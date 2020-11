Marius Niculae, îngrijorat de situația de la Dinamo: „Mi-e teamă că ajungem ca Rapidul!” Exclusiv

Marius Niculae este extrem de îngrijorat de situația de la Dinamo și și-a pierdut definitv încrederea în proiectul lui Pablo Cortacero & comp. Ba, mai mult, fostul atacant al lui Dinamo e de părere că echipa poate avea soarta Rapidului, care a retrogradat și acum se zbate în liga a doua.

Marius Niculae a oferit un interviu in exclusivitate pentru FANATIK, în care a făcut o analiză “la sânge” a tot ceea ce se întâmplă acum la unul dintre cele mai iubite cluburi din România și a trimis săgeți către spaniolii care “investesc” la Dinamo București.

Fostul jucător dinamovist, care se află în board-ul de conducere al programului DDB, consideră că antrenorul Cosmin Contra ar fi trebuit să își ia garanții înainte să vină la Dinamo, iar pe jucătorii spanioli îi acuză că nu joacă nimic, deși au salarii mai mari decât cele pe care le oferea Cristi Borcea în 2008.

Marius Niculae, despre situația critică de la Dinamo: „Sper să nu se întâmple ca la Rapid”

Marius, ai jucat atâția ani la Dinamo, e cel mai dificil moment din istoria clubului?

– Mie mi se pare asemănătoare cu situația de la Rapid, când au venit acei italieni pe care nu îi cunoștea nimeni! Și au dus clubul unde l-au adus. Doamne ferește să fie așa, dar ăsta e “feeling-ul” meu și mi-e teamă că se va întâmpla! Odată cu venirea spaniolilor ne așteptam ca lucrurile să se schimbe în bine la Dinamo, să fie bani la club, să facă și niște transferuri cu bani, nu? La modul cum a fost prezentat proiectul, la asta se aștepta toată lumea! Din nefericire, locul pe care îl ocupă acuma este rușinos și sperăm într-o minune ca să zic așa! Totuși, speranța moare ultima. Sper să nu se întâmple ca la Rapid.

Deci iei în calcul ca Dinamo să retrogradeze?

– La modul cum se prezintă acum și ce s-a întâmplat în ultimele sezoane, cam acolo a fost lupta, nu? Au adus totuși jucători care au experiență, au jucat în Spania, jucători mai de valoare față de ce au avut sezonul trecut, dar rezultatele îi contrazic. Probabil nu sunt nici cu pregătirea 100% puși la punct, sunt neplătiți și ca jucători străini aștepți să își facă treaba, pretențiile sunt mai mari. Salariile sunt comparabile cu cele de la Dinamo din 2008! Eu nu am avut salariu așa mare, iar rezultatele sunt departe de cele de atunci!

„Mă doare sufletul de situația în care a ajuns Dinamo! Și nu sunt semnale că lucrurile se vor îmbunătăți!”

Mai pot avea încredere suporterii dinamoviști în acest proiect? Tu pare că ți-ai pierdut-o…

– Noi tot așteptăm, toți dinamoviștii așteaptă să se facă ceva! De vorbe și promisiuni suntem cu toții sătui! Mă doare sufletul de situația în care a ajuns Dinamo, practic mare parte din copilărie mi-am petrecut-o în clubul Dinamo. Normal că mă doare situația de acum și nici nu dă semnale că lucrurile se vor îmbunătăți, asta e problema cea mai mare!

Ionel Dănciulescu, Cornel Dinu, oameni care au făcut atâtea lucruri pentru Dinamo nu au fost plătiți de spanioli de luni de zile, deși e vorba despre niște sume infime. S-a distanțat actuala conducere de fostele glorii ale clubului?

– Păi ,din ce am văzut, au adus numai spanioli de-ai lor și pe care nu îi cunoaște absolut nimeni! Adică nici măcar în Spania nu sunt cunoscuți. Mai avem și noi prieteni, foști colegi și care activează pe la cluburi sau au legături cu Spania și nimeni nu îi cunoaște!

„Cosmin Contra trebuia să se informeze mai bine înainte să semneze și să își ia niște garanții!”

Ar trebui să plece Contra să nu se compromită? A spus că se simte păcălit și el…

– Cosmin Contra știe cel mai bine ce are de făcut. Trebuia să se informeze mai bine înainte să semneze și să își ia niște garanții! Dar probabil a stat prea mult pe bară și i-a fost dor să revină în iarbă. El e singurul care poate să decidă dacă va continua sau nu. Eu sunt adeptul colaborărilor de lungă durată, un antrenor trebuie să aibă timp și continuitate, pentru că altfel nu îți poți implementa filosofia de joc. Dinamo a mai trecut printr-o perioadă asemănătoare ca număr de înfrângeri. Dacă ne aducem bine aminte, Dinamo era “Agentul 007” pe vremea lui Ioan Andone! doar că de data asta nu știu dacă ne mai iese, pentru că atunci măcar era liniște din punct de vedere financiar! Asta pune foarte multe semne de întrebare cu privire la viitorul clubului.

Tu știi foarte bine ce înseamnă spiritul lui Dinamo. Poate jucătorii actuali nu știu ce reprezintă Dinamo. Ce mesaj ai pentru ei?

– Nu am niciun mesaj, nu prea au cum să știe pentru că au jucat în Spania majoritatea. Dar, ca jucător profesionist și la banii pe care îi câștigă, repet, contractele sunt comparabile cu 2008, ar trebui să își facă treaba la valoarea contractelor lor! Asta se așteaptă, nu? Nu mă aștept să înțeleagă clubul Dinamo, mai ales că în momentul de față se joacă fără spectatori și nu prea înțeleg ei fenomenul. Fără spectatori, par niște meciurile amicale și fotbalul nu mai are farmec. Acum ne dăm seama cât de importanți sunt suporterii și cât de mult îi împing de la spate pe jucători.

Dar pentru suporterii dinamoviști ai un mesaj? Știu că tu ești implicat și în proiectul DDB.

– Să rămână aproape de echipă, cât se poate în condițiile actuale, să continue proiectul început, eu i-am susținut încă de la început, înainte să ia amploare, sunt în board-ul lor, dar problema e că nu prea avem control cu acești spanioli și nimeni nu știe ce se va întâmpla mai departe. Eu zic că și în România putem avea “socios” ca la Barcelona, Benfica, care a fost primul club cu 100.000 de plătitori și la multe alte cluburi din Europa.

Și vor fi și la Dinamo dacă proiectul va fi mult mai transparent și echipa va ajunge ca o societate cotată la Bursă, o societate pe acțiuni în care nu doar suporterii dinamoviști, ci oricine altcineva poate cumpăra acțiuni la Dinamo, ca pe o investiție, dar asta cu timpul. Acolo ar trebui să ne îndreptăm cu echipele mari din România.

Marius Niculae despre construcția unui nou stadion: “Suporterii lui Dinamo meritau măcar atât! Dinamo joacă pe un stadion de pe vremea filmelor B.D.!”

Crezi că un nou stadion ar putea salva clubul? Contra susținea acest punct de vedere…

– Nu, nu va fi asta salvarea echipei! Eu consider că acest stadion trebuia să fie de mult timp gata! Suporterii lui Dinamo meritau măcar atât, să poată să încurajeze echipa pe un stadion nou! Dinamo are nevoie de propria casă și nu să joace pe un stadion de vremea filmelor B.D.! S-a pus doar o nocturnă, s-a schimbat tabela și din băncile alea pe care le știm, au devenit scaune de plastic! În rest, nu s-a făcut absolut nimic la acest stadion! Pe un stadion nou, cu siguranță s-ar juca fiecare meci cu casa închisă! Oamenii vor veni numai să vadă stadionul, iar dacă vor fi și rezultate, cu atât mai mult vor veni să încurajeze echipa.

E vreun jucător din actuala echipă care îți place?

– Atâta timp cât n-ai rezultate, n-ai cum să zici că ai un jucător favorit. Lipsește un jucător care să facă diferența și să fie ca punct de reper, cu personalitate și identitate, în jurul căruia să se formeze o echipă. Așa ceva nu că nu există la Dinamo, dar nu mai există aproape deloc în România! Înainte când ziceai Marius Lăcătuș de exemplu, ziceai Steaua! Sau Rădoi. Când ziceai Cătălin Hâldan, ziceai Dinamo! S-au pierdut aceste repere. Daniel Niculae sau Pancu la Rapid. Fiecare echipă avea cel puțin un jucător emblematic, care se confunda cu identitatea echipei.

Unii se așteptau la asta de la Borja Valle…

– Un astfel de jucător trebui să aibă un caracter…. să aibă de fapt caracter, personalitate! Nu am văzut asta. Uite, Zlatan Ibrahimovic, care e de vârstă cu mine și la ce nivel joacă! Le-a dat identitate celor de la AC Milan, trage echipa după el. Și prin declarații și prin ceea ce face pe teren. Asta lipsește în România!

Marius Niculae ar dori să se implice la Dinamo: “Când va exista un proiect pe termen lung, în care să nu se ceară performanță peste noapte, cu siguranță mă voi implica!

Te-ai mai întoarce la Dinamo într-o funcție?

– Eu am spus-o și o mai repet: când va exista un proiect pe termen lung, în care să nu se ceară performanță peste noapte, cu siguranță mă voi implica! Dar atâta timp cât toată lumea vrea performanță peste noapte și cu bani puțini… Cu bani puțini se poate face, dar pe termen lung, așa cum a făcut Hagi la Viitorul. O echipă mică, care a devenit campioana României. Asta trebuie să caute și celelalte echipe și să investească în copii și juniori, pentru că Dinamo prin asta a reușit în istoria clubului.

Cu jucători din propria pepinieră, ții minte că Dinamo era echipa care vindea cei mai mulți jucători în străinătate, pe sume importante și la cluburi mari, ceea ce s-a pierdut pe parcurs. Toată lumea își dorea să ajungă la Dinamo sau la Rapid, acum se uită doar la bani! Nu mai există identitate., se mulțumesc să câștige mai mult cu o mie, două, trei… de asta nu am venit la Dinamo. Păi înainte, se rugau jucătorii de noi pe teren când veneau în Groapă să nu le dăm mai mult de două-trei! Cam asta era mentalitatea adversarilor când întâlneau Dinamo, iar acum vin la victorie. Doar un egal e puțin! La modul ăsta a ajuns Dinamo, ca să facem comparație cu era înainte.

Ce crezi că se va întâmpla cu clubul dacă se va întoarce la Ionuț Negoiță? Așa se vehiculează că se va întâmpla…

– Da, da, așa am auzit și eu. Sunt zvonuri, nu am certitudinea că există asemenea documente semnate, dar știi cum e: fum fără foc nu iese! Singurul lucru care contează e ca Dinamo să rămână în Liga 1 și lucrurile să își ia turnura normală. Dinamo trebuie să revină acolo unde a fost, dar fără investiții cu cap, nu să aduci jucători că așa trebuie, cu un antrenor care are o concepție pe termen lung, adică exact ceea ce s-a întâmplat la Viitorul! Îl apreciez foarte mult pe Gică Hagi pentru ceea ce a făcut și a format foarte mulți jucători tineri care acum joacă la echipele naționale. Se poate face treabă foarte bună cu jucători români, dacă faci investițiile corect și le dai încredere jucătorilor.