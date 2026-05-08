Marius Mitran e convins că titlul se apropie de Oltenia după CFR Cluj – Universitatea 0-0: „Lumea e albastră și, pe jumătate, a Craiovei!”

Oltenii au urcat, vineri, a câta oară?, Dealul Clujului, cu amintirea rece și dură că, la ultima vizită, nu a fost bine deloc. E drept, acel 0-4 se încasase dincolo, nu în Gruia, dar amintirea nu era departe nici în spațiu și, desigur, nici în timp.Pentru că lupta era cu CFR, acum, dar era și cu “U”, ca în fiecare din toate etapele acestui play-off infernal.

Marius Mitran este convins că Universitatea Craiova face un nou pas spre titlu în SuperLiga după 0-0 pe terenul lui CFR Cluj

Filipe Coelho a început cu o singură modificare, impusă de finalul meciului cu Dinamo, de duminica trecută, Nsimba în locul lui Etim, dar mirare ar fi fost doar nu o făcea, Nsimba fiind și în fața apărării “în trei” gândite de Pancu, Synian-M.Ilie-Huja, pericolului cel mai mare, mai ales că tot el reușise o “dublă” în Gruia, în prima dispută. Ceea ce era de așteptat și acum? Întrebări, întrebări.

În rest, Craiova părea ea însăși în toate compartimentele și pe toate posturile, inclusiv în varianta de principală favorită la puncte, la victorie în meci și, pe cale de consecință, și la titlu. Locul 1 din clasament nu doar că o impunea, ci devenise, în acest final de campionat, un vis, o poveste și o obligație în fața propriului destin.

Acum, însă, avea în față, o fostă mare campioană, pe terenul ei, cu ambițiile ei, ba chiar cu șansele ei. Da, la același titlu. Cu Kun în aripa dreaptă. Pentru un blocaj suplimentar la Bancu. Dincolo, cu Camora la Mora! În atac, cu Zahovici vârf, din nou, , Korenica în stânga, un 3-4-3 în oglindă cu ce pune întotdeauna în teren Coelho.

Fără ocazii în prima repriză din CFR Cluj – U Craiova 0-0

Mai mult, cel mai bun arbitru al ultimelor decenii, Istvan Kovacs, la centru. Mai mult sau mai puțin? Rămânea de văzut. Speranțele Științei și credința ei în soartă, contra destinului însuși. Aceasta era temerea. Plus speranța uriașă a unui CFR căruia toate i-au mers bine de la o vreme, mai puțin în meciurile cu oltenii. Deci, încă o dată, ce va fi? Cum va fi?

Prima repriză trece fără ocazii, pentru că Zahovici nu e bine găsit bine de Cordea (minutul 21) în mijlocul careului, iar Bancu trage aiurea, după ce Nsimba îi așezase mingea pe șut! (Minutul 44). Două cornere periculoase ale gazdelor încheie primele 45 de minute, dar asta e tot ce s-a jucat. Prudență, prudență tangență cu teama, de ambele părți.

Joc închis, totul șters, stins, alb, mai ales tabela.

Baiaram intră în locul lui Teles, iar Pancu îi scoate pe Kun și Korenica și-i trimite pe teren pe Braun și Biliboc. O repriză nouă să vină în locul celei ferecate în neputință? Parcă e ceva mai multă energie, da. DA!!! Pentru că, după doar trei minute, Keita prinde un șut formidabil, de la 23 de metri, în cross, și doar bara din dreapta lui Popescu face ca tabela să rămână fixată pe 0-0!

Pericolul pentru Craiova încă nu trece, pentru că, după un minut, Biliboc e lansat în adâncime, pe flancul stâng, centrează, Cordea reia, Rus blochează cu spatele, mingea ricoșează la Biliboc, care trage și el, pe lângă! Mare ocazie! Mare…dar, stai așa!

Penalty? Nu, pentru că Biliboc plecase pe flancul său din poziție de ofsaid. Ufff! Un călcâi în ofsaid cât un titlu pe masă!

David Matei ia primul galben al meciului (57), iar Mora îl încasează pe următorul (60), clujenii sunt tot mai mulți parcă… Automat, Coelho schimbă: Băluță în locul lui Cicâldău, Băsceanu, în cel alui David Matei (61). Portughezul se mai gândește un pic și-l trimite și pe Assad Al Hamlawi în locul lui Nsimba, iar Pancu mută cu Alibek în loc de Zahovic. (66).

Baiaram e la jumătate de simulare în duel cu Braun (69), și Știința parcă reechilibrează jocul. Intră și Crețu în schimbul lui Anzor (75), și se alătură lui Băluță în centru, aducând liniște. Baiaram îl doboară pe Cordea (79), și vede și el avertismentul, iar Screciu și apoi Bancu obțin primele și singurele cornere ale Craiovei, rămase fără consecințe.

Universitatea Craiova și-ar putea titlul de campioană în următoarea etapă, pe 17 mai

Știința mai pune nu doar un punct în clasament, ci și o mână pe trofeul de campioană! Opt jocuri în play-off, dintre care cinci fără gol primit! Iată o cheie a jocului și a lumii sale! Acum, jumătate de lume e deja a ei! Mai rămâne de cucerit cealaltă, cea mai grea, cea mai dură și cea mai frumoasă, cea de duminica viitoare, pe 17 mai!

Când va fi sau nu întreaga lume a ei, a sufletelor care o însoțesc de decenii și, mai ales, a băieților ei din teren! Când va fi sau nu va fi! Când va fi!