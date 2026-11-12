„Cârțu și Coelho, o viață, un an și o zi”. Marius Mitran scrie despre trecutul și viitorul Universității Craiova

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Singurul fotbalist al Craiovei Maxima cu stagii serioase la Cinecittà, de unde, foarte probabil, și-a împrumutat carisma de la însuși Mastroianni, împlinește azi, 12 noiembrie, 70 de ani plus încă unul. Eu îi spun, când mai vorbim, când îi mai scriu, IL INDIMENTICABILE. El este însă Sorin Cârțu, omul deplin al fotbalului din Republica Federală Oltenia.

Sorin Cârțu, „Il Indimenticabile” al Craiovei Maxima. 71 de ani de istorie și pasiune

Așa îi spuneau regiunii din stânga țării, era să scriu a inimii, oamenii din Cișmigiu, la „Careu”, acolo unde fugeam în pauze, de la Liceul Lazăr, și rămâneam cu orele apoi, ascultând cum sună poveștile Științei de la distanță.

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„Acolo e altă țară, vă spun eu, că îi cunosc bine pe olteni! Măăă, ăia nu-s ca noi, sunt dracu’ gol! Păi voi ați văzut ce gol a dat Cârțu cu Betis Sevilla ieri? Mamă-mamă, mamă-mamă! Unde mai vezi așa ceva? Acolo nu e echipă de fotbal! Vă spun eu, acolo e Occidentul, jur pe viața mea! Acolo e Republica Federală Oltenia!”.

Sorin Cârțu și generația care a îngenuncheat granzii Europei pe stadionul Central

Asta le spunea un tip înalt, căruia i se spunea Doctoru’. Zicea că e medic la Urgență și ține cu Steaua. Nu mă clinteam din „Careu” când vorbea el. (Cred că tot ce-am reușit să spun în viață și, mai ales, cum am reușit, timp de peste 33 de ani de lucru la emisiuni, la Replay, la FANATIK SUPERLIGA, la Prima și nu numai, de acolo am deprins, din acei ani de liceu, din Cișmigiu!)

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Iar de acolo Craiova se vedea exact ca în poezia lui Marin Sorescu, „…văzută din car / E cel mai frumos oraș din lume”. Iar echipa era la fel, cea mai bună din lume. Da, cu Lung, Boldici, Tilihoi, Ștefănescu, Ungureanu, Țicleanu, Donose, Balaci, Beldeanu, Irimescu, Ciupitu, Crișan, Cămătaru, Geolgău și Il Indimenticabile, Sorin Cârțu.

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În fața lor, și pe stadionul Central, Matthäus, Trésor, Giresse, Tigana, Antognoni, Briegel, Brehme, Lacombe, Lukić, Dieter Müller, Graziani, Bertoni, Passarella, Gordillo și încă mulți alții, campioni mondiali sau europeni, la ora ciocnirii cu Maxima ori ulterior șocului, au pierdut. Argentinieni, vest-germani, italieni, englezi, spanioli, francezi. Toți!

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Adrian Păunescu și profeția despre Sorin Cârțu: „Ți-ai fi petrecut tot restul vieții oferind autografe!”

Sorin Cârțu, campion atunci și ulterior, ca antrenor și președinte de onoare, cu Știința noastră, a fost acolo, a fost atunci și e aici, acum! Adică, tot acolo! La mulți ani, Sorin Cârțu, creatorule de istorie!

Într-adevăr, Adrian Păunescu a avut dreptate atunci când, în numărul din „Flacăra” de după meciul cu Betis, a scris că, dacă faza ta genială, cu mingea lovind bara, după centrarea lui Negrilă, ar fi fost gol, „ți-ai fi petrecut tot restul vieții oferind autografe!” Dar când nu a avut Păunescu dreptate când a fost vorba despre Știința lui și a noastră?

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De la Sorin Cârțu la Filipe Coelho. Trecutul, prezentul și viitorul Universității Craiova

Ieri, pe 11 noiembrie, un alt om care merită o uriașă majusculă „C”, tot „C”, ce coincidență!, atunci când îi scriem numele,

Nici la Sorin și nici la Filipe nu am apelat la statistici, cifre, vitrine, faruri și fotografii. Dar ceva trebuie trecut neapărat și în dreptul discretului și elegantului antrenor care conduce de atunci și, mai ales, îl imaginează, jocul Craiovei:

Și istoria, și istoriile merg mai departe. Și pentru Sorin, și pentru Filipe, adică pentru Universitatea de fotbal Craiova. E nevoie neapărată de ei, de prezența lor, acolo unde sunt, pentru ca nu doar trecutul și prezentul Universității să fie mari și în relief, cum se știe și se vede că au fost și că sunt, ci și viitorul! Apoi noi, îndrăgostiții de Știința, să ne așezăm, într-o bună zi, răbdători, la coadă la autografe! Dar ce zi va fi aceea!