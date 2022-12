Marius Moga împlinește 41 de ani! Cea mai frumoasă amintire e legată de soție: “Strălucea în seara aia”

De ziua lui, astăzi pe 30 decembrie, celebrul cântăreț si compozitor Marius Moga își aduce aminte cum și-a cunoscut jumătatea, pe frumoasa Bianca Lăpuște, și cum a fost viața lui apoi.

Marius Moga face 41 de ani! Care e cea mai frumoasă amintire

Astăzi Marius Moga, celebrul cântăreț și compozitor, împlineste 41 de ani. Într-un interviu în exclusivitate pentru FANATIK.RO, el ne povestește despre copilăria lui și cât de greu i-a fost să se mute in București, pentru că nu știa deloc ce-o să-l aștepte.

Marius Moga își amintește cum a reușit să o cucerească pe soția lui, ce activități are împreună cu fiica lui Maria si mărturisește că colaborarea cu Adam Levine a fost un vis din copilărie.

Celebrul compozitor recunoște că, uneori, succesul i s-a urcat la cap și că în clasa a 11-a visa să plece în America.

Marius Moga, la 41 de ani: “Aș repeta toate greșelile”

La mulți ani, împlinești 41 de ani. Cum te simți, realizezi când au trecut anii?

-Mulțumesc! Ma simt la fel ca la început. Când faci ce-ți place, nu simți când trec anii.

Care a fost cea mai mare realizare a ta de pana acum?

-Fiica mea, Maria Elisabeta, e clar cea mai mare realizare. Iar profesional nominalizarea la Grammy cu albumul Maroon 5.

Daca ai putea da timpul inapoi, ce greșeală nu ai mai repeta?

-Le-aș repeta pe toate, sincer, fiindcă altfel nu aș avea atâtea lecții învățate.

Amintirile copilăriei: “Din clasa a 2-a nu m-a mai dezlipit nimeni de muzică”

Dacă te-ai întalni acum cu Marius cel mic, ce sfat i-ai da?

-În timp, totul va face sens. Continuă să faci muzică, continuă să crezi.

Care a fost cel mai frumos cadou pe care l-ai primit?

-Îmi amintesc că în clasa a doua am primit prima orgă electronică și de atunci nu m-a mai dezlipit nimeni de muzică.

“În clasa a 11-a deja visam să fac muzică în America”

Cum a fost perioada liceului? Erai un leader sau erai mai timid?

-În liceu deja făceam muzică intens și în clasa a 9-a deja aveam o trupă, iar în clasa a 10-a am cântat la balul liceului. În clasa a 11-a deja visam să fac muzică în America.

Mutatul la București: “Habar nu aveam în ce aventură am pornit”

Cum a fost cand ai venit de la Alba Iulia la București? Știu că începutul nu a fost prea roz, ai avut multe greutăți.

-A fost greu din două perspective. Prima, că plecam de acasă de lângă ai mei și a doua, că habar nu aveam în ce aventură am pornit.

Mai ții minte când ai câștigat primii bani?

-Da, a fost la colindat, ca toți copiii. Aveam un colind mai rar auzit și băteam străzile împreună cu fratele meu.

Și pe ce i-ai cheltuit?

-Cred că îi puneam deoparte la vremea aceea.

Sincer, câți dintre oamenii pentru care ai compus iți sunt în continuare recunoscători?

-Într-adevăr, muncind mult, am reușit să lansez piese bune alături de oameni talentați și mă bucur pentru asta. Cât despre recunoștință, pe ei trebuie să-i întrebați.

“A fost un vis din copilărie să lucrez cu Adam Levine”

Cum a fost să lucrezi cu Adam Levine? Ai fost primul român care a compus o piesă pentru o formație celebră din America.

-A fost un vis din copilărie, iar sentimentul este de nedescris.

Ai simțit vreodată că celebritatea ți se ‘urcă’ la cap?

-E mai ușor să ți se întâmple asta când succesul e peste noapte. Mi s-a întâmplat uneori, dar temperat și am conștientizat la timp.

Cum este tatăl Marius Moga? Ce tabieturi ai cu Maria, ce ii place să facă doar cu tati?

– este fericit. Împreună facem teste la matematică și avem discuții despre viața ei, ne jucăm jocuri inventate de ea si facem muzică impreună.

Ce crezi că a moștenit de la tine?

-Are un simț artistic pronunțat în mai multe privințe, inclusiv dans și creat de povești și petrece timp în studio, acasă.

Marius Moga, prima întâlnire cu viitoarea soție: “Am simțit că trebuie să o cunosc mai bine”

Îți mai aduci aminte de prima întâlnire cu soția ta, Bianca? Ce i-ai spus, ce ai simțit?

-Da, intr-o seară de 1 Decembrie, la un party unde mersesem destul de târziu după filmari am găsit-o pe ea, . Strălucea în seara aia și am simțit că trebuie să o cunosc mai bine, am analizat toate variantele, si cea mai plauzibilă era să o invit la un mic dejun a doua zi. A acceptat si apoi a urmat o lună de conversații până în zori la telefon, până ne-am văzut din nou.

Ai jucat veodată la Loto?

-Am jucat când eram mai mic, cred că am și câștigat o dată, dar prefer să cred ca norocul ți-l faci.

Ce planuri ți proiecte ai în viitorul apropiat?

-DeMoga Music va fi mereu o companie care descoperă noii artiști, autori sau oameni de showbiz, iar anul 2023 e construit la noi pe planul de a ajunge la cele mai fresh voci și creatori, și de ai ajuta să răzbată in industria muzicala de la noi, care e în continuă creștere.