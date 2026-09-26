Marius Mitran diseacă planul lui Hagi cu Suedia: „Schimbările României n-au adus nici forță, nici viteză. Mai slabi în a doua repriză decât în prima”

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O Românie a speranțelor, dar nu la fel de intensă și decisă ofensiv, a demonstrat nu numai că are o anumită valoare, ci și că valoarea ei, nu întotdeauna dovedită, este echivalentă cu un suflet imens. Doar dorința? Doar credința într-un viitor posibil, dar mereu neclar?

Au fost speranțe pe Strawberry Arena

Nu. Bineînțeles că nu. Și atunci e nevoie de valoarea invocată ani mulți de Gică Hagi, dar rareori arătată de cei care, totuși, o aveau. Însă sufletul ne-a salvat în iureșul de început al Suediei, câteva minute în care emoțiile ne-au împins aproape de poarta lui Radu. Emoțiile, sentimentele, poate frica de a nu dezamăgi. Frica, de ce nu?

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O secundă, două secunde…un minut, două minute…Gică a bătut însă din palme, îmi închipui, pentru că îl cunosc foarte bine, iar timpul s-a oprit din a ne judeca. Nicușor Bancu a dat o minge printre picioarele unui suedez, Drăgușin a scos în forță un balon din fața lui Gyokeres, iar Hai, odată!!

Brrrr! Și băieții s-au strâns, ca un dinam cu resortul întors la maximum, și au dat drumul la pase, la joc și la o lecție. Nu o stăpâneau însă toți. Vise însă erau. Ca și traseele, deseori secționate însă chiar de propria noastră linie mediană.

O repriză secundă mai slabă. De ce?

Primul care era să le concretizeze a fost Luis Munteanu, “un cap” din cădere, la centrarea lui Rațiu. Din păcate, apa nu l-a dezmeticit și pe Ghiță, iar după doar 20 de minute, Isak îl pierde pe drum, Radu nu se poate opune și luăm gol. Nu asta își propusese Gică Hagi, nu starea asta de agregare a jocului. În mai puțin de zece minute însă, Ianis Hagi pleacă rapid pe contraatac, pasă la Rațiu, angajarea acestuia pentru Dennis Man, iar Man se înșurubează pe lângă Lindelof și egalează. “Bomba” lui Rațiu, puțin peste transversală, nu aduce însă curajul pentru ai noștri, pentru că repriza se încheie cu golul lui Gyokeres. Păi cu al cui?!

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Și așa se încheie și meciul, pentru că repriza secundă, cu Screciu în locul lui Băluță, nu aduce nici viteză și nici forță. Suntem mai slabi într-a doua repriză decât în prima, mai temători, și, într-un final, chiar mai obosiți.Scăpăm de un gol, pentru că Isak face un henț (53), iar sistemul VAR vede și cercetează, Doamne ajută!

Florin Tănase și Mihăilă, în locul lui Ianis și Louis Munteanu, nu schimbă nimic. Nici Stanciu, în locul lui Răzvan Marin.

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„Inegali, inconstanți, încurcați de propria ambiție”

A fost un meci frumos, dar frumusețea lui, câtă a fost, nu din partea alor noștri a venit, într-o repriză în care am încercat puține și am reușit și mai puține. Inegali, am arătat că podul peste care trebuie să trecem, lăsând dedesubt neputința, e încă departe! Inegali, inconstanți, încurcați de propria ambiție, nesusținută de fapte, România de noaptea trecută poate fi un punct de plecare. Cu condiția să-l lăsăm în urmă chiar luni! Pentru că am avut momente bune, în tentativa de a ne (re) găsi consistența! Am sclipit un pic, apoi am clipit, apoi s-a stins ceva…

Un sfârșit e însă și un început.