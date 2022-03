Marius Niculae a descoperit viitorul golgheter al României. Are 21 de ani și tocmai a fost transferat de CFR Cluj. ”Se apropie de fizicul meu”. Video

Marius Niculae este , acolo unde are rolul de a urmări evoluția jucătorilor tineri și de a interveni în educația lor sportivă. ”Săgeată” este impresionat de calitățile unui atacant de la CFR Cluj.

Marius Niculae: ”Deși nu este cunoscut, sper ca va fi viitorul număr 9”

Atacant pur sânge, Marius Niculae a evoluat la cel mai înalt nivel, în campionatele Portugaliei, Germaniei, Belgiei, sau Scoției. Are peste 160 de goluri marcate în carieră, la echipele de club sau loturile naționale ale României.

Din toamna anului trecut, ”Săgeată” face parte din corpul antrenorilor federali și din staff-ul lui Florin Bratu la naționala de tineret. Fostul atacant a răspuns întrebărilor adresate de suporteri, într-un interviu pentru FRF TV și a mărturisit că este impresionat de , Daniel Birligea.

”Îl aștept să mai crească un pic fizic pentru că azi nu se mai joacă cu un număr 9 clasic. Un atacant foarte bun de gura porții poate fi Daniel Birligea.

Se apropie de fizicul meu. Deși nu este foarte cunoscut, eu sper să devină un viitor număr 9”, a spus Marius Niculae despre elevul său din lotul României U21.

Daniel Birligea are 21 de ani și-a făcut junioratul la Palermo și a evoluat la Teramo Calcio, până să fie achiziționat de campioana CFR Cluj. Deocamdată fotbalistul are un singur meci în Casa Pariurilor Liga 1, în remiza dintre Universitatea Craiova și CFR 1-1.

Marius Niculae știe ce le lipsește copiilor și de ce tot mai puțini aleg să joace fotbal

Răspunzând la una dintre întrebările adresate de suporteri, fostul atacant a explicat care sunt diferențele dintre jucătorii din generația lui și cei actuali. În plus, ”Săgeată” regretă că viitorii fotbaliști au uitat de maidan.

”Cei din generația mea am fost una de sacrificiu, eram învățați cu alt stil de viață. Azi jucătorii au alte condiții, mult mai bune. Noi puteam să facem ori sport, ori școală. Acum sunt mult mai multe opțiuni. Asta e diferența.

Noi trebuia să fim concentrați 24 de ore din 24 pe fotbal, cum mâncăm, cum ne odihnim. Azi lipsește maidanul. Noi băteam mingea de dimineața până seară, din nefericire azi sunt alte lucruri pe care copiii le pot face”, a spus Niculae.

Cum l-a motivat actualul selecționer al Portugaliei pe Marius Niculae

Marius Niculae a fost transferat în 2001 de Sporting Lisabona, unde și l-a avut antrenor, o perioadă, pe Fernando Santos, actualul selecționer al reprezentativei lusitane.

”Săgeată” l-a lăudat pe actualul golgheter al Portugaliei și a povestit cum l-a motivat Fernando Santos, într-o perioadă în care Niculae intrase pe o pantă descendentă a formei sportive.

Fostul atacant l-a nominalizat și pe managerul lui FC Liverpool, Jurgen Klopp, între antrenorii care i-au marcat cariera și căruia îi datorează multe din realizările lui sportive.

”Am avut foarte mulți antrenori în carieră și de la fiecare am învățat câte ceva, iar aici pot să numesc pe Jurgen Klopp, de la care am învățat foarte mult și Fernando Santos, selecționerul Portugaliei.

De la ei am învățat să am răbdare, să muncesc, erau momente în care nu jucam de la început și eram supărat, nu mai dădeam randament nici la antrenamente, dar Santos mi-au spus mereu să am răbdare.

A folosit un proverb ca să mă motiveze și mai mult: ’Fie roata ea pătrată, tot se învârte câte o dată’”, a povestit Marius Niculae.