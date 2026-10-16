Sport

Marius Niculae a răbufnit după episodul Ibiza: „A fost o masă! Am văzut ca s-au numărat și pahare și sticle”

Marian Popovici
16.10.2026 | 05:42
Marius Niculae a rabufnit dupa episodul Ibiza A fost o masa Am vazut ca sau numarat si pahare si sticle
SPECIAL FANATIK
Marius Niculae, tranșant despre scandalul din jurul naționalei României U21. Foto: Sport Pictures.
Marius Niculae a fost prezent la meciul Dinamo - Barcelona din etapa a 4-a a Ligii Campionilor la handbal masculin și a vorbit despre episodul controversat petrecut la naționala U21.
ADVERTISEMENT

Ultimul meci din preliminariile pentru Campionatul European U21 a însemnat pentru România U21 un eșec cu 1-7 în fața reprezentativei similare a Spaniei. Eșecul usturător a fost urmat de un mare scandal izbucnit în urma apariţiei, pe rețelele sociale, a unor poze ale staff-ului echipei naționale de tineret la masă cu omul de afaceri Nicu Gheară, în Ibiza. Marius Niculae directorul sportiv al reprezentativei U21, a comentat pe seama celor petrecute.

Marius Niculae, furibund după episodul Ibiza

Prezent în Sala Polivalentă pentru meciul Dinamo – Barcelona, din runda a 4-a a Grupei E din Liga Campionilor la handbal masculin, Marius Niculae a răspuns mai multor întrebări din partea jurnaliștilor la pauza partidei. Cel mai fierbinte subiect la care a răspuns a fost legat de deplasarea României U21 în Spania, în urma căreia a izbucnit un adevărat scandal. Delegația naționalei de tineret a fost protagonistă în mai multe poze cu afaceristul Nicu Gheară. „Păi ce să explic? La un rezultat de maniera asta, n-am ce să explic, pentru că, na, e dureros. N-am mai luat asemenea înfrângeri în toată cariera mea. De regulă dădeam atâtea goluri…”, a spus inițial fostul mare atacant român.

ADVERTISEMENT

Marius Niculae a explicat ce s-a întâmplat la Ibizia și a spus ce urmează pentru selecționerul Costin Curelea

Ulterior, fostul mare atacant român a explicat cum au decurs lucrurile, de fapt, subliniind că nu a fost nimic ieșit din comun, așa cum s-a scris în presă. El a fost chestionat și despre viitorul selecționerului Costin Curelea (42 de ani), al cărui post poate fi luat de către Adrian Mutu (47 de ani), care a mai pregătit această echipă în trecut și a pus deja la cale un plan de revitalizare a lotului. Marius Niculae a spus că totul se va clarifica în zilele ce urmează.

„Referitor la masă… n-am crezut că e ceva ieșit din comun să fiu la o masă… am văzut că s-au numărat paharele, că s-au numărat sticlele și așa mai departe, dar nu a fost aia ideea… mai ales după ce pierdusem calificarea, că asta era durerea noastră cea mai mare. Ne-a vizitat, știți foarte bine, mai mulți prieteni și asta a fost, nimic ieșit din comun. (n.r. – ce se întâmplă cu Costin Curelea?) Asta urmează să se decidă în zilele următoare!”, a mai spus Marius Niculae.

ADVERTISEMENT
VIDEO. Momentul în care o adolescentă s-a ridicat din sicriu la propriul ei...
Digi24.ro
VIDEO. Momentul în care o adolescentă s-a ridicat din sicriu la propriul ei priveghi

Premieră pentru naționala României U21

Naţionala U21 a României a ratat calificarea la Campionatul European de anul viitor. Este pentru prima dată din 2019 încoace când micii „tricolori” ratează calificarea la turneul final. Costin Curelea preluase naţionala României U21 în anul 2025, înlocuindu-l pe Daniel Pancu. Actualul antrenor al Rapidului a mers cu echipa la Campionatul European din 2025, unde părăsea competiția încă din grupe, cu 0 puncte. Acum, reprezentativa de tineret a încheiat campania preliminară în octombrie 2026 pe locul 3 în Grupa A, în spatele Spaniei și Finlandei.

ADVERTISEMENT
Erling Haaland pleacă de la Manchester City, iar agenții au început discuțiile cu...
Digisport.ro
Erling Haaland pleacă de la Manchester City, iar agenții au început discuțiile cu singurul club la care vrea norvegianul
Nota primită de Ionuț Radu după Celta Vigo – Juventus 1-2. Cum s-au...
Fanatik
Nota primită de Ionuț Radu după Celta Vigo – Juventus 1-2. Cum s-au descurcat Darius Olaru și ceilalți români în Europa
Câți bani ia Universitatea Craiova de la UEFA după 1-1 cu Getafe în...
Fanatik
Câți bani ia Universitatea Craiova de la UEFA după 1-1 cu Getafe în Conference League! Suma uriașă la care au ajuns oltenii. Update
Ce nu s-a văzut la TV în U Craiova – Getafe 1-1. Golgheterul...
Fanatik
Ce nu s-a văzut la TV în U Craiova – Getafe 1-1. Golgheterul Al Hamlawi a fost asaltat de fani la vestiare. Foto și Video
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Sorin Cârțu, conflict direct cu fostul fotbalist al echipei lui Adrian Mititelu: 'I-am...
iamsport.ro
Sorin Cârțu, conflict direct cu fostul fotbalist al echipei lui Adrian Mititelu: 'I-am dat o palmă și ne-am înjurat! Jandarmii s-au băgat între noi'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!