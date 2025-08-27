Sport

Marius Niculae, dezvăluiri spectaculoase cu Cristiano Ronaldo: “Am stat cu el în cameră! Când voiam să dorm, el făcea flotări”

În direct la FANATIK DINAMO, emisiune realizată de Cristi Coste, Marius Niculae și-a amintit de perioada în care a fost coleg de cameră cu starul portughez Cristiano Ronaldo la Sporting
Gabriel-Alexandru Ioniță
27.08.2025 | 09:45
Marius Niculae dezvaluiri spectaculoase cu Cristiano Ronaldo Am stat cu el in camera Cand voiam sa dorm el facea flotari
EXCLUSIV FANATIK
Marius Niculae și Cristiano Ronaldo la Sporting

Sub comanda lui Ladislau Boloni, atacantul român era în acea perioadă un fotbalist de bază pentru echipa din Lisabona, în vreme ce Ronaldo se afla încă la început de drum în fotbalul de înalt nivel. Este deja bine cunoscut faptul că cei doi au fost destul de apropiați în acei ani, bineînțeles în primul rând prin prisma faptului că împărțeau camera la baza de pregătire a clubului.

ADVERTISEMENT

Marius Niculae, amintiri cu Ronaldo de la Sporting Lisabona: „Eram apropiați, stăteam în aceeași cameră”

Fostul internațional român a explicat acum cum a reușit Cristiano să ajungă la nivelul uluitor pe care l-a atins după ceva timp, în primul rând pentru că încă de la o vârstă foarte fragedă obișnuia să trateze cu maximă seriozitate pregătirea fizică. De asemenea, în viziunea lui Niculae, a mai contat foarte mult și faptul că lusitanul a fost ferit de-a lungul carierei sale de accidentări grave.

„Da, am avut o relație foarte bună cu Loți la echipa națională. Chiar, de exemplu, după meciul cu Ungaria în care am marcat cele două goluri acasă, m-am dus la el și i-am mulțumit, că nu credeam că o să mă bage titular.

ADVERTISEMENT

A rămas impresionat, eram tânăr, dornic de afirmare, el mi-a dat credit, pentru că să nu uităm că atunci erau atacanți ca Viorel Moldovan, Ionel Ganea, Adi Mutu, Claudiu Niculescu, erau foarte multe opțiuni.

(…) (n.r. Despre Cristiano Ronaldo) El nu a venit chiar de la început. Era Quaresma. El a venit ulterior, Ricardo Quaresma era atunci cel pe care l-a promovat. Țin minte, am avut un amical Betis – Sporting, 2-2, două goluri Quaresma, două goluri Joaquin.

ADVERTISEMENT
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia...
Digi24.ro
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc pe seama soldaților uciși în Ucraina

Cristiano Ronaldo, un profesionist desăvârșit încă de la începutul carierei lui: „După-amiaza, când voiam să dorm, mai auzeam un scârțâit. Făcea abdomene, făcea flotări”

Ronaldo? Era un copil, avea tupeu, dar în fotbal. L-am pus repede, pentru că erau și balauri, să zic așa, pe acolo, care erau prieteni cu mine, Joao Pinto, Sa Pinto, Paulo Bento, Andre Cruz, Rui Jorge, care avea cinci campionate luate cu Porto, era un mix foarte interesant acolo.

ADVERTISEMENT
Donald Trump a rostit PATRU cuvinte în fața tuturor, atunci când a aflat...
Digisport.ro
Donald Trump a rostit PATRU cuvinte în fața tuturor, atunci când a aflat că Taylor Swift se mărită

Și el a reușit să fie campion cu… Nu îi plăcea să fie rezervă. Eram apropiați, stăteam în aceeași cameră, nu avea carnet. Da, aveam cameră la bază, paturile erau separate și avea comune baia și toaleta. După-amiaza, când voiam să dorm, mai auzeam scârțâit, făcea abdomene, făcea flotări, la vârsta aia, da. După antrenament rămâneam împreună.

A fost Jardel anul trecut pe la el și îmi spunea ‘Să nu te duci vreodată la el nemâncat, mănâncă înainte’. Pentru că era totul, are o armată în jurul lui de 20 de inși. Profesionist sută la sută, de asta a și ajuns. Și bineînțeles a avut noroc că nu s-a accidentat”, a spus Marius Niculae la FANATIK DINAMO. 

ADVERTISEMENT

Marius Niculae, dezvăluiri despre relația apropiată dintre el și Cristiano Ronaldo

Live video play-off-ul de calificare din UEFA Champions League. Pafos, echipa lui Vlad...
Fanatik
Live video play-off-ul de calificare din UEFA Champions League. Pafos, echipa lui Vlad Dragomir, a obținut calificarea în grupă! Ce notă a primit românul
Revoluţie la naţionala U21 a României pentru preliminariile Euro: “Haideţi să vă spun...
Fanatik
Revoluţie la naţionala U21 a României pentru preliminariile Euro: “Haideţi să vă spun cine mai rămâne…”
Live Video US Open 2025. Rusul care a făcut circ pe teren va...
Fanatik
Live Video US Open 2025. Rusul care a făcut circ pe teren va primi o amendă uriașă, Djokovic a dezvăluit cel mai dificil adversar din carieră
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
De neoprit! Noaptea în care Giovanni Becali nu a mai ținut cont de...
iamsport.ro
De neoprit! Noaptea în care Giovanni Becali nu a mai ținut cont de nimic: 'Lumea nu știe ce a fost acolo'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!