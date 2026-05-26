Marius Marin, scrisoare emoționantă la despărțirea de Pisa: „Prima casă din viața mea”

Marius Marin este unul dintre cei mai importanți jucători din istoria recentă a echipei Pisa. Cu românul în calitate de căpitan, formația a reușit să promoveze în Seria A la finalul sezonului precedent, însă, din nefericire, clubul nu a reușit să se mențină la nivelul primului eșalon. După 8 ani petrecuți la Pisa, drumul lui Marin va cunoaște alte căi.

Marius Marin, scrisoare emoționantă la despărțirea de Pisa

Internaționalul român va pleca de la Pisa în această vară, iar despărțirea a fost una emoționantă. Marius Marin a compus o scrisoare în care a ținut să mulțumească atât clubului, cât și suporterilor pentru cei 8 ani minunați petrecuți împreună. Internaționalul român a cuprins toate momentele importante în compunerea sa.

„Dragă Pisa, nu este ușor să găsești cuvintele potrivite când vine momentul să îți iei rămas-bun.

După opt ani, acest oraș pentru mine nu a fost doar o etapă a carierei. Pisa a fost acasă. Ba chiar mai mult decât atât: prima adevărată casă din viața mea de bărbat. Am ajuns aici băiat, singur, cu o valiză plină de visuri și de temeri. Astăzi plec cu o soție, un copil, foarte multă experiență și mai ales cu inima plină de amintiri pe care le voi purta cu mine pentru totdeauna.

Primul lucru pe care simt să îl fac este să mulțumesc. Să mulțumesc clubului care a crezut în mine încă din prima zi. Să mulțumesc tuturor colegilor pe care i-am avut în acești ani, staffului, magazionerilor și tuturor oamenilor care lucrează din culise. Și tuturor antrenorilor care au făcut parte din drumul meu.

Un mulțumesc special merge către mister D’Angelo. Pentru mine nu a fost doar un antrenor. M-a făcut să devin jucător, dar mai ales om. Pe el, pe Taddei și familia lui îi voi purta mereu în suflet ca pe o a doua familie. Și apoi mulțumiri lui Pippo Inzaghi, pentru că mi-a oferit oportunitatea de a realiza acel vis pentru care venisem la Pisa: să duc acest oraș în Serie A după 34 de ani”, s-a arătat în prima parte a scrisorii.

Cel mai frumos moment al lui Marin cu Pisa

În continuare, Marius Marin a mărturisit că cel mai frumos moment a fost momentul promovării în Seria A după 34 de ani distanță. Românul a evoluat din Serie C până în Seria A alături de Pisa, astfel că a amintit atât de primii săi colegi, cât și de cei mai recenți, semn că recunoștința este profundă.

„Cel mai frumos moment a fost cu siguranță promovarea în Serie A. Este ceva ce va rămâne în istorie și în inima mea pentru totdeauna. Un moment iconic pe care nu îl voi uita niciodată a fost finala de la Trieste. În acea seară am văzut cu adevărat ce înseamnă să fii suporter al Pisei. Pentru că este ușor să fii când se câștigă, când ești în Serie A. Dar adevărații suporteri îi recunoști în momentele grele, în kilometrii parcurși, în lacrimi, în vocile care nu încetează niciodată să cânte.

Iar eu am înțeles cu adevărat poporul pisan în acești opt ani. Chiar și în cele mai dificile sezoane, chiar și anul acesta, susținerea nu a lipsit niciodată. Oamenii au continuat să creadă în această echipă și în aceste culori. De aceea, cântecul pe care îl voi purta mereu în suflet va fi: ‘O viață în mijlocul necazurilor’. Pentru că Pisa înseamnă asta: suferință, mândrie, apartenență. Iar cine iubește cu adevărat aceste culori știe asta.

Au existat colegi care pentru mine au devenit frați. La început erau Tano, Birindelli și De Vitis. Iar anul acesta, alături de Caracciolo și Calabresi, am recreat acel trio special care m-a făcut să mă simt din nou acasă, într-un vestiar. Suporterilor vreau să le spun mulțumesc mai ales pentru un lucru: m-ați apreciat mai întâi ca om și apoi ca fotbalist. Iar aceasta este cea mai mare victorie pe care o port cu mine”, a continuat Marin.

Unde va merge Marius Marin

Pe finalul scrisorii, românul a mărturisit că are un singur regret: faptul că nu își poate lua rămas-bun pe terenul de fotbal.

„În acești ani am auzit multe lucruri despre mine. Știri false, zvonuri de mercato, oameni care spuneau că voi pleca în fiecare vară. Dar adevărul este că eu am rămas mereu. Pentru că voiam să transform acest vis în realitate împreună cu voi. Și până la urmă am reușit.

Poate că pentru mulți nu eram un jucător de Serie A, dar eu știu cât am dat pentru acest tricou și pentru acest oraș. Jucătorii trec, vin și pleacă. Ceea ce am oferit eu acestor culori este ceva ce nu poate fi explicat ușor.

Singurul regret este că nu pot să-mi iau rămas-bun de la acest oraș în modul în care mi-aș fi dorit. Dar nu am regrete în rest, pentru că aș lua totul de la capăt. Fiecare luptă, fiecare sacrificiu, fiecare an trăit împreună. Voi purta mereu Pisa cu mine, în fiecare colț al Europei, pe fiecare stadion, în fiecare moment al vieții mele.

Mulțumesc, Pisa. Al vostru, Marius”, a încheiat Marius Marin.