Marius Marin, motivat la maxim înainte de Cipru – România: ”Ne așteaptă patru finale și vrem să le câștigăm pe toate”. Video

Meciul Cipru – România, din preliminariile Cupei Mondiale din 2026, este programat , iar Marius Marin este de părere că ”tricolorii” au prima șansă la victorie.

ADVERTISEMENT

Marius Marin, analiză înainte de Cipru – România

Prezent la conferința de presă de dinaintea partidei de la Nicosia, mijlocașul român a remarcat jocul bun făcut de ciprioți în fața Austriei, dar este convins că ”tricolorii” au toate atuurile pentru a se impune.

”Cipru este o echipă diferită față de anul trecut, mult mai agresivă. Cred că nu trebuiau să piardă cu Austria. Am dat uitării meciul cu Canada. Ne așteaptă un meci foarte greu cu Cipru. Ne-am propus să disputăm ultimele meciuri ca pe o finală. Ne așteaptă patru finale și vrem să le câștigăm pe toate.

ADVERTISEMENT

Pot spune că noi o să fim favoriți. Trebuie să plecăm de la spiritul de echipă și de la ce ne spune Mister pentru a aduce cele 3 puncte. Am văzut o altă echipă a Ciprului cu Austria. Dar cred că trebuie să ne concentrăm mai mult pe noi, să ne facem jocul de combinații. Nu trebuie să ne uităm la ce fac alții, avem patru finale și trebuie să le câștigăm pe toate”, a declarat Marius Marin.

Mircea Lucescu a ieșit la atac

Selecționerul pentru faptul că nu a mai convocat un atacant la lot după accidentarea lui Louis Munteanu și a explicat de ce a luat această decizie.

ADVERTISEMENT

”Nu am mai chemat pe nimeni pentru că nu e nevoie. Avem un atacant, pe urmă e Miculescu, care a mai jucat la Steaua (n.r. – FCSB) în poziția de atacant. Nu poți veni din prima la echipa națională. Sunt niște relații construite.

ADVERTISEMENT

Mai este și Tănase acolo. Alibec nu joacă, Pușcaș nu are echipă, în campionat sunt mulți atacanți străini. La asta trebuie să reflecteze cei care comentează în spațul public”, a declarat Mircea Lucescu”, a spus Lucescu.