Marius Mocan la TATULICI la FANAT1K, joi, 18 noiembrie, ora 18:00. Candidatul PDU la Camera Deputaților, invitatul lui Mihai Tatulici

Sociolog, Activist civic și Antreprenor, Marius Mocan este invitatul de joi al lui Mihai Tatulici. În exclusivitate, de la 18.00, la emisiunea TATULICI LA FANAT1K.

Marius Mocan, față în față cu Mihai Tatulici

Politicianul va avea de înfruntat întrebările fără menajamente ale lui Mihai Tatulici, care vrea să afle care sunt obiectivele candidatului Partidului Diaspora Unită (PDU) în cursa pentru un fotoliu de deputat la alegerile legislative din 1 decembrie.

În septembrie 2024, Partidul Diaspora Unită a anunțat că se alătură și vor candida împreună la alegerile parlamentare.

„Nu mai facem compromisuri, nu mai putem tolera minciunile şi hoţia care au frânat progresul acestei ţări. Românii, fie din ţară, fie din diaspora, merită mai mult, şi împreună vom învinge sistemul mafiot care a capturat România”, a declarat la acel moment Marius Mocan, liderul PDU.

”Alăturarea Partidului Diaspora Unită şi a Partidului DREPT este mai mult decât o aliere politică – este un pas firesc în continuarea luptei împotriva abuzurilor.

Partidul Diaspora Unită a fost fondat pe 10 august 2020, de membrii grupului civic Diaspora Europeană, organizatorii protestului ‘Diaspora vine la Bucureşti’ din 10-11 august 2018.

La acel protest, Vlad Gheorghe a fost bătut de jandarmi, deşi era cu mâinile ridicate deasupra capului. Am fost împreună în stradă, iar acum suntem împreună pentru a construi o Românie mai dreaptă!”, se arăta în comunicatul de presă al celor două formațiuni.

PDU a participat și la alegerile europarlamentare din 9 iunie, , dar formațiunea nu a obținut suficiente voturi pentru a face pragul necesar accesului în legislativul european.

Cine este Marius Mocan?

Președinte și Fondator al PDU, Marius-Simion Mocan este de profesie sociolog, activist civic și antreprenor. Potrivit site-ului formațiunii politice pe care o conduce, are domiciliul în Huedin, Județul Cluj și rezidență la Luton în Marea Britanie. În vârstă de 41 de ani, Marius Mocan a terminat Facultatea “Buckinghamshire New University” din Marea Britanie. Este căsătorit și are doi copii.

Marius Mocan deschide lista de candidați a Partidului Dreptate și Respect în Europa pentru Toți (DREPT) pentru Camera Deputaților la Cluj.

Despre motivele pentru care a luat decizia de a candida pentru un loc în Parlamentul României, dar și despre multe alte teme vor discuta Marius Mocan și Mihai Tatulici, joi, de la ora 18.00, live pe FANATIK.RO.