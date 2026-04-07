Marius Mitran, editorial pentru eternitate: „Mircea Lucescu, la Ultima SA Gală…”

Editorialistul Marius Mitran scrie la dispariţia marelui antrenor român, Mircea Lucescu, despre ultima apariţie publică a familiei Lucescu, la Gala Fanatik, în decembrie 2025
Marius Mitran
07.04.2026 | 21:14
Marius Mitran editorial pentru eternitate Mircea Lucescu la Ultima SA Gala
Marius Mitran si ultima aparitie publica a familiei Lucescu la Gala Fanatik 2025. Sursa foto: FANATIK
Ultima SA Gală…

Decembrie 2025. Conduc cu mare greutate și parchez și mai dificil, undeva, departe de Marriott. Acolo trebuie să fiu, la invitația lui Horia, acolo, la Gala Fanatik, unde e absolut toată lumea mare a fotbalului, a sportului și a presei românești. Urc repejor scările largi, iar marmura lor albă mă previne: “Ceva copleșitor se va petrece acolo, o să vezi!”…

Marius Mitran şi emoţia „Ultimei SALE Gale”. A lui Mircea Lucescu

Lumini orbitoare, flashuri care nu se mai opresc, camere de luat vederi, microfoane, oameni care roiesc peste tot.

Și totuși, întreaga planetă pare a fi reușit să-și oprească rotirea în jurul unei singure mese: acolo unde sunt Luceștii!

Răzvan va primi din partea lui Horia premiul pentru “Antrenorul român al anului”, iar părinții săi, Mircea și Nely, fiul lui, Matei, sunt cu el. Și toți îl îmbrățișează, după ce revine de pe scenă, tunurile fotoreporterilor trag la el, glisând apoi abia perceptibil către Mircea Lucescu.

Care zâmbește fericit, strângându-și în brațe fiul, soția, nepotul. Are brațele larg deschise și râde. E premiul lui, în definitiv, din moment ce e al sufletului său dintotdeauna…

Cum s-a transformat jefuirea unui camion cu KitKat dintr-o veste proastă într-o oportunitate...
Digi24.ro
Cum s-a transformat jefuirea unui camion cu KitKat dintr-o veste proastă într-o oportunitate de aur pentru comunicarea de criză

Mircea Lucescu şi lacrima de pe obraz: „E Gala lui, e fiul lui, e premiul lui! Așa cum noi suntem azi fiii lacrimilor sale din acea noapte de decembrie…”

Il văd atunci, așa cum, îl văd, printre lacrimi și acum. E Gala lui, e fiul lui, e premiul lui! Așa cum noi suntem azi fiii lacrimilor sale din acea noapte de decembrie… Are o lacrimă pe obraz și zâmbește. Știe. Știa dintotdeauna. Că a reușit, că a lăsat în urmă un imperiu, o lecție și o învățătură.

Anunțul americanilor, după informațiile că James Rodriguez ar avea rabdomioliză la 34 de...
Digisport.ro
Anunțul americanilor, după informațiile că James Rodriguez ar avea rabdomioliză la 34 de ani

Le avem, nea Mircea, mulțumim infinit!

Închid ochii ca lumina reflectoarelor să mă lase să mi-l amintesc cum era. Blând, bun, înțelept și cât de tânăr! Vai, cât de tânăr! Cât Matei! Cât Răzvan! De fapt, cât de bun și de tânăr, în noaptea aceea de GALĂ!

Noaptea aceea, seara aceea, viața aceea vor rămâne, nea Mircea! Și dumneavoastră la fel! Pentru totdeauna, printre lacrimi, chiar dacă a fost ultima îmbrățișare. Ultima împreună. Pentru că, vai, a fost ultima: seară, gală, viață!

Toate celelalte ni le-ați lăsat nouă…

Ce avere avea, de fapt, Mircea Lucescu. Suma colosală pe care a strâns-o...
Fanatik
Ce avere avea, de fapt, Mircea Lucescu. Suma colosală pe care a strâns-o din fotbal
Mircea Lucescu a murit! Marele antrenor român a încetat din viață la 80...
Fanatik
Mircea Lucescu a murit! Marele antrenor român a încetat din viață la 80 de ani
Oltenii invadează Clujul în a doua zi de Paște! Mobilizare totală a Peluzei...
Fanatik
Oltenii invadează Clujul în a doua zi de Paște! Mobilizare totală a Peluzei Nord pentru meciul sezonului: ”Nu este doar deplasarea noastră!”
Marius Mitran
Marius Mitran
Director de Imagine și Comunicare al Ligii Profesioniste de Fotbal din 2013, Marius Mitran este unul dintre cei mai cunoscuți ziariști sportivi români de după Revoluție. Din februarie 2025 este invitat permanent al emisiunii Fanatik SuperLiga, dar scrie în paralel și editoriale pe site-ul FANATIK.RO sau în revista glossy Fanatik.
Florin Prunea declanșează furtuna dacă Mircea Lucescu nu-și revine: 'Nu mă mai oprește...
iamsport.ro
Florin Prunea declanșează furtuna dacă Mircea Lucescu nu-și revine: 'Nu mă mai oprește nimeni! Dacă se întâmplă ceva, trebuie să spunem adevărul'
