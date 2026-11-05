﻿Marius Mitran, euforic după Craiova – Egnatia 2-0: „Știința bate tot, Coelho știe mult!”

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Don Filipe Coelho a gândit de ceva vreme și de aceea a eliminat orice element surpriză pentru adversari, însă doar din acest punct de vedere. În tot restul restul demonstrației sale de fotbal adevărat, echipa în desfășurarea ei clasică și-a etalat, omogenitatea, forța și fantezia ofensivă. Ba chiar și arta conservării efortului și a rezultatului.

Craiova joacă bine? Nu, de fapt, joacă foarte bine!

Știința, așa cum era de intuit, așa cum am vrut, astfel a și intrat în teren: montată pentru victorie! Chiar dacă debutul de meci a părut mai degrabă al Egnatiei, mai înfiptă în jumătatea noastră. .

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Cu Joao Lameira lângă Teodor Băluță, în rol de “pivotes”, cum spun spaniolii de la MARCA, adică mijlocașii centrali, de acoperire, la “închidere” și la “deschidere” în aceeași măsură, cu Cicâldău ridicat în linia de trei ofensivă, cu Assad ca vârf și Baiaram în stânga lor. Mora și Bancu, cele două pistoane, stânga-dreapta, iar apărarea mai clasică decât “Imperialul” lui Beethoven. Însă nu doar dispunerea în dispozitiv a lui Stevanovic cu Romanchuk și Screciu de-o parte și de alta a reprezentat punctul de plecare al construcției, ci și mobilitatea extremă a tuturor celor zece din câmp.

Din nou, meritul portughezului care vorbește cu publicul în limba engleză, iar cu băieții lui în limba fotbalului care produce puncte și spectacol! De altfel, albanezii de la Egnatia au scăpat de gol, ca prin urechile acului, după doar zece minute de joc, când la o fază creată de Assad Al Hamlawi, Bancu a ratat incredibil din careu!

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Pentru că Știința, în …. știința jocului ei, exact așa face: lansează semnale. Dacă nu de gol, cel puțin de avertizare!

Golul lui Cicâldău a venit după trei astfel de avertizări, operă aleasă din opera completă care e Craiova de azi: centrare Bancu, lovitură de cap Assad, Cicâldău reluare seacă, după respingerea portarului. Trecuseră 25 de minute.

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Peste alte șapte, șut de șapte stele de la 27 de metri al celui mai mare, mai bun și mai valoros fotbalist al campioanei.

Da, da, da! Bancu. Nicușor Bancu. De 7 ori Nicușor Bancu! Așa strigă stadionul, așa scriu și eu.

Dar era 2-0 cel mai periculos scor? Da și nu. Pentru că Assad, în final de repriză, irosește un “mano a mano” cu portarul “verzilor” și, la reluare, Craiova sigilează rezultatul, ba face și show, cu nou intrații Teles, Elisor, Matei și chiar Adrian Rus, revenit la cel mai înalt nivel al echipei superlativ din fotbalul românesc. De azi și, foarte probabil, și de mâine!

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Egnatia? Slabă? Clătinată pe picioare, ca în stupidul filmuleț cu manele gândit de ea însăși? Nu. Ci pusă mereu în inferioritate de o echipă mult mai bună. A noastră. Știința noastră! A noastră și a acestui antrenor portughez formidabil.. .