Sport

Marius Mitran, necruțător: „România B a fost un experiment. O tentativă eșuată în gândurile lui Hagi!”

Marius Mitran, editorial dur în FANATIK după ce România a fost învinsă categoric de Bosnia, 2-4, în al doilea meci din Liga Națiunilor
Marius Mitran
29.09.2026 | 00:04
Marius Mitran necrutator Romania B a fost un experiment O tentativa esuata in gandurile lui Hagi
opiniile fanatik
Marius Mitran, editorial dur după România - Bosnia 2-4 Foto: colaj Fanatik
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Bineînțeles că Gică Hagi a avut dreptate atunci când a spus, înaintea meciului cu selecționata Bosniei și Herțegovina, că două sunt ideile care trebuie să schimbe starea de spirit și de fapt a României pe care o construiește. Prima, că totul e încredere în dublu sens: „jucătorii să aibă încredere în mine, iar eu să am totală încredere în ce pot ei!”.

Fotbaliștii României nu au crezut în nimic! Nici măcar în ei înșiși

Rezultatul de pe tabelă arată că doar el a avut încredere în băieții lui. În destinul, în calitatea lor, într-o devenire a lor. Ei, nu! Nu în el, nu în fotbal, nici măcar în ei înșiși, NU! Nu au crezut, de fapt, în nimic, iar acesta mi s-a părut cel mai acut simptom al înfrângerii fără public de pe Arena Națională, dar, vai, cu atâta audiență!

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Și a doua idee, că „fotbalul e, de fapt, duel!”, abia apoi o teorie, o starea de competiție ori de viață. Duel, da? Drept consecință, băieții lui, băieții noștri, le-au pierdut aproape pe toate! Duelurile, despre ele vorbesc.

Las la o parte fanfaronadele din poartă ale lui Ionuț Radu, depășit și lipsit de reacții, unul dintre cei mai slabi fotbaliști de pe teren, dar și pe cele ale întregii linii defensive, cu Burcă și Matei Ilie în cap de listă, o linie lipsită de nerv, de atenție, de concentrare și, din păcate, de orice relații de joc. Ce dezamăgire!

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România B, o tentativă pierdută în aer, în gândurile lui Hagi

Astfel, pusă la orizontală după ce a încasat 3 (trei!) goluri în mai puțin de o repriză, România a cronicizat mai cu seamă lipsa de încredere a jucătorilor ei în propria lor devenire. Moale și tremurând la început, resemnată și evaporată la sfârșit, această Românie B a fost un experiment. Slavă, Domnului, sper că doar un experiment! O tentativă pierdută în aer, în gândurile lui Gică și într-un viitor care trebuie obligatoriu schimbat. Pentru că poate fi altul, dacă și ai noștri vor fi nu neapărat alții, cât ALTFEL.

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La 2-4, după golul lui Cicâldău, cu David Matei și Moruțan intrați pentru o ultimă jumătate de oră, am sperat. Mai mult, am crezut! Nu m-am gândit că avem în față o selecționată abia întoarsă de la Campionatul Mondial, unde trecuse de grupă, nici că ne-au dat gol cu jucători de la Juventus Torino, Leeds United sau Salzburg, însă nu am reușit să uit o clipă că România noastră nu a avut dreptul la propriul public din cauza fix a unor oameni din propriul public. Asta m-a durut mai mult ca scorul, și cred că asta i-a pus „în cap” și pe băieții care și de-acolo ar fi trebuit să-și găsească încrederea. Un stadion pustiu a implicat, din păcate, o națională pustiită.

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Marea problemă a naționalei României

Goală, seacă, fără credință, necăjită în absența oricărui suflet încurajator, România, în varianta „B” gândită de Gică Hagi, nu a sperat nici o clipă la un alt deznodământ, deși el nu ar fi fost cu totul imposibil! Sau poate ar fi fost…

Pentru că aceasta e marea problemă a României care încasează 4 goluri acasă: nu neapărat că nu are valoare, ci că valoarea ei, câtă e, e ascunsă sub un ghem încâlcit de spaime, de complexe de inferioritate și de mediocritate. E greu de scos de acolo! Dar nu imposibil. Altfel, sigur, ne-a învins o echipă superioară. Ca, de altfel, toate cele ce vor veni!

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Marius Mitran
Marius Mitran
Director de Imagine și Comunicare al Ligii Profesioniste de Fotbal din 2013, Marius Mitran este unul dintre cei mai cunoscuți ziariști sportivi români de după Revoluție. Din februarie 2025 este invitat permanent al emisiunii Fanatik SuperLiga, dar scrie în paralel și editoriale pe site-ul FANATIK.RO sau în revista glossy Fanatik.
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