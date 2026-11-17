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Sâmbătă spre duminică, mult după miezul acelei nopți care ne-a adus victoria cu Polonia, autocarul echipei naționale a fost înconjurat, flancat, blocat de o masă imensă de tineri și chiar foarte tineri fani ai tricolorilor. Am rămas lângă ei, până la unu spre dimineață, când, finalmente, Hagi și copiii lui au plecat de la stadion, lăsând acolo alți copii, la fel de fericiți precum cei din mașină

Marius Mitran prezintă scena lungă de la Arena Națională, după România – Polonia 2-1

Aș fi vrut să scriu ceva despre , de la golul lui, cel care spărsese gheața și echipa adversă în două. Sau într-o mie de bucăți, cam așa s-a auzit și s-a văzut din stadion. Sau despre cum, imediat după gol, s-au dus cu toții să-l îmbrățișeze pe Gică, într-o efuziune și într-o descătușare pe care le mai văzusem, la televizor atunci, doar după golul de 1-1 al lui Răducioiu în dramaticul meci cu Suedia de la Stanford, San Francisco. (După o lovitură liberă bătută de Gică!).

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Sau să scriu despre copiii crescuți de Gică la Academie, Tudor Băluță, , Florinel Coman, aș fi scris și de Virgil Ghiță, și de Răzvan Marin, aș fi vrut să scriu despre Louis Munteanu și Denis Drăguș, marii absenți. Și de Borza, de Andrei. Sunt zece, o echipă întreagă. Mai ales că Tudor și Cic au fost cei mai buni, mai mult despre ei aș fi scris, dar și de Bîrligea și de Corbu aș fi vrut să povestesc. Ce fotbaliști! Dar, în realitate, mă grăbesc să scriu despre Hagi.

Pentru că nu pot uita ce s-a întâmplat să văd după meci. Și anume scena lungă de la Arena Națională, cu autocarul parcat în fața culoarului de ciment care trebuia să le permită fotbaliștilor să ajungă la el, venind de la vestiare. Lângă autocar, câteva sute de tineri, elevi cei mai mulți, dar și mai mari, așteptând. Era ora 23.45, apoi s-a ajuns la miezul nopții. 45.000 de oameni plecaseră deja către case, mașinile din zona media, inscripționate cu logo-urile respectivelor trusturi, spărgeau și ele întunericul cu farurile căutând ieșirea spre Maior Coravu.

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Ianis, poate cel mai iubit. Hagi e Gică

Mai trece un sfert de oră. Copiii de lângă autocar, înghețați, în puțina lumină care mai venea de la câte o mașină a Jandarmeriei Române, așteaptă și așteaptă. Sunt doar ei și așteptarea. Mult după miezul nopții apar eroii, eroii lor, scris așa cuvântul, pentru că niciun puști de atunci și de acolo nu ar fi acceptat vreo clipă ghilimelele. Nici nu era cazul!

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Coubiș, căruia i se strigă numele, Hindrich, la fel, doar ce aud, nici măcar nu-i văd pe învingători pentru că grupul de admiratori e perfect compact, nu lasă un centimetru liber. Apuc totuși, în uralele copiilor, “Drăgușiiiin, Drăgușiiiiin!”, să-l zăresc pe fundașul Fiorentinei cu un marker în mână, semnând un tricou sau un caiet, nu văd prea bine.

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Și, pe măsură ce minutele trec, numele fiecăruia e scandat teribil, implorat să vină, să semneze, să stea la o poză, să dea o mână, să răspundă la îmbrățișare, Ianis, poate cel mai iubit, alături de Rațiu, din ce văd, “Sonic! Soooniiic!”, e întâmpinat cu acest nume, apoi “Iaaanis! Iaaaniss!”, pentru că Hagi e Gică. Și Gică apare și el! Strigătele se înmulțesc, intensitatea lor crește, Gică pune și el mâna pe un marker, zâmbește, ciufulește freza unuia mai insistent, semnează, strânge mâini.

Următoarea probă, cu Bosnia, la Zenica

“Ha-gi! Ha-gi! Ha-gi!”, noaptea e spartă de acest strigăt care nu mai contenește. “Ha-gi! Ha-gi!”. Parcă nici nu mai e așa frig. E unu fără un sfert. Autocarul, în care cu greu au urcat toți, își întinde lumina farurilor pe toată aleea: pleacă! Întoarce cu greu și …lasă în urmă o lume de copii, având înăuntru, pe banchetele elegante, o alta. Tot de copii. Un pic mai mari. Niciunul dintre cei rămași să-și fluture în urma autocarului tricourile și fularele abia semnate nu era născut în ziua aceea, când Răducioiu egala pentru România. Nici în autocar nu era vreunul. Dintre elevii lui Gică, desigur.

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Însă cei care plecau acum, pe jos, prin frig și întuneric, către casă, și cei care învinseseră Polonia, două ore mai înainte, știau ceva. Credeau în ceva. Așa am simțit și eu, ca ei, că drumul care li se deschidea de-acum înainte în față, în sfârșit, se va lumina. Și că meritul e al cuiva. Marele merit. Ca și cândva, în America. Sau altcândva în Italia sau Franța.

Pentru că acolo le-a promis că-i va duce și pe ei. De fapt, pe noi toți. Dar, mai întâi, în Anglia, peste doi ani. Nu, nu neapărat ca să reușească posesie “70 la sută pe Wembley”! Ci ca să facă, în proporție de sută la sută, o țară să creadă în copiii ei. Adică ai lui. Următoarea probă, cu Bosnia, la Zenica, marți noapte! Hai, copii! În voi e speranța.