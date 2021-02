Marius Nicolae, răspuns după acuzele lui Florin Prunea: „La 21 de ani mi-am câștigat o mulțime de dușmani”. Exclusiv

Marius Nicolae, managerul sportiv al lui Dinamo, i-a dat un răspuns lui Florin Prunea, cel care l-a atacat într-un interviu acordat în exclusivitate pentru FANATIK.

Oficialul „câinilor” îi răspunde la atac lui Florin Prunea și îi transmite că nu mai trebuie să-și pună întrebări despre credibilitatea sa ca manager al lui Dinamo.

Marius Nicolae a amintit de perioada pe care a petrecut-o la FC Argeș, clarificând astfel și plecarea sa de la clubul din Pitești din 2008.

Răspunsul lui Marius Nicolae pentru Florin Prunea

Marius Nicolae a reacționat după ce Florin Prunea l-a desconsiderat din punct de vedere al calităților sale de manager al unui club de fotbal și după ce l-a acuzat pe oficialul dinamovist că „fura jambiere la Pitești”.

„Eu am crescut cu Florin Prunea în poarta lui Dinamo și îl respect prea mult ca să-i răspund la o asemenea jignire. Cei care l-au “informat” pe dl Prunea nu prezintă nicio urmă de credibilitate. Îmi pare rău că nu a verificat realitatea cu privire la plecarea mea de la F.C.Arges în 2008.

În 2006, când am ajuns la F.C. Arges ca translator al lui Giuseppe Giannini, in club se aflau mai multe persoane cu experiență în fotbalul romanesc. Prin venirea mea și mai apoi prin promovarea mea în funcția de Director de Organizare (Team Managerul din fotbalul modern), aceste persoane au fost îndepărtate din cadrul clubului.

Așa că, fără să vreau, la vârsta de 21 de ani, mi-am “câștigat” gratuit o mulțime de dușmani. Am ajuns în 2 ani de zile să am influență în club, să propun jucători, să aduc un preparator fizic italian la F. C. Argeș, să îl aduc pe Vasile Popa pe o funcție de conducere și să iau anumite decizii fundamentale la F. C. Argeș”, a spus Marius Nicolae pentru FANATIK.

„Nimeni nu mi-a reproșat nimic la FC Argeș!”

„La aceea vreme, în club, pe funcția de magazioner, lucra de foarte mulți ani Dl. Ioan “OAIE” Panescu, cel mai bun prieten al Marelui Nicolae Dobrin și un om de o valoare umană incontestabilă. Chiar vă recomand să îi dati un telefon și să realizați un interviu cu domnia sa despre fotbalul romanesc pentru că o sa aveți parte de o surpriză foarte plăcută.

Dl.Penescu urmărea de foarte multă vreme să îl înlăture de la echipă pe Nea Nelu “Oaie , pentru ca îl considera prea iubit de jucători, de suporteri și de oameni importanți din zona Argeșului.

Tocmai de aceea în momentul în care am fost înlăurat eu din club, a fost înlăturat si Dl. Ioan Pănescu. Motivul” oficial” a fost acea pereche de jambiere care chipurile fusese sustrasă ilegal din magazie…. Dar cu toate astea era trecută pe fișa de gestiune și pe procesul verbal. Credeți că un Director de Organizare avea nevoie de acordul președintelui ca să ceară echipament de la magazie!?”, a mai spus Marius Nicolae.

„Vreme de mai bine de 2 ani, cât am lucrat la F.C. Argeș nu mi-a reproșat nimeni nimic, cu toate că avem acces la cardurile clubului și eram responsabil de plăți importante atât în țară cât și în străinătate. Niciodată nu a lipsit nici măcar un leu.

Nu doresc să am divergențe cu nimeni, nu ma veți auzi să vorbesc urât de cineva, dar să știe toată lumea că îi voi acționa în judecată fără să stau pe gânduri pe cei care mă vor calomnia”, a încheiat managerul lui Dinamo.

În perioada iunie 2006 – august 2008, Mario Nicolae, actualul manager al lui Dinamo, a fost translator la FC Argeș Pitești și ulterior director de organizare al clubului din Trivale.

