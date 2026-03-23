Marius Niculae crede în șansa României la meciul decisiv cu Turcia: „Nici în 2012 nu ne dădea nimeni șanse și am câștigat”. Exclusiv

Marius Niculae este convins că România poate produce surpriza la Istanbul cu Turcia și să câștige semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială din vara acestui an, din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. În acest sens, fostul internațional român, în prezent în vârstă de 44 de ani, a făcut apel la un episod fericit pentru noi, petrecut destul de recent în istoria întâlnirilor directe dintre cele două naționale.

De ce crede Marius Niculae că România poate învinge Turcia la Istanbul

Directorul sportiv de la naționala de tineret a României a readus în atenția opiniei publice meciul pe care „tricolorii” pregătiți atunci de Victor Pițurcă l-au câștigat în octombrie 2012 în Turcia în preliminariile pentru Cupa Mondială din 2014, scor 1-0, grație unui gol de senzație marcat de Gicu Grozav în finalul primei reprize.

„Aștept să jucăm fotbal. Eu cred că nu va fi o presiune în plus și ar trebui să îi motiveze pe jucători faptul că vor juca pe un stadion plin. Mai ales că asta se poate întoarce împotriva turcilor dacă nu le iese jocul și aplauzele se pot transforma în huiduieli. Nici în 2012 nu ne dădea nimeni prea multe șanse și am câștigat. Sper și acum să ne ia de sus, să fie cu nasul pe sus și să aplicăm o corecție.

Deci avem șanse, de ce nu? Sunt probleme în atac într-adevăr, dar cu atât mult cred că e o oportunitate pentru ceilalți jucători și ar trebui să îi motiveze foarte mult treaba asta. Pe hârtie nu avem prea multe șanse, jucătorii lor sunt mult mai bine cotați. Și în 2007 când am jucat cu Olanda ei aveau 3 la Barcelona, 3 la Real Madrid și titulari incontestabili. Asta însemna că nu trebuia să ne mai prezentăm la meci?”,

Pe cine mizează în mod special Marius Niculae în meciul Turcia – România

Fostul mare atacant a transmis cu aceeași ocazie că își dorește foarte mult ca „Aș vrea ca Ianis Hagi să marcheze și cred că ar fi ceva extrem de frumos și important să rezolve meciul, chiar și pentru Gică Hagi. E un duel de referință și pentru Mircea Lucescu și cred că ar fi ceva extraordinar și pentru el să ducă echipa națională a României la Mondiale.

Ne-am întâlnit și e foarte bine din punct de vedere fizic și asta îi ajută pe jucători să fie și ei foarte conectați. Chiar cred în șansele noastre, însă vom vedea. E greu de anticipat jocul. Mesajul meu e concentrare maximă, să se ajute reciproc, să lupte unul pentru altul și pentru echipă. Doar asta contează și așa se câștigă calificările. Mircea Lucescu știe foarte bine cum să îi motiveze”, a mai spus Marius Niculae.