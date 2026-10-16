Marius Niculae a răbufnit după episodul Ibiza: „A fost o masă! Am văzut ca s-au numărat și pahare și sticle”

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Ultimul meci din preliminariile pentru Campionatul European U21 a însemnat pentru România U21 . Eșecul usturător a fost urmat de un mare scandal izbucnit în urma apariţiei, pe rețelele sociale, a unor , în Ibiza. Marius Niculae directorul sportiv al reprezentativei U21, a comentat pe seama celor petrecute.

Marius Niculae, furibund după episodul Ibiza

Prezent în Sala Polivalentă pentru meciul Dinamo – Barcelona, din runda a 4-a a Grupei E din Liga Campionilor la handbal masculin, Marius Niculae a răspuns mai multor întrebări din partea jurnaliștilor la pauza partidei. Cel mai fierbinte subiect la care a răspuns a fost legat de deplasarea României U21 în Spania, în urma căreia a izbucnit un adevărat scandal. Delegația naționalei de tineret a fost protagonistă în mai multe poze cu afaceristul Nicu Gheară. „Păi ce să explic? La un rezultat de maniera asta, n-am ce să explic, pentru că, na, e dureros. N-am mai luat asemenea înfrângeri în toată cariera mea. De regulă dădeam atâtea goluri…”, a spus inițial fostul mare atacant român.

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Marius Niculae a explicat ce s-a întâmplat la Ibizia și a spus ce urmează pentru selecționerul Costin Curelea

Ulterior, fostul mare atacant român a explicat cum au decurs lucrurile, de fapt, subliniind că nu a fost nimic ieșit din comun, așa cum s-a scris în presă. El a fost chestionat și despre viitorul selecționerului Costin Curelea (42 de ani), (47 de ani), care a mai pregătit această echipă în trecut și a pus deja la cale un plan de revitalizare a lotului. Marius Niculae a spus că totul se va clarifica în zilele ce urmează.

„Referitor la masă… n-am crezut că e ceva ieșit din comun să fiu la o masă… am văzut că s-au numărat paharele, că s-au numărat sticlele și așa mai departe, dar nu a fost aia ideea… mai ales după ce pierdusem calificarea, că asta era durerea noastră cea mai mare. Ne-a vizitat, știți foarte bine, mai mulți prieteni și asta a fost, nimic ieșit din comun. (n.r. – ce se întâmplă cu Costin Curelea?) Asta urmează să se decidă în zilele următoare!”, a mai spus Marius Niculae.

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Premieră pentru naționala României U21

Naţionala U21 a României a ratat calificarea la Campionatul European de anul viitor. Este pentru prima dată din 2019 încoace când micii „tricolori” ratează calificarea la turneul final. Costin Curelea preluase naţionala României U21 în anul 2025, înlocuindu-l pe Daniel Pancu. Actualul antrenor al Rapidului a mers cu echipa la Campionatul European din 2025, unde părăsea competiția încă din grupe, cu 0 puncte. Acum, reprezentativa de tineret a încheiat campania preliminară în octombrie 2026 pe locul 3 în Grupa A, în spatele Spaniei și Finlandei.