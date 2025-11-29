Marius Mitran, apariție surpriză la Fanatik SuperLiga după seara europeană. A cântat imnul în direct!

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a reușit să obțină o victorie istorică , iar fanii oltenilor au sărbătorit și continuă să sărbătorească succesul obținut.

Marius Mitran, imagini geniale! A început să cânte imnul și a povestit cum l-a compus Păunescu în fața nemților

Marius Mitran se numără printre cei care au continuat sărbătoarea, iar acesta a venit în studioul FANATIK și a cântat imnul echipei, după care a povestit cum a apărut „Cântec pentru Oltenia Eterna Terra-Nova”.

„Doar 42 de ani au trecut de la precedenta eliminare a unei echipe din Germania de către Universitatea Craiova. O viață de om. Să spunem că prima echipă din istoria fotbalului românesc care a reușit o astfel de performanță a fost Universitatea Craiova, atunci, cu Kaiserslautern. La fel și cu o echipă din Anglia, cu Leeds United, cu 4 ani mai devreme, 1979. A fost seară mare la Craiova, nu doar prin victoria asta.

Le-a plăcut și nemților, au 9 puncte, până la urmă nu e o situație dramatică. Eu am vorbit cu cineva din galeria Craiovei și i-am sfătuit să se ducă, precum acum 42 de ani, la hotelul Jiul, acolo au fost cazați suporterii și echipa Kaiserslautern. În seara respectivă, Păunescu a cântat pentru prima dată acest imn, atunci l-a compus, în ziua aia de 16 martie 1983. Nu erau mulți, vreo 150.000 de oameni. Asta era Craiova Maxima”, a povestit Marius Mitran.

Marius Mitran crede în proiectul de la Universitatea Craiova

Jurnalistul e de părere că tot ce se întâmplă la trupa din Bănie este de bun augur și nu ezită să-l laude pe Mihai Rotaru pentru răbdarea pe care a avut-o.

„Aseară, dincolo de aceste 7 puncte, care înseamnă aproape o calificare, cred că a însemnat certificarea ideii lui Mihai Rotaru de a creea o echipă occidentală la Craiova. Până acum au fost niște lucruri medii spre bune, nu s-a luat titlul, nu s-a intrat în cupele europene, la asta mă refer.

Meciul de aseară ceritifică ideea că așa trebuie făcute lucrurile. Nu trebuie să ne ferim, sigur că Rădoi are un merit. Nu avea cum Coelho să schimbe totul în 10 zile”, a mai povestit Marius Mitran.

Universitatea Craiova are șanse mari de a prinde primăvara europeană

, Universitatea Craiova a ajuns la 7 puncte și are șanse bune de a juca în primăvara europeană. Oltenii mai au de jucat două partide, acasă, cu Sparta Praga, și în deplasare, în Grecia, cu AEK Atena. Dacă mai reușesc o victorie, atunci elevii lui Filipe Coelho vor reuși calificarea în faza eliminatorie a competiției.

Trupa condusă de Mihai Rotaru a dat lovitura și din punct de vedere financiar. Succesul obținut cu Mainz a adus grupării din Bănie nu mai puțin de 400.000 de euro, iar suma totală câștigată până acum în acest sezon de cupe europene depășește 5 milioane de euro și o calificare mai departe ar duce ca totalul să fie de peste 6 milioane de euro.