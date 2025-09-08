Sport

Marius Marin, motivat la maxim înainte de Cipru – România: ”Ne așteaptă patru finale și vrem să le câștigăm pe toate”. Video

Marius Marin este conștient că naționala Ciprului se află în creștere, dar nu concepe ca România să rateze cele 3 puncte puse în joc.
Traian Terzian
08.09.2025 | 20:16
Marius Marin motivat la maxim inainte de Cipru Romania Ne asteapta patru finale si vrem sa le castigam pe toate Video
ULTIMA ORĂ
Ce a spus Marius Marin înaintea duelului Cipru - România. Sursă foto: captură YouTube FRF TV

Meciul Cipru – România, din preliminariile Cupei Mondiale din 2026, este programat marți, 9 septembrie, de la ora 21:45, iar Marius Marin este de părere că ”tricolorii” au prima șansă la victorie.

ADVERTISEMENT

Marius Marin, analiză înainte de Cipru – România

Prezent la conferința de presă de dinaintea partidei de la Nicosia, mijlocașul român a remarcat jocul bun făcut de ciprioți în fața Austriei, dar este convins că ”tricolorii” au toate atuurile pentru a se impune.

”Cipru este o echipă diferită față de anul trecut, mult mai agresivă. Cred că nu trebuiau să piardă cu Austria. Am dat uitării meciul cu Canada. Ne așteaptă un meci foarte greu cu Cipru. Ne-am propus să disputăm ultimele meciuri ca pe o finală. Ne așteaptă patru finale și vrem să le câștigăm pe toate.

ADVERTISEMENT

Pot spune că noi o să fim favoriți. Trebuie să plecăm de la spiritul de echipă și de la ce ne spune Mister pentru a aduce cele 3 puncte. Am văzut o altă echipă a Ciprului cu Austria. Dar cred că trebuie să ne concentrăm mai mult pe noi, să ne facem jocul de combinații. Nu trebuie să ne uităm la ce fac alții, avem patru finale și trebuie să le câștigăm pe toate”, a declarat Marius Marin.

Mircea Lucescu a ieșit la atac

Selecționerul Mircea Lucescu i-a taxat dur pe cei care l-au criticat pentru faptul că nu a mai convocat un atacant la lot după accidentarea lui Louis Munteanu și a explicat de ce a luat această decizie.

ADVERTISEMENT
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din...
Digi24.ro
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk care nu a fugit din calea ofensivei ucrainene

”Nu am mai chemat pe nimeni pentru că nu e nevoie. Avem un atacant, pe urmă e Miculescu, care a mai jucat la Steaua (n.r. – FCSB) în poziția de atacant. Nu poți veni din prima la echipa națională. Sunt niște relații construite.

ADVERTISEMENT
OUT de la națională! Au dat afară selecționerul, după 0-5 în preliminariile Cupei...
Digisport.ro
OUT de la națională! Au dat afară selecționerul, după 0-5 în preliminariile Cupei Mondiale

Mai este și Tănase acolo. Alibec nu joacă, Pușcaș nu are echipă, în campionat sunt mulți atacanți străini. La asta trebuie să reflecteze cei care comentează în spațul public”, a declarat Mircea Lucescu”, a spus Lucescu.

Mihai Pintilii a numit singurul jucător de la FCSB care face față cu...
Fanatik
Mihai Pintilii a numit singurul jucător de la FCSB care face față cu brio presiunii
Bayer Leverkusen a numit un nou antrenor după dezastrul Erik ten Hag! Nu...
Fanatik
Bayer Leverkusen a numit un nou antrenor după dezastrul Erik ten Hag! Nu a mai pregătit o echipă de club din 2019
Răsturnare totală de situație despre cuplul celebru din fotbal care s-ar fi despărțit....
Fanatik
Răsturnare totală de situație despre cuplul celebru din fotbal care s-ar fi despărțit. Lamine Yamal a spulberat orice îndoială cu o simplă imagine
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Elena Udrea, acuzații extrem de grave: ”CFR Cluj mereu a fost susținută de...
iamsport.ro
Elena Udrea, acuzații extrem de grave: ”CFR Cluj mereu a fost susținută de Burleanu și FRF! Neluțu Varga e o interfață a domnului Coldea”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!