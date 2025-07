Marius Mitran, cu pulsul la 140 după UTA – Craiova 3-3. „Băi, nici la 3-0 nu pot să stau liniștit? Rădoi a greșit grav!”

Marius Mitran a analizat pe larg la FANATIK SUPERLIGA , după ce „leii” conduceau cu 3-0 în minutul 80! Ce șanse au oltenii la titlu în acest sezon.

Marius Mitran nu și-a revenit după UTA – U Craiova 3-3: „Am încercat să înțeleg”

Marius Mitran a mărturisit cum a trăit : „Am băut până la sfârșit din cupa dezastrului. Dacă ai fi avut emisiunea imediat după ce începea meciul, m-ai fi găsit în categoria ‘Anatomia lui Grey’, ‘Spitalul de Urgență’, ‘Doctorul cel bun’, ‘Obstacole’ de Lloyd Douglas.

Mi-am luat pulsul, am urcat, m-am uitat, mi-am luat la gât, la mână: 140! Bă, da’ de ce? Am făcut și eu 58 de ani totuși. Nu merită așa ceva. Nu milionar, nu aia, nu aia, am înțeles. Bă, dar nici atât, la 3-0 în minutul 80?! Să nu câștig un meci?”.

Cu toate acestea, surpriza nu a fost una chiar așa mare și ziaristul a primit avertismente în timpul meciului: „După care mi-am revenit, deși nici acum nu cred că sunt complet refăcut, dar am încercat să înțeleg. Am văzut multe la viața mea, erau niște semne, nu e primul de genul ăsta. Echipa a arătat minunat, avea trasee și le-a arătat, deci e meritul lui Rădoi”.

Marius Mitran privește partea plină a paharului: „Craiova din primele 60 de minute a arătat cel mai bine”

Marius Mitran a lăudat jocul echipei lui Mirel Rădoi: „Dacă este să vedem o geometrie care a impresionat în aceste meciuri, în toate care au fost, e Craiova din primele 60 de minute. A arătat cel mai bine, cel mai frumos, cel mai legat”.

Horia Ivanovici a fost și el încântat de prestația oltenilor: „Cel mai frumos fotbal pe care l-am văzut în ultimii ani în multe momente și peste fotbalul arătat de FCSB. Mă refer strict la SuperLiga pentru că FCSB a făcut niște partide extraordinare în cupele europene. Trasee, pase din prima, demarcări, lejeritate, tehnică, ocazii peste ocazii cu acea simplitate pe care toți marii antrenori o caută”.

Cu toate acestea, jurnalistul nu le dă „leilor” șanse să câștige SuperLiga: „La pauză vorbeam că Universitatea Craiova e pentru prima oară când o văd cu șanse la titlu. În minutul 90+3 mi-am sunat prietenii și le-am zis să uite ce le-am zis. Rămâne partea că joacă frumos, dar emoțional…”.

Care e marea problemă a Universității Craiova și unde a greșit Mirel Rădoi: „Felul în care a gestionat finalul”

Marius Mitran știe care a fost marea problemă și îl arată cu degetul și pe Mirel Rădoi: „Au căzut și fizic după minutul 70. Părerea mea este că cei mai mulți dintre ei nu au mai putut. S-a și văzut că au cerut schimbări, dar problema cea mare e felul în care Mirel Rădoi a gestionat finalul de meci.

El greșește complet și sunt multe lucruri pe care aș putea să le aduc în favoarea acestei idei. Cel mai important mi se pare felul în care în momentul salvării, celor 8 minute în care e 3-2, ai văzut că au dat două goluri în 4 minute sunt peste tine și ai șansa nesperată să câștigi, să tragi de timp, alții ar fi făcut orice.

Deci pe ceas, 8 minute și 30 de secunde în care meciul se oprește. Ai tot timpul să vorbești, să intervii, să încerci să îi pui în teren. Arbitrul le arată că mai joacă două minute, dar să iasă salvarea cu bietul om din tribună. Eh, nu se întâmplă nimic.

Îl compară pe Rădoi cu Anghel Iordănescu: „A greșit la fel”

Vii și spui că nu e bine ce faci și cade curentul. Bă, în alea 5 minute cât se repară tu vii și îmi spui: ‘Nu ești tu, eu te știam altfel, Marius, mai aplicat. Nu e nicio problemă, nu sunt supărat pe tine, am încă încredere în tine, dar te rog să te concentrezi. La ce te gândești? Fă ceva cu tine, ca să te întorci la ce ai arătat’.

S-a dat practic și golul 4 pentru că la 3-3 a mai fost o lovitură liberă care șterge bara. Deci practic e aproape dat. Acolo a rămas fără reacție și mi s-a părut că a semănat cu meciul nostru cu Suedia, mai ales că l-a avut antrenor pe Puiu Iordănescu.

Atunci noi cu om în plus, de fapt trei oameni în plus, pentru că ei aveau doi jucători cu contracturi musculare, Iordănescu este complet mort și fără reacție. Apoi meciul din 1998 de la Mondiale cu Croația, când la fel nu are niciun fel de reacție. Mai mult, face o greșeală la fel ca Rădoi: îl scoate pe Hagi în minutul 60, la fel cum Rădoi îi scoate pe cei mai buni jucători: Teles și Houri, oamenii care țineau mijlocul.