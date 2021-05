Marius Niculae, amintiri hilare din celebrul Dinamo – Foresta 4-5: ”Am aflat rezultatul final la vestiar. Nu știam ce i-a apucat”

Au trecut mai bine de două decenii de la unul dintre meciurile pe care nici un dinamovist nu vrea să și-l amintească. A făcut-o Marius Niculae care a dezvăluit că a aflat rezultatul final abia la vestiar.

Fostului golgheter al României nu-i vine să creadă nici azi că Dinamo a pierdut un meci pe care l-a controlat vreme de 60 de minute și a avut 4-0.

Marius Niculae nu a mai prins pe teren umilința care a urmat. Fotbalistul a fost înlocuit imediat după ce a înscris golul de 4-0. Până la sfârșitul meciului Foresta întorcea rezultatul și se impunea cu un incredibil 5-4.

Cum a ”ratat” Marius Niculae execuția ”câinilor”

Fostul internațional a povestit la Digisport că habar nu avea de ce se bucurau fotbaliștii Forestei la finalul partidei. Imediat după înlocuire Marius Niculae a fost preluat de inspectorii ANAD pentru a face testul anti-doping și nu fost la curent cu cele întâmplate pe teren.

”Când am ieșit de la test nu știam ce i-a apucat, mă gândeam că se bucură că nu au luat prea multe. Abia când am intrat în vestiar am aflat.

Era Adi Mihalcea lângă mine și l-am întrebat ce s-a întâmplat. ‘Cum nu știi?’ I-am spus că eu abia ieșisem de la controlul doping, ce trebuia să știu? Când mi-a spus nu mi-a venit să cred”, a rememorat Marius Niculae.

La finalul acelui sezon (2020/2021) fostul atacant al lui Dinamo și al echipei naționale devenea golgeterul României cu 20 de reușite. Pe locul 3 în topul marcatorilor s-a situat și Robert Niță (14 goluri), eroul moldovenilor în victoria istorică din Ștefan cel Mare.

Cu ce se ocupă Marius Niculae

Considerat unul dintre jucătorii reprezentativi ai clubului Dinamo, Marius Niculae s-a alăturat recent staff-ului din cadrul Academiei de fotbal a grupării din Ștefan cel Mare, având atribuții în zona antrenamentelor individualizate.

Academia de Fotbal CS Dinamo este un proiect coordonat de un alt fost atacant și director sportiv al ”câinilor”, Ionel Dănciulescu, și a fost demarat la începutul acestui an.

Marius Niculae este un produs al centrului de copii şi juniori al ”cîinilor” şi este cel mai tânăr jucător care a debutat vreodată în tricoul lui Dinamo! Avea doar 15 ani, 6 luni şi 6 zile, când a intrat pe teren într-un meci cu Farul, 5-2, în 1996.

Tot Marius Niculae este și cel mai tânăr marcator în Liga 1 pentru Dinamo. Prima reușită a celui alintat ”săgeată” a venit la vârsta de 16 ani, 10 luni şi 27 de zile în poarta Jiului, scor 7-1.