Sport

﻿Marius Mitran, euforic după Craiova – Egnatia 2-0: „Știința bate tot, Coelho știe mult!”

Marius Mitran
06.11.2026 | 00:07
Marius Mitran euforic dupa Craiova Egnatia 20 Stiinta bate tot Coelho stie mult
opiniile fanatik
Marius Mitran, editorial după victoria Craiovei cu Egnatia în Conference League. Foto: colaj Fanatik
Universitatea (de fotbal) din Craiova a trecut, câștigând cu 2-0, și de obstacolul numit Egnatia, campioana Albaniei, în UEFA Conference League, și mai are nevoie de un singur punct, teoretic, pentru se califica din grupă și a juca în play-off-ul competiției, în atât de mult dorita “primăvară europeană”. Urmează Brighton, Kairat și Copenhaga.
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Don Filipe Coelho a gândit de ceva vreme formula de echipă din meciul pe muchie de cuțit cu albanezii de la Egnatia și de aceea a eliminat orice element surpriză pentru adversari, însă doar din acest punct de vedere. În tot restul restul demonstrației sale de fotbal adevărat, echipa în desfășurarea ei clasică și-a etalat, omogenitatea, forța și fantezia ofensivă. Ba chiar și arta conservării efortului și a rezultatului.

Craiova joacă bine? Nu, de fapt, joacă foarte bine!

Știința, așa cum era de intuit, așa cum am vrut, astfel a și intrat în teren: montată pentru victorie! Chiar dacă debutul de meci a părut mai degrabă al Egnatiei, mai înfiptă în jumătatea noastră. Dar Craiova a absorbit presiunea albanezilor și a repus lucrurile la punct cu maturitatea unei campioane care a văzut și a trăit multe.

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Cu Joao Lameira lângă Teodor Băluță, în rol de “pivotes”, cum spun spaniolii de la MARCA, adică mijlocașii centrali, de acoperire, la “închidere” și la “deschidere” în aceeași măsură, cu Cicâldău ridicat în linia de trei ofensivă, cu Assad ca vârf și Baiaram în stânga lor. Mora și Bancu, cele două pistoane, stânga-dreapta, iar apărarea mai clasică decât “Imperialul” lui Beethoven. Însă nu doar dispunerea în dispozitiv a lui Stevanovic cu Romanchuk și Screciu de-o parte și de alta a reprezentat punctul de plecare al construcției, ci și mobilitatea extremă a tuturor celor zece din câmp.

Din nou, meritul portughezului care vorbește cu publicul în limba engleză, iar cu băieții lui în limba fotbalului care produce puncte și spectacol! De altfel, albanezii de la Egnatia au scăpat de gol, ca prin urechile acului, după doar zece minute de joc, când la o fază creată de Assad Al Hamlawi, Bancu a ratat incredibil din careu!

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Pentru că Știința, în …. știința jocului ei, exact așa face: lansează semnale. Dacă nu de gol, cel puțin de avertizare!

Golul lui Cicâldău a venit după trei astfel de avertizări, operă aleasă din opera completă care e Craiova de azi: centrare Bancu, lovitură de cap Assad, Cicâldău reluare seacă, după  respingerea portarului. Trecuseră 25 de minute.

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Peste alte șapte, șut de șapte stele de la 27 de metri al celui mai mare, mai bun și mai valoros fotbalist al campioanei.

Da, da, da! Bancu. Nicușor Bancu. De 7 ori Nicușor Bancu! Așa strigă stadionul, așa scriu și eu.

Dar era 2-0 cel mai periculos scor? Da și nu. Pentru că Assad, în final de repriză, irosește un “mano a mano” cu portarul “verzilor” și, la reluare, Craiova sigilează rezultatul, ba face și show, cu nou intrații Teles, Elisor, Matei și chiar Adrian Rus, revenit la cel mai înalt nivel al echipei superlativ din fotbalul românesc. De azi și, foarte probabil, și de mâine!

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Egnatia? Slabă? Clătinată pe picioare, ca în stupidul filmuleț cu manele gândit de ea însăși?  Nu. Ci pusă mereu în inferioritate de o echipă mult mai bună. A noastră. Știința noastră! A noastră și a acestui antrenor portughez formidabil.. .

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Marius Mitran
Marius Mitran
Director de Imagine și Comunicare al Ligii Profesioniste de Fotbal din 2013, Marius Mitran este unul dintre cei mai cunoscuți ziariști sportivi români de după Revoluție. Din februarie 2025 este invitat permanent al emisiunii Fanatik SuperLiga, dar scrie în paralel și editoriale pe site-ul FANATIK.RO sau în revista glossy Fanatik.
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