Marius Mitran dezvăluie povestea neștiută cu Mircea Lucescu în prim-plan: „Totul s-a întâmplat în mașină, la 100 km/h”

Mircea Lucescu (80 de ani) este un adevărat monument. Selecționerul României trăiește de o viață în fotbal, dar iubirea sa pentru sportul rege era să îl coste scump. După ce a suferit un . Marius Mitran și Adrian Ilie au povestit cu zâmbetul pe buze câteva întâmplări haioase.

Naționala de fotbal a ratat calificarea la CM 2026, dar . Mircea Lucescu a devenit cel mai în vârstă antrenor activ, el stând pe bancă la 80 de ani și 240 de zile. Pe 29 iulie 2026, Mircea Lucescu va împlini 81 de ani. „Eu nu am avut foarte multe conversații cu Mircea Lucescu, dar, uite, spun una, acum. Eram astă-toamnă, pe plajă, în vacanță. Și sună telefonul. Și scrie Mircea Lucescu. Băi, nu se poate așa ceva. Nu mă sunase decât de două ori în viață până atunci. Știu și celelalte două convorbiri.

Răspund și, aproape plângând, mi-a spus, era cu o oră și jumătate înaintea meciului cu Austria, că m-a sunat să îmi spună că a aflat, cu câteva minute înainte, de un text de-al meu, pe care l-am scris la ziua lui, când a împlinit 80 de ani, în vară. Asta era în octombrie, eu scrisesem textul respectiv cu trei luni în urmă. Și, aproape gâtuit, mi-a spus: ‘Nu îmi vine să cred ce am trăit acolo!’.

El era prieten cu nea Vanea, Ioan Chirilă, și era antrenor la Brescia. Și la un moment dat, nea Vanea vine în redacție și ne spune: ‘Vine Lucescu la noi! E ziua lui de naștere, face 50 de ani, și vrea să și-o petreacă cu noi’. Gazeta era la ministerul Sportului, pe strada Vasile Conta. Vreau să vă spun că a doua zi când a venit, tot ministerul era acolo. De la federația de gimnastică, de haltere, de baschet, toți președinții de federații, toată lumea. A venit, parcă îl și văd. Cu un ilic, o vestuță. Nea Vanea l-a așteptat la lift, a venit de braț cu nea Vanea. Aproape că nu s-au dat bilete. A venit în sala de conferințe de la minister ca Michael Jackson. Când a venit Michael Jackson în România, în 1992, așa era lumea, pe scări, era totul blocat: ‘Bă, a venit Lucescu!’ Lucescu, care antrena Brescia. Nu lua campionatul cu Brescia, nu era Guardiola, nu se petrecuseră episoadele Galatasaray, Șahtior, Beșiktaș.

Nu avusese niciun succes major afară. Doar că venea din cel mai puternic campionat al lumii, iar acel Serie A va rămâne cel mai puternic campionat, peste Premier League. Toți marii jucători ai lumii erau acolo: brazilienii, argentinienii, englezii, nemții. Toți! Francezii, Platini, olandezii, van Basten, Gullit etc. Și a venit, i s-au dat flori, cu o modestie aparte, s-a aplecat, a pupat pe toată lumea, copiii, că, bineînțeles, toate secretarele, contabilele, își aduseseră odraslele acolo. Și am văzut un om de o căldură… Și asta am scris, atunci. Și l-am simțit extrem de emoționat și îmi zice ‘Nu îmi vine să cred! Așa e, nu mai țineam minte ziua aia’”, a povestit Marius Mitran, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Mircea Lucescu, la al doilea mandat ca selecționer

În august 2024, Mircea Lucescu a fost numit pentru a doua oară selecționer al României. Primul mandat l-a început în 1981, la vârsta de numai 36 de ani, când era antrenor-jucător la Corvinul Hunedoara. „Și a doua, un lucru care e mai puțin știut, chiar înaintea epocii lui Dănuț, când vine antrenor la echipa națională, la 36 de ani. Atenție! Era cel mai tânăr selecționer din istoria fotbalului, acum e cel mai vârstnic selecționer. Lumea trebuie să înțeleagă un lucru. El era jucător activ când a fost numit. Ca și cum ar fi numit azi Bancu selecționer sau Stanciu. Și juca în etapă, era etapa de campionat, juca mijlocaș dreapta, la Corvinul, contra lui Ungureanu, cu Munteanu II, erau adversarii lui direcți. Pe care seara îi suna și îi selecționa și cu care se întâlnea luni în Vasile Conta și pregătea meciurile cu Italia, cu Cehoslovacia. Asta nu s-a întâmplat doar o dată. S-a întâmplat tot returul ăla de campionat, până când Angelescu și cu toată lumea din FRF i-au zis ‘Băi, Mircea, nu se mai poate! Nu se poate’.

El, fiind selecționerul României, putea să aibă o mașină care să îl aducă de la Hunedoara. Nu, el umplea mașina, cu Ando, cu Rednic, cu Klein și cu Gabor. Erau 5 într-o Dacie. El conducea. Uitați-vă pe hartă unde e Hunedoara. Și pleca pe serpentine, intra pe ele cu 110 km/h, și se rugau toți de el, ‘nea Mircea mai ușor, că nu mai prindem selecția’. Se grăbea pentru că îl așteptau ceilalți. El venea de la meci. Iar în tot timpul acestei deplasări, el le spune celorlalți ce o să se întâmple. Îi spunea lui Ando:’ O să îl ții pe Cornelius. Vezi că preia pe stângul, șutează cu dreptul. Dacă iese din 16 metri, nu te duci după el. Rămâi acolo că nu e periculos’”, a adăugat reputatul jurnalist.

A luat titlul cu Beșiktaș în anul centenar

Și Adrian Ilie (51 de ani) are amintiri plăcute cu Mircea Lucescu, din perioada în care cei doi activau la Beșiktaș. Nea Mircea a fost antrenor al „vulturilor” între 2002 și 2004, iar „Cobra” jucător în sezonul 2003-2004. În 2003, cu un an înainte ca Ilie să ajungă în Kadikoy, Lucescu și Beșiktaș (1903 e anul de înființare) au luat titlul de campioană. „Jucam la Beșiktaș. Ninge o zi și o noapte în continuu, aveam antrenament a doua zi. Mă sună ‘Bă, ce faci, unde ești?’ ‘Stau acasă, ce să fac? Mașina am rupt-o’. Era zăpada de 2 metri, am rupt mașina, că nu puteai să circuli. Am rupt-o și pe a lui Pancu. Am încercat de două ori, am văzut că nu merge.

‘Vin să vă iau!’ ‘Nea Mircea, nu stai și tu acasă, nu vezi ce e afară?’ ‘Vin să vă iau!’ A venit, ne-a luat. Trebuia să ajungem la antrenament. Turcii, aproape că nu au ajuns, dar noi trebuia să ajungem cu el la antrenament. Se termină antrenamentul și ne urcăm iar în mașină. Ne zice ‘Vă mai dau una?’ Noi am rupt două mașini în ziua aia. ‘Nu ne duci nea Mircea și acasă, să nu ne lași în zăpadă?’ ‘Hai, urcați-vă!’ În Istanbul sunt străzile în jos, așa am rupt două mașini. Într-un deal ne oprim cu mașina. ‘Hai să ne dăm jos!’ Ne dăm toți trei jos, dar pe șofer l-am lăsat în mașină. Și la un moment dat a plecat mașina. Băiatul, șoferul, a rămas și a plecat la vale. Nea Mircea țipa ‘ține-ți-l, ține-ți-l! Prinde-ți-l!’ Așa s-a dus ăla 100 de metru cu mașina”, a încheiat, savuros, Adrian Ilie.