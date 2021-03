Marius Nicolae îl distruge pe Cortacero după anunțul revenirii: “Mincinos notoriu, amator, habarnist!”. Exclusiv

Pablo Cortacero agită din nou spiritele la Dinamo. Acționarul majoritar și-a anunțat revenirea în România la procesul de pe 18 martie când speră să fie repus în drepturi. Marius Nicolae, directorul sportiv al clubului, a dat o reacție dură pentru FANATIK după declarațiile ibericului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cortacero a trimis un comunicat pentru FANATIK prin care anunță că va reveni în România pentru a prelua controlul clubului. Deși nu a investit niciun ban din luna august, Cortacero i-a amenințat pe cei din DDB, singura entitate care bagă bani în club, că acționează în afara legii.

Marius Nicolae îl distruge pe Cortacero după anunțul revenirii: “Minţi cu neruşinare pe toată lumea!”

Marius Nicolae, cel care se ocupă de managementul sportiv al echipei din luna ianuarie a reacționat după ce Pablo Cortacero și-a anunțat revenirea și este sigur că ibericul nu va reuși să pună mâna încă o dată pe club:

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Îmi aduce aminte de conferința de presă de la venirea lui în România. Alea nu sunt cuvintele lui și sunt sigur că are niște oameni prin România care i le face. La ce expresii folosește pe acolo e clar că sunt mulți care au venit cu el în România și vor să se întoarcă. Doar că fără bani niciunul.

Tot aduce aminte acolo de acțiunile DDB și de faptul că a fost înlăturat. El ar trebui să înțeleagă că în momentul în care minți cu nerușinare pe toată lumea, astea sunt consecințele. Nu poți să te aștepți la bine când tu minți și pledezi în victimă.

ADVERTISEMENT

Mâine-poimâine se face un an de când au înaintat discuțiile. Este un an de zile de când acest om a apărut și a început să scrie pagini negre în istoria lui Dinamo. Pentru că asta face. Când tu minți, minți, minți și dai bugetul peste cap… De ce nu există liniște la echipă? Din cauza lui Pablo Cortacero și a oamenilor din jurul său.

“În mintea lui este clar că vrea să pună mâna pe Dinamo și să obțină un profit cu acest club”

Și-au permis să arunce în aer un buget, să aducă jucători pe sume verificate de 25.000, spre 40.000 de euro, fără niciun fel de acoperire. Să minți în stânga și în dreapta că vei investi. El schimba și autocarul. Nici ăla nu mai era bun. Dădea 1 milion de euro pe un autocar.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

El transforma Săftica într-unul dintre cele mai moderne centre de recuperare. Astea-s minciuni fără nicio acoperire. Stai să vedem mai întâi dacă vine. Îți dai seama că în mintea lui este clar că vrea să pună mâna pe Dinamo și să obțină un profit cu acest club.

Este așteptat cu brațele deschise la Dinamo când vine cu milioanele promise. Nimeni nu i-ar spune lui Cortacero să nu vină dacă s-ar prezenta cu 5-10 milioane de euro numerar sau în bancă. Dar dacă tu minți și promiți de la săptămână la săptămână că intră banii, că s-au greșit conturile bancare”, a spus Nicolae pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Acești spanioli nu au niciun background în spate, sunt habarniști”

Managerul sportiv susține că nu ar putea lucra niciodată cu Pablo Cortacero, chiar dacă ibericul ar garanta 20 de milioane de euro la club. Marius Nicolae nu crede că judecătorii îi vor da dreptate și își simte postul amenințat:

“Nimeni n-a avut nimic cu Pablo Cortacero și o spun în primul rând ca simpatizant. Când a venit, toată suflarea dinamovistă l-a susținut. În schimb, s-a eliminat singur pe niște minciuni și planuri făcute pentru a distruge. Dacă era bine intenționat nu venea cu aceste promisiuni.

ADVERTISEMENT

Acești spanioli nu au niciun background în spate, sunt habarniști. Rufo Collado era prezentat director sportiv. Fals! Era organizator de competiții câteva luni la Granada și Almeria. Este cu totul și cu totul altceva. El a venit cu o jumătate de milion.

Să începi să plângi acum și să te lamentezi că suporterii lui Dinamo și DDB-ul nu te tratează cu respect este prea mult. Tu ce-ai făcut să fii tratat cu respect? Nu te pui în postura lor că i-ai mințit, le-ai rănit sentimentele, i-ai jignit? Pentru că și în situația de acum, suntem în imposibilitatea de a transfera jucători, tocmai din cauza managementului genial făcut de Cortacero&company.

ADVERTISEMENT

“Personal, și să arate 20 de milioane de euro, nu aș lucra în viața mea cu acest personaj”

La ce se așteaptă omul ăsta nu știu. Personal, și să arate 20 de milioane de euro, nu aș lucra în viața mea cu acest personaj și nu l-aș crede în stare de nimic bun pentru că s-a văzut în tot ceea ce a întreprins.

Nu mă simt amenințat și nu am niciun stres că vreun judecător îi va da dreptate lui Cortacero. Să dea bunul Dumnezeu să ne trezim ca nație și să fim cu ochii în patru pe acest proces și să vedem ce e de făcut legal ca acest om și ceilalți să nu aibă de-a face cu Dinamo. Vorbim de un brand național, de un bun al românilor.

Ați văzut cum suntem întâmpinați la Kiev. Nu putem să îl lăsăm pe băiețașul ăsta să vină de la el din Granada și să creadă că vine la noi în țară și ne învață cum să ne îmbrăcăm și să ne umflăm mingile”, a spus Nicolae.

“S-au simțit trădați și mințiți. Este foarte ușor din pix să adaugi câte un zero”

Directorul sportiv al lui Dinamo îl consideră amator pe Pablo Cortacero, cel care a semnat contracte pe salarii mari pe o perioadă de 3-4 ani, fără să se gândească la faptul că aceste salarii trebuie plătite integral:

“Ai văzut și tu ce conferință de presă a organizat în România. Cu plasa aia ruptă în spate, cu textul ăla comunist, cu translatorul depășit. Refuz să cred că un om care avea intenții super serioase care promitea că aduce 20 de milioane la Dinamo nu putea găsi 10.000 de euro să facă o conferință de presă cu o scenă, cu prezentare cum trebuie.

Informațiile pe care le-au primit în România au fost că pot să vină aici și să facă ce vor. Pentru că aici te duce gândul când vezi pașii făcuți de ei. Nu vezi nimic construit corect și coerent. Au venit cu oamenii lor care de pe unde, au adus jucători fără să se gândească la consecințe. Se vede că n-au mai lucrat în fotbal.

Nu s-au gândit că făcând salarii pe 3-4 ani tu vei fi obligat să plătești acel salariu: 80, 90, poate 100%. Jucătorul ăla e ca și cum ar fi câștigat la tombolă. Sunt sigur că nu au nicio șansă. Trebuie să fim foarte uniți: DDB, conducere, jucători.

Jucătorii se simt trădați. Eu am venit după. Ei au fost aici. S-au simțit trădați și mințiți. Este foarte ușor din pix să adaugi câte un zero. Am rămas stupefiat când l-am auzit pe Ciprian Marica în direct când spunea că l-a sunat Pablo Cortacero. Acest spaniol se folosește de imaginea fotbaliștilor.

Eu sunt director sportiv al lui Dinamo. Clubul merge mai departe cu sau fără mine. Le mulțumesc suporterilor din DDB că au în continuare încredere în mine cu toate că se poate face mai mult și acum. Trebuie să fim uniți ca nație și să luăm atitudine”, a conchis Nicolae.