la Mondiale. Cum ar fi acest lucru pentru tine?

– Ar fi un vis devenit realitate. O Cupă Mondială este visul oricărui copil. Ar fi ceva extraordinar. Iar în ceea ce privește celălalt obiectiv, de când am ajuns în Italia am visat să joc în Serie A. Am vrut să rămân aici și sper să am ocazia să joc și în Serie A. Dacă în 2022 s-ar întâmpla să pot juca în Serie A și la Mondial, ar fi incredibil.