Marius Nicolae, interviu înaintea derby-ului Dinamo-FCSB: “Se încearcă destabilizarea echipei!”. Mesaj pentru contestatari. Exclusiv

Marius Nicolae a preluat postul de manager sportiv la Dinamo la mijlocul lunii ianuarie. În perioada de mercato, “câinii” au reuşit trei transferuri prin care speră să mai acopere posturile vulnerabile. Înaintea derby-ului din Cupă împotriva celor de la FCSB, Mario Nicolae a acordat un interviu pentru FANATIK în care a vorbit despre transferurile din această iarnă, situaţia în care se află Dinamo în acest moment, dar şi despre contestatari.

Noul manager sportiv i-a convins pe Genaro Nepomuceno, Gudmund Kongshavn şi Jonathan Morsay să semneze cu Dinamo, echipă aflată în continuare într-o situaţie delicată. Majoritatea fotbaliştilor care au rămas la club au acceptat renegocierea contractelor, însă mai e cale lungă până Dinamo va reveni pe linia de plutire.

Iar problemele stringente ale clubului sunt de ordin financiar. Ca Dinamo să obţină licenţa, trebuie să acopere datorii de aproximativ 2 milioane de euro, în condiţiile în care se bazează în acest moment doar pe ajutorul suporterilor.

Marius Nicolae, interviu înaintea derby-ului cu FCSB: “Având în vedere dificultăţile cu care ne confruntăm pot să spun că sunt mulţumit de transferurile pe care le-am făcut”

Noul manager sportiv a reuşit să rezolve câteva probleme la club, însă are parte şi de contestatari. Ionel Augustin şi Ionel Dănciulescu l-au atacat pe oficialul lui Dinamo, însă managerul spune că nu are de ce să se supere pe ei pentru că este posibil să fie influenţaţi din alte părţi.

Sunteţi mulţumit de tranferurile reuşite în această iarnă?

– În condiţiile dificile în care suntem noi, da, pot să mă declar mulţumit. În perioada de iarnă este destul de dificil să aduci jucători buni fără bani şi nu ştiu câte echipe din Liga 1 îşi permit să transfere pe bani în această perioadă. Am căutat jucători care să fie pregătiţi, să poată intra. Pe lângă Nepomuceno, Gudmund Kongshavn a evoluat în decembrie, deci nu are nevoie de o perioadă mare în care să se pregătească. Jonathan Morsay vine de la Chievo Verona şi la meciul de săptămâna trecută a stat pe bancă. Am căutat jucători care să poată să ne ajute şi să poată intra cât mai rapid. Având în vedere dificultăţile cu care ne confruntăm pot să spun că sunt mulţumit de transferurile pe care le-am făcut în iarnă.

Obiectivul echipei este play-off-ul?

– Nu ne putem gândi la play-off. În acest moment noi trebuie să găsim un echilibru atât în zona administrativă, cât şi în zona tehnică. Şi obiectivul este să putem să mergem mai departe având acest echilibru de care vă vorbeam. Situaţia nu este simplă la club, sunt dificultăţi de care sunt sigur că ştiţi şi obiectivul este să trecem peste ele. Ştiu că înainte să pierdem aceste două meciuri cu FCSB şi U Craiova am fost la trei puncte de play-off, dar nu ne facem acest obiectiv. Sunt alte lucruri care trebuie să le rezolvăm înainte.

“Uitaţi de spanioli. Nu am mai vorbit cu ei de prin decembrie, când au venit pe aici”

Spuneaţi de dificulăţile pe care le aveţi. Datoriile sunt destul de mari şi în scurt timp urmează licenţierea…

– Se lucrează foarte mult la acest capitol şi semnalele pe care le primesc sunt bune. Sigur că datoriile lăsate de spanioli şi nu numai sunt importante şi sperăm să putem să le acoperim. Va fi nevoie de o sumă mare de bani pentru a primi licenţa, dar sunt încrezător că vom putea să menţinem echipa pe linia de plutire şi vom reuşi şi acest pas. Se fac eforturi mari şi împreună cu DDB sunt sigur că vom trece peste. Dar, suntem pe un drum bun, am reuşit să renegociem contractele cu cea mai mare parte a jucătorilor… s-au făcut multe.

De spanioli ce mai ştiţi? Aţi mai vorbit cu ei?

– Uitaţi de spanioli. Nu am mai vorbit cu ei de prin decembrie, când au venit pe aici. Nu au mai dat niciun semn. Este clar că nu sunt interesaţi de soarta clubului. De când am preluat funcţia de manager sportiv la Dinamo nu am avut niciun dialog cu spaniolii şi singurul ajutor adevărat la club a venit de la DDB. Cu ajutorul lor s-a făcut totul.

“Eu cred că spaniolii vor să scape de club, dar cu oarece profit. L-au preluat şi probabil că acum caută pe unul sau pe altul”

Dar, până la urmă v-aţi dat seama care e scopul lor? Au preluat clubul, au o mulţime de promisiuni şi atât…

– Eu am avut semne de întrebare încă din vară când s-a făcut preluarea. Ce investitor serios semnează actele după începutul campionatului? Dacă vă aduceţi aminte, noul sezon a început cu o altă bancă tehnică, cu un lot, apoi au venit spaniolii, l-au adus pe Cosmin Contra şi în timpul sezonului au tot adus jucători până în octombrie. Toate acestea erau nişte semnale pentru că niciun investitor serios şi care se pricepe nu face asta. Eu cred că acum vor să scape de club, dar cu oarece profit. L-au preluat şi probabil că acum caută pe unul sau pe altul căruia îi paseze societatea. Şi după cum cred eu, vor să obţină şi un profit pe treaba asta. Dar e mai greu pentru că cine vine în situaţia asta?

Urmează un nou derby cu FCSB, de această dată în Cupă. Bănuiesc că obiectivul este revanşa…

– Sigur că ne dorim revanșa. Pe lângă faptul că e derby și evoluăm împotriva rivalei noastre, este vorba de Cupa României, un obiectiv foarte important pentru noi, pe care Dinamo nu l-a mai câștigat de mulți ani. Și dacă vom câștiga acest meci, vom fi încă departe de obiectiv oricum. Nu ești încă în semifinale sau finală. Dar ar fi un pas foarte foarte important și ne dorim să învingem și să le facem o mare bucurie suporterilor.

“Există mai multe articole negative despre noi şi se face mult tam-tam şi pentru că urmează meciul cu FCSB”

Mai ales că fanii sunt cei care au salvat această echipă…

– Dacă nu ar fi fost ei, această echipă ar fi dispărut. Noi nu am mai fi vorbit acum despre derby. Nu doar ajutorul financiar, toată implicarea lor a salvat acest club. Şi au un mare rol în liniştea de la echipă. S-au plătit salarii şi se fac eforturi să se plătească toate sumele. Condiţiile de la antrenament sunt foarte bune, s-a mărit staff-ul medical, s-a adus un nou preparator fizic.

Spre deosebire de lunile trecute, parcă este ceva mai linişte la club. Aţi reuşit să puneţi lucrurile în ordine?

– Se şi promovează astfel de lucruri despre Dinamo. Au ieşit cei de la Astra şi spuneau că situaţia de la ei este ca la Dinamo, doar că la ei nu se mediatizează pentru că nu au suporteri. Luaţi exemplul Hermannstadt, de ce a plecat Jo Santos şi a semnat cu Viitorul, vedeţi ce a povestit despre restanţe. Trei luni, patru luni şi condiţii de antrenament mai dificile decât la Dinamo. Dar fiind vorba de Dinamo sună bine şi este un mare interes să se prezinte partea negativă. Şi există mai multe articole negative despre noi şi se face mult tam-tam şi pentru că urmează meciul cu FCSB.

“Domnul Augustin poate că este influenţat din alte părţi, nu ne cunoaştem, nu cred că are o problemă personală cu mine”

De ce credeţi că se întâmplă asta?

– Se încearcă destabilizarea echipei, cu toate discuţiile despre salarii, despre portarul norvegian care a venit pe 7000 de euro, Nepomuceno pe nu ştiu ce sumă, ăla pe nu ştiu ce sumă. Neadevăruri. Şi acolo preţurile sunt umflate foarte mult.

La Dinamo aveţi şi critici. Gigi Mulţescu şi Ionel Augustin sunt nemulţumiţi de faptul că nu au încasat niciun ban şi v-au arătat cu degetul…

– Haideţi să vă spun o chestie foarte sinceră. Azi am fost la Chiajna, unde echipa a doua a lui Dinamo a jucat un amical cu Concordia şi am asistat la meci cu domnul Mulţescu. Eu am o relaţie bună atât cu Cătălin Mulţescu, dar şi cu domnul Gigi Mulţescu şi nu există niciun fel de problemă. Nici cu domnul Augustin nu am nicio treabă. Dânsul poate că este influenţat din alte părţi, nu ne cunoaştem, nu cred că are o problemă personală cu mine, probabil a vrut să spună că nimeni din partea clubului nu este aproape de dânşii.

“Nu m-am supărat nici pe domnul Augustin, nici pe Ionel Dănciulescu, nici pe cei care, în ultimele zile, au avut nişte reacţii negative la adresa mea”

Şi aşa este?

– Vă spun că se fac eforturi să se discute şi să se achite către toată lumea. Dar nu este aşa simplu. Datoriile fiind atât de mari, gaura fiind atât de mare lăsată nu numai de spanioli, ci şi de cei care au fost înainte. S-au moştenit datorii de ani de zile şi este foarte greu să plătim pe toată lumea mâine. Se fac nişte paşi. Este prima echipă, a doua echipă de juniori, dosarul de licenţiere, angajaţi şi aşa mai departe. Niciodată nu s-a luat în calcul să se plătească grupul A şi să nu se plătească grupul B. Nu. Se fac eforturi mari şi revenim la cei care fac aceste eforturi, adică DDB. Dacă nu erau ei, degeaba. Nici noi n-am fi avut discuţia asta acum.

Dar v-au supărat acele declaraţii?

Nu. Nu m-am supărat nici pe domnul Augustin, nici pe Ionel Dănciulescu, nici pe cei care, în ultimele zile, au avut nişte reacţii negative la adresa mea. Nu mă supăr pentru că nu am de ce.