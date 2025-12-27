Sport

Marius Niculae, de la judo la fotbal: “Prima poză cu mingea o aveam de la 11 luni!”. Ce a păţit la primul meci oficial la Dinamo. Exclusiv

Marius Niculae și-a început viața de sportiv cu judo, dar fotbalul a fost marea sa pasiune! Ce s-a întâmplat la primul meci pentru Dinamo
Ciprian Păvăleanu
27.12.2025 | 13:18
Marius Niculae de la judo la fotbal Prima poza cu mingea o aveam de la 11 luni Ce a patit la primul meci oficial la Dinamo Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Cum a făcut Marius Niculae trecerea de la judo la fotbal. Foto: Colaj FANATIK
Marius Niculae, invitatul lui Cristi Coste la „FANATIK Dinamo”, a povestit despre primii pași în sport, care nu au fost în fotbal, ci în judo, artă marțială pe care tatăl său o practica.

Marius Niculae, de la judo la fotbal! Cum a ajuns fostul atacant al lui Dinamo să iubească mingea

Marius Niculae, fostul mare atacant al lui Dinamo, nu și-a început viața de sportiv cu fotbal, ci cu judo. Tatăl său practica artele marțiale, iar el a luat exemplul său. Invitat la „FANATIK Dinamo”, Niculae nu a vorbit doar despre ce se întâmplă la club, ci și despre cariera sa. El a recunoscut că ceea ce îl atrăgea cel mai mult la antrenamentele de judo era faptul că juca fotbal la încălzire.

„Eu, practic, am început cu judo. Tatăl meu practica, iar el era exemplul meu, doar că mie îmi plăcea mai mult mingea. Îmi plăcea la judo, pentru că la încălzire jucam fotbal. Am poze de la 10-11 luni cu mingea, îmi plăcea încă de atunci.

Pe vremea aia, era greu să obții portocale și îmi adusese tata de undeva una, iar eu când am văzut-o am pus-o jos și am început să joc fotbal cu ea. După campionatul mondial din Italia, 1990, m-am decis să merg 100% la fotbal. Am mers la Dinamo, unde era Piți Varga”, a dezvăluit Marius Niculae, la „FANATIK Dinamo”.

Marius Niculae, gol din foarfecă la primul meci pentru Dinamo! Ce s-a întâmplat la prima sa partidă oficială

Marius Niculae și-a adus aminte de primii pași pe care i-a făcut la Dinamo. Fostul atacant a înscris spectaculos, din foarfecă, într-un turneu în care a fost luat printr-o conjunctură, iar în primul meci oficial pentru „câinii roșii” a jucat cu ghete complet noi, fapt ce i-a adus dureri groaznice la picioare:

„Am fost cu echipa la un turneu de vară. Erau foarte mulți jucători plecați la loturile naționale, câțiva accidentați, iar eu am fost singurul junior care am fost luat de Bondrea. Am avut două meciuri, unul la Călărași și unul la Constanța. Era 1-0 pentru Farul, m-a băgat în minutul 85 și am dat gol din foarfecă. Ăla a fost momentul meu. Era toată lumea acolo.

De atunci am început să vin mai des la echipa mare, iar la primul meci oficial al lui Dinamo am intrat cu ghete noi. Am avut niște dureri la picioare incredibile, însă, cu toate astea, eram aproape să marchez la debut”, a dezvăluit Marius Niculae la „FANATIK Dinamo”

