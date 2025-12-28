Sport

Marius Niculae a dat verdictul: ce îi lipsește lui Dinamo în lupta pentru titlu

Forma bună pe care Dinamo a arătat-o în prima parte a sezonului îi dă speranțe lui Marius Niculae, fostul jucător al echipei bucureștene, care vede trupa alb-roșie în lupta pentru titlu.
Mihai Alecu
28.12.2025 | 14:27
Marius Niculae a dat verdictul ce ii lipseste lui Dinamo in luptapentrutitlu
Ce spune Niculae despre lupta pentru campionat
Dinamo a terminat prima parte a sezonului pe locul 4, însă la fel de bine echipa condusă de Zeljko Kopic putea să termine pe prima poziție dacă bătea în ultimul meci, la UTA.

Fostul golgheter al lui Dinamo știe ce-i lipsește echipei bucureștene

Marius Niculae o vede pe Dinamo în lupta pentru titlu, însă e de părere că formația bucureșteană are nevoie de întăriri în zona ofensivă.

“Rezultatele vorbesc de la sine, munca unui antrenor se reflectă în rezultate. Kopic a venit la momentul potrivit, la timpul potrivit, Dinamo a ieșit din insolvență, ceea ce e lucru mare. Văd în Dinamo cu Kopic, și suporterii văd asta, că Dinamo se poate bate la titlu cu șanse reale.

Cu siguranță mai are nevoie de jucători, pentru că în play-off sunt meciuri foarte tari, pentru că vor apărea suspendări, accidentări, și tre să ai un lot valoric echilibrat. Și atacant, clar îi trebuie un atacant lui Dinamo”, a declarat Marius Niculae.

Cine se bate pentru titlu în SuperLiga. Ce spune Marius Niculae

Actualul oficial de la FRF spune că inclusiv FCSB o să fie implicată în bătălia pentru primul loc din SuperLiga, asta chiar dacă trupa roș-albastră a avut probleme și nu știe dacă prinde play-off-ul.

„Clar, Dinamo se bate cu cine e pe primul loc, Craiova, cu Rapid și FCSB, cred că FCSB va fi acolo și va prinde play-off-ul. Gigi Becali nu-și permite să piardă mulți bani și va investi în această iarnă, cam astea patru echipe se vor bate la titlu.”, a spus Marius Niculae pentru AS.ro.

Clasamentul SuperLigii României la final de 2025

Primele 21 de meciuri din cele 30 ale sezonului regular din SuperLiga au trecut, iar Universitatea Craiova este lider, cu 40 de puncte. Formația olteană este urmată de Rapid, care are 39 de puncte, și de FC Botoșani și Dinamo, ambele cu câte 38 de puncte.

Pentru locurile 5 și 6 care duc în play-off este o bătaie acerbă. FC Argeș și Oțelul sunt acum pe pozițiile respective, însă Universitatea Cluj, UTA Arad, FCSB, Farul și CFR Cluj rămân și ele în cursă și speră să reușească ceea ce părea imposibil la un moment dat.

Clasament SuperLiga României
Clasamentul din SuperLiga României la final de 2025.
