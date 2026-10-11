Marius Mitran, cuvinte mari pentru Universitatea Craiova înainte de meciul cu Getafe: „Un mare antrenor și cel mai bun jucător din SuperLiga!”

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Campioana României a risipit o mulțime de ocazii, dar s-a impus si în meciul cu ultima clasată, la Miercurea Ciuc. Într-un joc mai greu decât anticipa, având în față un portar în zi de grație, Știința a câștigat pragmatic și a demonstrat că are toate atuurile pentru o nouă candidatura la titlu

Eduard Pap, meciul carierei cu Universitatea Craiova

Pentru câteva minute, șuturile lui Assad și Cicâldău, apărate de Pap, cursele lui Bancu și David Matei, blocate de Pap, și ele, au impus impresia, în startul de meci de la Miercurea Ciuc, că Universitatea nu va avea cel mai ușor meci din Superliga. Și, în orice caz, că umbra gri a unei posibile mari surprize poate coborî asupra micuței arene ardelene.

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Amintirea acelui 5-0 cu FCSB, ultima reprezentație televizată în direct a „leilor”, era încă prezentă în sufletul și traseele echipei, însă toate planurile campionilor s-au lovit de un portar, Pap, care pare să fi reușit meciul carierei.

Ușor ca un fulg părea acest meci pentru olteni, cu „lanterna” în față, dar, așa cum se întâmplă mai mereu în viață, nu tot ce e ușor e și depășit, așa cum nu tot ceea ce e dificil e imposibil de trecut. Prizonieră într-o astfel de paradigmă, Știința a probat reziliență și valoare, valori necesare și obligatorii într-un meci care putea fi o capcană pentru mai târziu. De pildă, pentru meciul de joi, cu spaniolii de la Getafe, ori chiar pentru toate celelalte meciuri care deja „ard” pentru ea în această toamnă. Un (semi) eșec cu Csikszereda asta ar fi putut reprezenta, și tocmai din această cauză Craiova a atacat din toate pozițiile, ocupate oricum de oamenii celui mai bun “unsprezece” la care Coelho putea apela.

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Nicușor Bancu, cel mai bun fotbalist din SuperLiga

O capcană! Un pericol latent, de care Știința trebuia să se ferească și pe care l-a evitat grație ambiției de campioană și datorită acestui mare , care, pentru a 11-a oară în acest sezon, nota bene!, face o schimbare care aduce golul odată cu cel trimis în teren să facă fix acest lucru! Bravo, Coelho, dar bravo și lui Elisor, din nou marcator decisiv, ajuns golgheterul echipei în Superliga! Peste Assad, peste Baiaram și peste Nsimba! E ceva, nu?

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De la aceste mișcări și ambiții în acțiune trebuie să plece Craiova și în traseul european, reconfigurat odată cu prezența, a doua oară consecutiv, în grupa principală din UEFA Conference League!

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Bineînțeles că Csikszereda nu e Getafe, că ultimul loc din SuperLiga nu e deloc comparabil cu o poziție de cupă europeană în La Liga, dar Craiova demonstrează, de mai bine de un an, că se poate adapta la orice și învinge pe (aproape) oricine! Însă astfel de meciuri, precum cel de la Miercurea Ciuc, trebuie depășite prin seriozitate și răbdare, ceea ce trupa lui Bancu a dovedit cu adevărat. . Și nu de ieri, de azi! Așa cum Popică rămâne cel mai bun portar, Cicâldău, cel mai bun mijlocaș, Mora, cea mai bună aripă dreapta, Assad, cel mai bun centru atacant. De Filipe Coelho am amintit deja…

Altfel, sigur că Pap a atentat la gloria și clasa lui Popică. Dar pentru campioni nu a fost de ajuns. E adevărat însă că joi, cu Getafe, va fi nevoie și de mai mult, și de mai bine. Dar acolo va interveni factorul „Oblemenco”! Exact, ca de fiecare dată!