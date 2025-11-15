Marius Marin, umplut de sânge în Bosnia – România! Arbitrul Michael Oliver nu a acordat nici măcar cartonaș galben

ADVERTISEMENT

Bosnia – România este cel mai important meci din grupa H. Naționala care se va impune va avea cele mai importante șanse la locul secund în ierarhie. În minutul 55 al întâlnirii, arbitrul Michael Oliver nu a sancționat un fault clar la Marius Marin.

Marius Marin, umplut de sânge în Bosnia – România

Acest lucru s-a produs la scorul de 1-1. Daniel Bîrligea a deschis superb scorul în prima repriză, în minutul 17, ca ulterior Edin Dzeko să restabilească egalitatea în minutul 49, la scurt timp după începerea actului secund.

ADVERTISEMENT

. Cum arbitrul Michael Oliver este obișnuit cu nivelul din Premier League, acesta le-a permis adversarilor României să intre la „rupere”.

Un exemplu clar s-a produs în minutul 55. Marius Marin a fost faultat dur de un adversar, s-a prăbușit pe teren, însă Michael Oliver a lăsat jocul să continue. Centralul nu a fost impresionat nici de faptul că mijlocașul era prăbușit pe gazon, iar urechea sa sângera.

ADVERTISEMENT

FANATIK a surprins acest moment, Marius Marin suferind vizibil după ce urechea sa a fost fisurată. Presiunea de pe stadionul din Zenica a existat încă de la intonarea imnului național, .

ADVERTISEMENT

Cât de important ar fi un succes în fața Bosniei

Dacă România reușește să câștige în fața Bosniei, își consolidează serios șansele de a ocupa locul doi în grupa H a preliminariilor. De ce contează acest lucru? Pentru că ar putea obține un baraj mai favorabil pentru calificarea la Mondial.

Deși „tricolorii” sunt deja siguri de prezența în urna a 4-a a barajului, datorită rezultatelor din Liga Națiunilor, clasarea pe poziția a doua în grupă i-ar propulsa în a doua urnă valorică.

ADVERTISEMENT

Dacă acest scenariu se va confirma, „tricolorii” ar urma să întâlnească adversari mai accesibili în semifinala barajului. Merită subliniat că ambele echipe mai au de disputat încă un meci în grupa H, însă România va juca acasă împotriva statului San Marino, în timp ce Bosnia va evolua în deplasare contra Austriei.