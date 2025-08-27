Marius Niculae, dezvăluiri spectaculoase cu Cristiano Ronaldo: “Am stat cu el în cameră! Când voiam să dorm, el făcea flotări”

Sub comanda lui Ladislau Boloni, atacantul român era în acea perioadă un fotbalist de bază pentru echipa din Lisabona, în vreme ce Ronaldo se afla încă la început de drum în fotbalul de înalt nivel. Este deja bine cunoscut faptul că cei doi au fost destul de apropiați în acei ani, bineînțeles în primul rând prin prisma faptului că împărțeau camera la baza de pregătire a clubului.

Marius Niculae, amintiri cu Ronaldo de la Sporting Lisabona: „Eram apropiați, stăteam în aceeași cameră”

Fostul internațional român a explicat acum , în primul rând pentru că încă de la o vârstă foarte fragedă obișnuia să trateze cu maximă seriozitate pregătirea fizică. De asemenea, în viziunea lui Niculae, a mai contat foarte mult și faptul că lusitanul a fost ferit de-a lungul carierei sale de accidentări grave.

„Da, am avut o relație foarte bună cu Loți la echipa națională. Chiar, de exemplu, după meciul cu Ungaria în care am marcat cele două goluri acasă, m-am dus la el și i-am mulțumit, că nu credeam că o să mă bage titular.

A rămas impresionat, eram tânăr, dornic de afirmare, el mi-a dat credit, pentru că să nu uităm că atunci erau atacanți ca Viorel Moldovan, Ionel Ganea, Adi Mutu, Claudiu Niculescu, erau foarte multe opțiuni.

(…) (n.r. Despre Cristiano Ronaldo) El nu a venit chiar de la început. Era Quaresma. El a venit ulterior, Ricardo Quaresma era atunci cel pe care l-a promovat. Țin minte, am avut un amical Betis – Sporting, 2-2, două goluri Quaresma, două goluri Joaquin.

Cristiano Ronaldo, un profesionist desăvârșit încă de la începutul carierei lui: „După-amiaza, când voiam să dorm, mai auzeam un scârțâit. Făcea abdomene, făcea flotări”

Ronaldo? Era un copil, avea tupeu, dar în fotbal. L-am pus repede, pentru că erau și balauri, să zic așa, pe acolo, care erau prieteni cu mine, Joao Pinto, Sa Pinto, Paulo Bento, Andre Cruz, Rui Jorge, care avea cinci campionate luate cu Porto, era un mix foarte interesant acolo.

Și el a reușit să fie campion cu… Nu îi plăcea să fie rezervă. Eram apropiați, stăteam în aceeași cameră, nu avea carnet. Da, aveam cameră la bază, paturile erau separate și avea comune baia și toaleta. După-amiaza, când voiam să dorm, mai auzeam scârțâit, făcea abdomene, făcea flotări, la vârsta aia, da. După antrenament rămâneam împreună.

A fost Jardel anul trecut pe la el și îmi spunea ‘Să nu te duci vreodată la el nemâncat, mănâncă înainte’. Pentru că era totul, are o armată în jurul lui de 20 de inși. Profesionist sută la sută, de asta a și ajuns. Și bineînțeles a avut noroc că nu s-a accidentat”,

