Marius Moga a venit în platoul emisiunii lui Cătălin Măruță alături de soția lui, Bianca Lăpuște, unde au vorbit despre viața de familie și studioul virtual pe care îl dețin împreună.

Fostul jurat de a „Vocea României” și-a deschis un studio virtual în pandemi, împreună cu Sebastian Dobrincu, și are un mare succes cu acest proiect, o adevărată inovație pentru industriile creative din România.

Marius Moga și partenera lui de viață sunt împreună de șapte ani și au o fetiță, Maria, în vârstă de cinci ani, care pare să le cașce părinților pe urme.

Marius Moga și soția au pus bazele unui proiect unic în România: „Pandemia a fost super creativă”

Marius Moga este unul dintre cei mai de succes artiști și compozitori din România și, în urmă cu câteva luni, a dat lovitura cu noul său proiect, un studio de producție video care utilizează tehnologii computerizate pentru a crea lumi virtuale.

„Am studio cu leduri și filmăm ca și cum am fi în diferite locații. În clipul lui Sebastian era filmat ca și cum am fi pe Marte, am adus niște nisip la studio, niște pietre și, în rest, tot decorul ăla se mișcă în funcție de cum miști tu camera, în timp real.

(…) Facem niște formate TV, este despre compozitorii care au hituri, dar nu au cui să le dea și ar vrea să ajungă la artiștii mari. Mai avem un show de remake-uri în care monștrii sacri se luptă cu tinere speranțe pe piese foarte vechi și foarte noi. Pentru noi, pandemia a fost super creativă”, au declarat Marius Moga și Bianca în cadrul emisiunii „La Măruță” de la Pro TV.

Marius Moga i-a sfătuit pe artiști să compună și să producă piesele care le plac și să încerce până ajung la rezultatul dorit: „Nu mă gândesc la hituri când le fac, mă gândesc să fac o muzică bună, și asta le recomand și celor care se apucă să producă, să compună, să faci ceva să-ți placă ție.”

Bianca Lăpuște este cea care se ocupă de repertoriu, de piese care se potrivesc unui anumit artist, știind care este varianta cea mai bună. „De când lurează la noi, ea lucrează pe direcția asta de repertoriu, de piese, de ce piesă se potrivește fiecărui artist, și are o ureche foarte bună, de consumator (…) e un feedback la rece al poporului”, a declarat Marius Moga.

Din moment ce lucrează împreună, micile certuri sunt inevitabile, după cum a recunoscut Mariur Moga. Soția lui vine cu îmbunătățiri și îl ceartă atunci când modifică o piesă care, inițial, era bună, dar este mulțumit de părerile sincere ale Biancăi.

„Stau și toată noaptea, dimineața mă întreabă: cu asta ai stat toată noaptea? Da. Nu e bună, ai stricat-o. Păi de asta am luat-o de soție, cum era să-mi iau o nevastă care să zică da, e minunat, e frumos, și să dau fail-uri , după aia nu merge nicio piesă”, a continuat artistul.

Marius Moga și Bianca Lăpuște vor al doilea copil

Marius Moga și Bianca s-au gândit să aibă și un al doilea copil, mai ales că Maria își dorește foarte mult un frățior sau o surioară.

„I-am promis, am promis în general că o să mai facem (n.r. al doilea copil). Este vorba despre acel moment în care ești dispus să înceapă, am mai fost acolo (…) Maria e prietena noastră, nu mai e un copil, a trecut deja la etapa în care poți să vorbești cu ea – și înainte puteai să vorbești cu ea –, dar acum are personalitatea ei și nu e de acord cu noi întotdeauna”, a declarat Bianca Lăpuște.

Marius Moga a spus despre fiica lui că este foarte creativă și compune deja propriile piese, fără să-l lase pe tatăl ei să o ajute: „Maria e foarte creativpă, are câteva compoziții, dar mi-am dat seama că îi place să compună, dacă cumva încerc să-i arăt cum se face nu mai vrea, gata, ea le știe.”