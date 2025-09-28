Marius Mitran a dezvăluit discuția șoc dintre Mircea Lucescu și Gică Hagi. „Mi-e rușine că îți sunt antrenor!”. Cum a reacționat „Regele”. Exclusiv

Marius Mitran, invitat de seamă la FANATIK SUPERLIGA, a povestit despre un episod fantastic care s-a consumat între antrenorul Mircea Lucescu și Gică Hagi la un meci din sferturile UEFA Champions League. Actualul selecționer al României îi antrena pe .

în perioada 1 iulie 2000 – 30 iunie 2002. Alături de legendara echipă din Turcia, „Il Luce” și-a trecut în palmares un titlu intern și o Supercupă a Europei. Pe 3 aprilie 2001, Galatasaray obținea o victorie istorică în fața lui Real Madrid în turul sferturilor UEFA Champions League.

Madrilenii au condus la pauză cu 2-0, grație golurilor lui Ivan Helguera și Makelele, însă turcii au revenit după pauză și s-au impus cu 3-2. Davala, Șaș și Jardel au marcat pentru Galatasaray, însă Hagi și Gică Popescu au fost în formă maximă. Totuși, Real Madrid s-a calificat în careul de ași după un neverosimil 3-0 la returul din Spania.

„Acum două săptămâni am asistat la o discuție cu Hagi și Mircea Lucescu. Lucescu își aducea aminte un lucru, că la un meci din sferturile Champions League, la pauză, Galatasaray cu Real Madrid, l-a distrus pe Hagi, începând să-i spună că: ‘Nu ai făcut nimic din ce ți-am zis, nu mai ești fotbalistul de altă dată, mi-e rușine că te antrenez’.

La care Hagi șocat de treaba asta lasă șortul, își scoate tot, și pleacă: ‘Am renunțat, gata, de astăzi am renunțat la fotbal, nu mai joc, am plecat’. Era Galatasaray – Real Madrid în turul sferturilor Champions League. Lucescu era antrenorul Galatei. Lucescu povestea acest lucru, Hagi era lângă mine la discuție. Hagi a zis: ‘Gata, renunț la fotbal și la tot’.

Avea 35 de ani Hagi. În momentul în care a pus mâna pe clanță să iasă, și-a luat geanta, Lucescu i-a zis: ‘Unde pleci? Intră imediat în teren și câștigă meciul. Se uită oamenii ăștia la tine, uite ce se întâmplă acolo’. În repriza a doua, de la 2-0 pentru Real Madrid, cu Hagi pe teren, întoarce Galatasaray 3-2”, a povestit Marius Mitran, la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Mitran, dezvăluire de la Craiova: „Cei mai problematici jucători s-au numit Cârțu și Balaci”

, Marius Mitran a făcut o dezvăluire interesantă din istoria Craiovei. Analistul FANATIK SUPERLIGA a mărturisit că Sorin Cârțu și Ilie Balaci au fost cei mai problematici fotbaliști din Bănie. Nici măcar rectoratul Universității nu a putut interveni.

„Eu vreau să spun un lucru. În marea echipă a Craiovei, cei mai recalcitranți, cei mai problematici jucători s-au numit Sorin Cârțu și Ilie Balaci. Sunt povești nenumărate cu fronda lor față de Titi Ceașcă.

E o ședință cu ei în care Titi Ceașcă cere excluderea lor din lot. Se duce la rectoratul Universității, strânge profesorii care, teoretic aveau un cuvânt de spus, deși nu se pricepeau la fotbal.

Vine magistrul Cornel Stroe, președintele clubului, și zice: ‘Domnilor, dumneavoastră vă ocupați de agronomie, de chimie industrială. Am venit eu vreodată să vă spun cum să țineți cursul? Nu putem, peste Cârțu și Balaci. Eliberați-l din funcție pe domnul Ceașcă’”, a mai spus Marius Mitran.