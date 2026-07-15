Sport

Marius Mitran celebrează un nou succes european al Universității Craiova: „Știința nu iartă pe nimeni!”

Marius Mitran, editorial plin de exuberanță după ce golul marcat în prelungiri a adus o nouă victorie pentru Universitatea Craiova în Euroa, 1-0 contra celor de la ML Vitebsk.
Marius Mitran
15.07.2026 | 22:47
Marius Mitran celebreaza un nou succes european al Universitatii Craiova Stiinta nu iarta pe nimeni
EXCLUSIV FANATIK
Marius Mitran, editorial după Universitatea Craiova - ML Vitebsk 1-0. Sursă foto: Colaj FANATIK
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O formalitate este ceea ce spune Dictatorul Explicativ că este, doar atunci când adevărul faptelor o confirmă. Universitatea Craiova, după victoria cu 4-1, reușită săptămâna trecută în deplasare, cu ML Vitebsk, avea adevărul de partea ei, dat de joc și de tabelă. Când însă s-a intrat pe “Ion Oblemenco”, miercuri seară, nimeni nu s-a mai gândit la ce a fost, nici măcar la semifinala dintre Anglia și Argentina, tangențială cu meciul, ci la ce urmează să fie.

Marius Mitran, editorial după o nouă victorie europeană pentru Universitatea Craiova, 1-0 cu ML Vitebsk

Asta pentru că 15.000 de olteni știu că Argentina lor  se numește Universitatea și poartă exact aceleași culori! Pentru că Știința odiseei spațiale 2026 este o echipă imperativă! Vrea și poate ce vrea! Și, se vede din tot ceea ce face, vrea mult și, uneori, poate mai puțin! Așa a fost cu Vitebsk, la retur. Desigur, nu formația din Belarus era reperul, dar, cu toate acestea, reprezenta ocazia. Iar ocaziile nu trebui niciodată pierdute, nu-i așa?

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Începutul însă, în formula Popescu- Romanchuk, Rus, Badelj- Mora, Băluță, Cicâldău, Teles- Etim, Assad, Baiaram, aparține oaspeților, cu o fază de poartă în minutul 3. Miza noastră: punctele, pentru coeficient și moralul care trebuie ținut sus! Miza lor: imposibilul! Băluță (10) are o incursiune care se termină cu un corner, Rus și Etim au și ei tentative de schimbare a tabelei, dar bieloruși rezistă. Baiaram, previzibil, ratează un “singur cu portarul” (13), dar toată lumea are răbdare!

O ocazie a oaspeților, scoasă de Popescu, trimite mingea în atacul nostru, Mora preia în fuleu, cursă și șut pe jos, în cros, deviat în bară de Pavlyuchenko! (min. 22). Assad e faultat în careu, în minutul 27, dar arbitrii nu văd evidența! Popescu intervine sen-za-țio-nal, în minutul 33, când deviază șutul lui Bosic, care îi apăruse în față, la 14 metri, iar pe Oblemenco se face, o clipă, frig!

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Assad vede cartonașul galben dintr-o superficialitate (39), iar Etim la fel, pentru un fault (42). Nu sunt nervi, dar sunt ocazii! Nu sunt goluri, dar sunt speranțe! Vitebsk domină, Assad nu profită de o greșeală, Romanchuk reia cu capul peste poartă și gata. Și vine pauza! 0-0 la pauză, dar nu e nimic la nimic! O, nu!

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Iese Romanchuk și intră Stevanovic, ies și Etim și Assad și intră Tavares și Elisor. Urmează repriza a doua! Meciul e mai degrabă sărac, greoi, sec, dar Craiova îi dă viață, Bairam fiind blocat greu de Pavlyuchenko (53). Popescu mai salvează o dată în fața lui Bosic, scoțând de la rădăcina barei din stânga sa (62), și mai e jumătate de oră de așteptare. A unui gol, a unui sens, a unui final.  Se agită Tavares, atacă Mora o minge, centrează Teles aiurea.

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Au ocazii ei, avem și noi ocazii. Însă totul e mai puțin decât o fiestă amânată! Meciul pare de antrenament, iar în astfel de condiții, antrenamentul pare unul reușit. Iese și Băluță, intră Bancu. Schimb de banderolă! E minutul 73 și planeta trage cu ochiul, din acest moment, la Argentina- Anglia. Nu și noi.

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Pentru că Baiaram are încă o ocazie (84), dar Pavlyuchenko scoate miraculos! Intră Anzor, iese Teles, Rus vede și el cartonașul galben, Craiova insistă, insistă, insistă! Atât de mult încât Popescu, imperial, mai scoate un gol gata făcut, și e minutul 89! În 90+2 însă, Il Capitano, Bancu, impecabil găsit de Anzor, pasator ca-n NBA, trage de la 23 de metri, ca Oblemenco acum o jumătate de secol e La Nave Và! 1-0. Sfârșit de capitol.

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Marius Mitran
Marius Mitran
Director de Imagine și Comunicare al Ligii Profesioniste de Fotbal din 2013, Marius Mitran este unul dintre cei mai cunoscuți ziariști sportivi români de după Revoluție. Din februarie 2025 este invitat permanent al emisiunii Fanatik SuperLiga, dar scrie în paralel și editoriale pe site-ul FANATIK.RO sau în revista glossy Fanatik.
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