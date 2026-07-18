Marius Mitran, elogii spre bancă după U Craiova – UTA 4-0: „Coelho, marcă înregistrată”

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Laurențiu Popescu, Romanchuk, Adi Rus, Badelj, Mora, Băluță, Cicâldău, Assad, Baiaram nu joacă. Opt jucători care contează enorm lasă loc în “unsprezece”-le principalei favorite la titlu altora care contează enorm. Iar asta este o marcă înregistrată a Științei noastre, și nu de azi, de ieri.

Marius Mitran e încântat de modul în care Filipe Coelho gestionează startul de sezon, cu meciuri în trei competiții diferite

Așa că , pe “Ion Oblemenco”, este Sava- Crețu, Stevanovic, Screciu- Tavares, Anzor Mekvabishvili, Teles, Bancu- David Matei, Nsimba, Etim. De ce așa? , peste 11.000 de abonamente vândute, au reînvățat refrenul vechi, care suna chiar așa, “Ce vreți voi, oltenilor? Cupa Campionilor!” Așa era atunci. Dar astăzi e astăzi!

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Și Craiova începe bine, calm, echilibrat, ca o mare echipă ce este, în fața singurei echipe pe care nu a reușit să o învingă în sezonul trecut, chiar și atunci când a condus-o cu 3-0, dacă vă mai aduceți aminte! Era tot prima etapă. Nsimba (13), reia ca la Mondiale, din întoarcere, dar Gorcea e atent și respinge! Etim iese și el în evidență, dar doar pentru că faultează și vede un “galben”! (15). Nsimba e peste tot, irezistibil. Impresionează!

Un pic de neliniște aduce pătrunderea lui Abdallah (29), dar lobul încercat de acesta e alături! Ocazie mare, totuși. Tot Abdallah scapă, dar e faultat de Anzor, care vede și el cartonașul galben (38), însă putea fi mai rău… Și totuși, Etim provoacă și el un cartonaș galben pentru Pospielov (44), iar Știința termină prima parte în atac, dar gândurile par a fi toate la meciul de UEFA Champions League de miercuri, de la Sofia. Se simte asta la fiecare fază!

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Ștefan Baiaram intră în repriza a doua și face un meci excelent, încununat cu un gol cu UTA

La reluare, Baiaram intră în locul lui Etim, dar gândurile tuturor încă par plecate pe drumul către capitala Bulgariei. Mora îi ia locul lui Tavares, la cinci minute după pauză, semn că Don Filipe nu mai are nici el toată rezerva de răbdare cu el. Elisor și Cic îi înlocuiesc pe Nsimba și Anzor (59), ceea ce era de demonstrat. Poate veni un alt destin?

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Iar destinul vineeee! Odată cu șutul lui Teles , de la 18 metri, jos, la colț, în dreapta lui Gorcea! E minutul 62, și Sofia se îndepărtează puțin. Rămânem în transmisiune directă cu veacul următor, dar de aici, de pe Oblemenco! (Să nu uităm de assistul lui Ștefan Baiaram). În minutul 69 însă, același Baiaram centrează de pe stânga și Cicâldău reia imperial în “transversală”! Ce fază!

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Imediat, Romanchuk intră și el în locul lui Screciu (70), pentru o mai bună înțelegere a situației. Care situație? Aceea în care apărarea e importantissima cale de a lua tot ceea ce deja ai! Autorul golului, Teles, vede și el cartonașul galben (78), dar intervenția era necesară. Și, iată, și suficientă! Dar Craiova e de mult o echipă geometrică, echilibrată, care vede totul în spațiu.

Trei goluri pe final de meci pentru Universitatea Craiova cu UTA. Mora, absolut senzațional!

E marcă înregistrată Coelho, un antrenor care impresionează prin gândirea carteziană, atât de rară în fotbalul românesc. Craiova LUI câștigă tot, rezistă la orice și continuă să meargă în sus! Dovadă? În minutul 88, un MARE fotbalist, pe numele lui Baiaram, face 2-0, după ce alt SENZAȚIONAL, Mora face tot ce vrea cu apărarea arădenilor!

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Gata? Nuuuuu! După un minut, Matei recuperează, Mora centrează, (alt assist!) și Elisor reia cu capul din 7 metri! 3-0! Apoi, în 90+3, Alomerovici, încurcat de caruselul oltean, trimite în propria poartă. 4-0! Victorie! Lider! Antrenor! ECHIPA LUI. Știința noastră!